10 ошибок, которые мы совершаем в санузле

Порой сами того не замечая, мы совершаем действия, которые в той или иной степени снижают наш комфорт или в целом негативно влияют на уровень жизни. К примеру, храним вещи так, что они служат меньше, чем могли бы. Или, например, выполняем действие, знакомое каждому с детства, неправильно.

Храним мочалку в душевой кабине

Когда мы храним мочалку внутри душевой кабины, к примеру, вешаем ее на кран, то создаем идеальные условия для размножения бактерий. Благодаря высокой влажности и температуре микроорганизмы растут быстрее. Их обилие может негативно повлиять на состояние кожи. Так что после использования лучше всего промыть мочалку и повесить ее там, где она сможет высохнуть и проветриться.

Сминаем туалетную бумагу

Мохнопопая егоза 25 минут назад Кто-то мнёт как газету? Не избавились ещё от этой привычки? 🤣🤣🤣 - - Ответить

Есть два типа людей: одни сминают туалетную бумагу перед использованием, другие ее аккуратно складывают. У обоих способов есть преимущества. Однако сложенная бумага создает более плотную и ровную поверхность, лучше очищает и меньше раздражает кожу.

Храним духи в ванной комнате

В ванной комнате парфюму и туалетной воде слишком влажно. Постоянные колебания температуры виляют на качество духов, и может снижаться их стойкость. Выхода такой — перенести флакончики в спальню.

Слишком усердно используем бумагу

Мохнопопая егоза 24 минуты назад А если не хватило трёх подтиров, ходите с грязной *опой. - - Ответить

По словам специалистов, необходимо тщательно вытирать чувствительные места после того, как сходили в туалет. Однако делать это стоит не более трех раз. Избыточное трение может вызвать раздражение и повреждение кожи.

Вешаем рулон бумаги не той стороной

Мохнопопая егоза 23 минуты назад Всё равно весь рулон трётся о стенку. Тут уж вопрос предпочтений. - - Ответить

Для многих окажется сюрпризом то, что даже бумагу в туалете порой мы вешаем неправильно и разводим антисанитарию. Эксперты говорят, что более гигиеничный способ — когда бумага свисает над рулоном. Благодаря такому расположению мы не касаемся грязными руками всего рулона. Это утверждал сам изобретатель туалетной бумаги Сет Уиллер.

Храним туалетный ершик влажным

Бактерии, влажная среда и тепло — просто идеальные параметры, благодаря которым на туалетном ершике размножаются бактерии. После каждого использования следует промыть ершик в чистой воде и дать ему полностью высохнуть на воздухе перед тем, как вернуть в держатель. Также периодически необходимо дезинфицировать ершик и держатель с помощью бытовой химии.

Храним полотенца в ванной

Решение хранить полотенца в ванной комнате кажется классным. Нет нужды бегать за полотенцем в спальню — оно всегда под рукой. Однако специалисты говорят — будьте готовы к тому, что полотенца быстрее придут в негодность из-за слишком высокой влажности. На ткани может появиться плесень.

Игнорируем биде

Melancholy 8 минут назад Не поняла про японских ученых! Как связаны руки, бумага и биде? В смысле не моют они руки после посещения туалета? 🤔🤔🤔 - - Ответить

Японские ученые обнаружили, что у людей, пользующихся биде, на руках в 10 раз меньше вредных бактерий по сравнению с теми, кто пользуется бумагой. Так что если дома есть биде или унитаз с биде, все будет просто идеально.

Используем слишком много бытовой химии

Мы привыкли думать, что отмыть и избавить от бактерий может только сильная химия. Однако не стоит игнорировать и натуральные средства. К примеру, пищевую соду. Чрезмерное использование жестких химикатов может повредить материалы в ванной: затирку и герметики.

Храним зубные щетки в шкафчике

Мы храним щетки в шкафах, чтобы избежать попадания на них бактерий. Однако в шкафу плохо циркулирует воздух. А значит мы, сами того не зная, создаем идеальную среду для размножения бактерий. После использования щетку нужно встряхнуть и поставить вертикально в стаканчик там, где она сможет просохнуть.