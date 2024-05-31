Это вот эта синтетическая ткань с блёстками - дорого? Может, дорохо-бохато?
10 нюансов, которые нужно знать, если хотите, чтобы ваша квартира выглядела дорого
Некоторые интерьеры так и дышат элегантностью и роскошью, хотя в них, казалось бы, нет ничего особенного. Мы узнали элементарные способы сделать так, чтобы квартира выглядела как с дизайнерского буклета. Эти приемы помогут создать видимость, что на оформление интерьера вы потратили гораздо больше денег, чем на самом деле.
Повесьте шторы как можно выше
Богатый интерьер ассоциируется с высокими потолками, большими окнами и солнечным светом, играющим на поверхностях. Вешая шторы под потолком, вы визуально увеличиваете высоту и добавляете комнате легкости. Тогда как, прикрепляя карниз ниже, создаете линию, которая срезает высоту.
Правильно обыграйте домашние растения
В смысле растения на подоконнике не видит никто, кроме соседей напротив? Вы что, их снаружи окна ставите?
В обычной городской квартире вряд ли есть место для настоящего зимнего сада. Но вот вписать несколько растений в свой интерьер — отличное решение. Обычно мы ставим их на подоконник, где больше солнечного света. И их никто не видит, кроме соседей напротив. Попробуйте обратить внимание на тенелюбивые растения, которые можно расставить по разным местам, — они прокачают интерьер.
Используйте белые полотенца
Всегда пользуюсь только белыми полотенцами, как и постельным бельём. Вообще лучше пользоваться бельём/ одеждой/ полотенцами без красителей, защита окружающей среды 🧐
Белый цвет ассоциируется с чистотой и чем-то приятным. Например, отпуском и хорошим отелем. Поэтому стоит постепенно заменить разномастные полотенца белыми, которые, к слову, можно хранить не в спальне, а прямо в ванной. Так в квартире еще и станет меньше визуального шума, а это тоже плюс.
Выбирайте ковры правильного размера
Слишком большой ковер визуально скрадывает пространство и создает ощущение, что его выбирали наобум и еле-еле впихнули в комнату. А слишком маленький смотрится ни к селу ни к городу. В зависимости от площади и формы комнаты можно покупать длинные или, к примеру, квадратные покрытия.
Используйте туго набитые подушки
Меня пугает перспектива проснуться с больной шеей. Поэтому подушка у меня будет ровно той толщины, которая удобна мне.
Неочевидный лайфхак: по возможности подбирайте наволочки чуть меньшего размера, чем нужно, или берите туго набитые подушки — они кажутся роскошнее. Если пугает перспектива отдыхать на сдавленном синтепоне, выбирайте модели с натуральным наполнителем.
Обращайте внимание на мелочи
Иногда комната выглядит как с иголочки, но какая-то досадная мелочь все портит. Обычно это касается розеток, плинтусов, ручек шкафов. Осмотрите критическим взглядом всю квартиру и подметьте, какие детали не вписываются в ваше видение прекрасного. Постепенно меняйте их.
Покрасьте оконные рамы
Как раз привычное глаза не мозолит. Привычное не замечаешь даже если оно объективно неудобно или некрасиво.
Цветная рама точно привлечёт внимание, и тут уже или - или. Удачно подобранный цвет - сразу вау, неудачно будет как раз мозолить глаза.
Даже если весь интерьер идеален, обычные белые пластиковые окна сразу мозолят глаза. Почему бы их не освежить? Краску можно подобрать для любого покрытия, а сам процесс — плевое дело. И вы получите +100 баллов к роскоши.
Наведите порядок на тумбочках
С роскошью и богатством у нас ассоциируется и чистота, ведь в больших домах без домработницы не обойтись. В детстве нас доставали просьбами заправить кровать. Сейчас трудностей с этим меньше, но часто мы забываем про тумбочку, на которой постоянно скапливается всякий хлам. Из-за этого теряется ощущение новизны. Возможно, стоит рассмотреть закрытые модели, которые не портят интерьер и надежно прячут «беспорядок» от зорких глаз свекрови.
Выбирайте светлое постельное белье
Тут принцип такой же, как и с полотенцами, которые сразу ассоциируются с классным дорогим отелем. К тому же белый цвет довольно практичный. Простыни можно без зазрения совести отбеливать, кипятить и стирать в очень горячей воде. А еще можно чаще менять наволочки и вместо тех, которые ждут стирки, брать тоже белые, но из другого комплекта — разницы видно не будет.
Вешайте на стены правильные картины
Этот чудо-лайфхак добавит помещению богемности: повесьте на стену постеры и фото и позаботьтесь о том, чтобы у снимка была большая белая рамка, которая называется паспарту. Это делает картины и фотографии более воздушными и здорово преображает жилище.
Не хватает мотивации изменить что-то в обстановке дома? Оцените труды людей, которые взялись за ремонт и создали квартиру мечты.
Комментарии
теперь у них и комната "с иголочки"!🤦🏻♀️
по существу - я наоборот люблю темное постельное белье и темные полотенца.
И мне интересно, кто придет инспектировать мои подушки на предмет того достаточно ли дорого они выглядят)
Цветы пожрали кошки(((
Я хочу, чтобы моя квартира выглядела так, чтобы мне в ней было комфортно жить. Не могу никак понять этого стремления "чтобы выглядело дорого", пыль в глаза пускать? То они учат ценить свое мнение и потребности, то зависеть от общественного мнения.
Единственная ситуация, когда я бы хотела, чтобы квартира "выглядела дорого" - её продажа по завышенной цене. Но, боюсь, как студию в спальном районе не украшай, а продать её на пару лямов дороже всё равно не выйдет(
Вот ещё гости будут пялиться на мое бельё и подушки, как жеш... у меня бельё под цвет котов может подобрано.