10 нюансов, которые нужно знать, если хотите, чтобы ваша квартира выглядела дорого

Некоторые интерьеры так и дышат элегантностью и роскошью, хотя в них, казалось бы, нет ничего особенного. Мы узнали элементарные способы сделать так, чтобы квартира выглядела как с дизайнерского буклета. Эти приемы помогут создать видимость, что на оформление интерьера вы потратили гораздо больше денег, чем на самом деле.

Повесьте шторы как можно выше

Королева-Ведьма 5 минут назад Это вот эта синтетическая ткань с блёстками - дорого? Может, дорохо-бохато? - - Ответить

Богатый интерьер ассоциируется с высокими потолками, большими окнами и солнечным светом, играющим на поверхностях. Вешая шторы под потолком, вы визуально увеличиваете высоту и добавляете комнате легкости. Тогда как, прикрепляя карниз ниже, создаете линию, которая срезает высоту.

Правильно обыграйте домашние растения

Королева-Ведьма 3 минуты назад В смысле растения на подоконнике не видит никто, кроме соседей напротив? Вы что, их снаружи окна ставите? - - Ответить

В обычной городской квартире вряд ли есть место для настоящего зимнего сада. Но вот вписать несколько растений в свой интерьер — отличное решение. Обычно мы ставим их на подоконник, где больше солнечного света. И их никто не видит, кроме соседей напротив. Попробуйте обратить внимание на тенелюбивые растения, которые можно расставить по разным местам, — они прокачают интерьер.

Используйте белые полотенца

Белый цвет ассоциируется с чистотой и чем-то приятным. Например, отпуском и хорошим отелем. Поэтому стоит постепенно заменить разномастные полотенца белыми, которые, к слову, можно хранить не в спальне, а прямо в ванной. Так в квартире еще и станет меньше визуального шума, а это тоже плюс.

Выбирайте ковры правильного размера

Слишком большой ковер визуально скрадывает пространство и создает ощущение, что его выбирали наобум и еле-еле впихнули в комнату. А слишком маленький смотрится ни к селу ни к городу. В зависимости от площади и формы комнаты можно покупать длинные или, к примеру, квадратные покрытия.

Используйте туго набитые подушки

Неочевидный лайфхак: по возможности подбирайте наволочки чуть меньшего размера, чем нужно, или берите туго набитые подушки — они кажутся роскошнее. Если пугает перспектива отдыхать на сдавленном синтепоне, выбирайте модели с натуральным наполнителем.

Обращайте внимание на мелочи

Иногда комната выглядит как с иголочки, но какая-то досадная мелочь все портит. Обычно это касается розеток, плинтусов, ручек шкафов. Осмотрите критическим взглядом всю квартиру и подметьте, какие детали не вписываются в ваше видение прекрасного. Постепенно меняйте их.

Покрасьте оконные рамы

© TipsNNTricks / YouTube O_о 40 минут назад Как раз привычное глаза не мозолит. Привычное не замечаешь даже если оно объективно неудобно или некрасиво.

Цветная рама точно привлечёт внимание, и тут уже или - или. Удачно подобранный цвет - сразу вау, неудачно будет как раз мозолить глаза. - - Ответить

Даже если весь интерьер идеален, обычные белые пластиковые окна сразу мозолят глаза. Почему бы их не освежить? Краску можно подобрать для любого покрытия, а сам процесс — плевое дело. И вы получите +100 баллов к роскоши.

Наведите порядок на тумбочках

С роскошью и богатством у нас ассоциируется и чистота, ведь в больших домах без домработницы не обойтись. В детстве нас доставали просьбами заправить кровать. Сейчас трудностей с этим меньше, но часто мы забываем про тумбочку, на которой постоянно скапливается всякий хлам. Из-за этого теряется ощущение новизны. Возможно, стоит рассмотреть закрытые модели, которые не портят интерьер и надежно прячут «беспорядок» от зорких глаз свекрови.

Выбирайте светлое постельное белье

Тут принцип такой же, как и с полотенцами, которые сразу ассоциируются с классным дорогим отелем. К тому же белый цвет довольно практичный. Простыни можно без зазрения совести отбеливать, кипятить и стирать в очень горячей воде. А еще можно чаще менять наволочки и вместо тех, которые ждут стирки, брать тоже белые, но из другого комплекта — разницы видно не будет.

Вешайте на стены правильные картины

Этот чудо-лайфхак добавит помещению богемности: повесьте на стену постеры и фото и позаботьтесь о том, чтобы у снимка была большая белая рамка, которая называется паспарту. Это делает картины и фотографии более воздушными и здорово преображает жилище.