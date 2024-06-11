10 советов, которые поднимут отдых на природе на новый уровень

Вот и наступила пора шашлычков на даче, лежания на пляже и игр на свежем воздухе. А некоторые идут дальше: лазают по горам, разбивают палаточный лагерь в лесу. Любой поход на природу должен быть комфортным и безопасным, и, к счастью, на эту тему есть несколько советов.

Взять с собой алюминиевую фольгу

Ольга Курпякова 40 минут назад Скажите это кавказцам, а потом посмотрите на их реакцию. - - Ответить

Многие используют решетку-гриль или шампуры, чтобы приготовить мясо и овощи на огне. Однако решетку потом замучаешься отмывать, а на шампурах сложно контролировать прожарку, от чего продукты могут пригореть. Выход есть — использовать для шашлыка алюминиевую фольгу. Ею можно обернуть решетку и шампуры или просто положить продукты в фольге на угли. Так ничего не сгорит, процесс очистки будет проще, да и есть уйма рецептов с использованием фольги.

Защититься от клещей

К сожалению, укусы насекомых — это не просто неприятно. Некоторые из них переносят болезни. Поэтому, отправляясь в места, не обработанные от клещей, нужно быть наготове. Не стоит надевать открытую одежду и обувь, оставлять зазоры между предметами одежды. Есть лайфхак: засунуть штанины в носки. Однако этот способ сомнительный, ведь носки могут сильно растягиваться от объемной ткани, отчего опять же образуются зазоры между кожей и одеждой — магнит для клещей. Опытные путешественники советуют приклеить штаны или носки к ноге. Нужно обмотать ногу клейкой лентой липкой стороной наружу и прикрепить штаны или носки. То же самое можно проделать между обувью и штанами.

Избежать комариных укусов

© freepik / Freepik Тревожное Пирожное 5 минут назад Про комаров не знаю, но муравьев цветочные и фруктовые ароматы привлекают еще как. Поэтому не советую мазать ноги "вкусными" кремами - придут мураши и станут зверски кусать. Проверено на собственном опыте 😂 - - Ответить

Сладкие цветочные и фруктовые ароматы — магнит для комаров. Если едете на природу, то лучше оставить дома гигиенические средства с такими запахами. А вот кокосовый аромат, напротив, отпугивает комаров — мыло или свечка подойдут. Еще отличной идеей будет кинуть в костер немного кофе: надоедливые насекомые недолюбливают его аромат. А также недавно ученые обнаружили, что комаров отпугивают низкочастотные звуки, которые используются в музыке жанра дабстеп. Можно воспользоваться этим лайфхаком и включить насекомым специальный плейлист. Главное, чтобы музыкальное сопровождение не нарушало покой других людей.

Грамотно подойти к выбору цвета одежды

Подбирать цвет одежды нужно в зависимости от цели путешествия. Так, например, светлые тона привлекают внимание насекомых. Земляные «природные» цвета хороши, когда необходимо буквально «слиться» с окружающей средой, однако это небезопасно, ведь если вы потеряетесь, то вас будет сложно найти. Яркие цвета наоборот сыграют на руку, если вы заблудились в лесу.

Наливать воду в термос

Если на месте, где вы останавливаетесь, нет родникового источника, то необходимо взять с собой достаточный запас воды. Пить воду из пластиковых бутылок на жаре может быть небезопасно. При нагревании из пластика выделяются вредные вещества, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье. Лучше перелить ее в термос. Так она надолго останется свежей. Также стоит избегать сладких напитков, потому что те быстрее всего вызывают жажду.

Уделить особое внимание ногам

Для отдыха на природе нужно грамотно выбрать обувь. Она должна быть с хорошей амортизацией, из плотного качественного материала и, желательно, водонепроницаемая. Ботинки можно натереть пчелиным воском, который отталкивает воду, чтобы не тратиться на специальную обувь. А еще опытные путешественники советуют смазывать ноги вазелином до и после сна. Это защитит от волдырей и мозолей, а массаж поможет снять напряжение.

Не брать с собой лишние косметические принадлежности

Так, например, бритва занимает много места, а при ее использовании нужно много воды, да и вполне можно обойтись без бритья несколько дней. Не стоит также класть в походный рюкзак дезодорант и другие косметические средства с яркими ароматами — они привлекают внимание диких животных. Лучше воспользоваться влажными салфетками без запаха. Опытные путешественники рекомендуют перед вылазкой на природу тщательно помыться и воспользоваться скрабом. Так ощущение свежести продлится дольше.

Грамотно упаковать переносной холодильник

Pixel Google 41 минута назад Странно.

Сколько лет путешествую, а вот холодильник по горам не приходилось таскать.

Как и телевизор, кресло-качалку, фикус покойной бабушки))))) - - Ответить

Опытные путешественники рекомендуют класть в переносной холодильник один цельный кусок льда, а не кубики, причем лучше всего обложить ими все стенки. Так лед долго не растает, а продукты останутся свежими. Не стоит таскать в холодильнике продукты и напитки в картонной упаковке: она, скорее всего, отсыреет. Отличным решением будет переложить все в пластиковые многоразовые контейнеры.

Спрятать ценные вещи от посторонних глаз

Королева-Ведьма 1 час назад В лесу так много посторонних глаз? Или вы уже на пляж приехали? Помотало же вас... - - Ответить

Иногда приходится отправляться на пляж одному или с детьми, и нет никого, кто присмотрел бы за вещами. Но есть лайфхак: ключи, деньги и телефон можно положить в пустую баночку из-под лосьона для защиты от солнца, в подгузники или упаковку тампонов или прокладок. Эти вещи навряд ли заинтересуют посторонних.

Еще пара лайфхаков для пляжа

Elena LV 1 час назад Вот прямо обязательно шарик надувать? Не подушку, не матрас, не игрушку для купания. Шарик! - - Ответить

Грязь и песок быстро прилипают к коже, особенно на пляже после купания. Если поблизости нет душа, то с этим поможет справиться детская присыпка. Она поглощает воду, и останется лишь смахнуть песок. А если после ныряния заложило уши, то нужно всего лишь... надуть воздушный шарик. Он снижает давление в ушах и помогает от заложенности.