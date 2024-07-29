10 очень важных нюансов, которые стоит учитывать до ремонта, чтобы потом не плакать

Ремонт — хуже пожара. Тот, кто придумал это выражение, явно знал, о чем говорил. Однако неприятности могут поджидать нас не только в процессе самого ремонта, но и после. Особенно, если заранее не учесть несколько важных нюансов. Благо многие проблемы можно предотвратить.

Содержит материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Старое напольное покрытие может быть опасно

Часто во время ремонта люди стараются минимизировать усилия там, где это возможно. Например, кладут новое напольное покрытие прямо поверх старого, которое приклеено будто намертво. Однако эта затея может оказаться довольно опасной, особенно если старое покрытие виниловое. Дело в том, что покрытие из ПВХ, изготовленное до 80-х годов, может содержать в себе токсичные вещества вроде асбеста. Мелкие частички материала легко попадают в воздух, а из него в легкие, где остаются навсегда. Такое покрытие обязательно стоит убрать и только после стелить что-то новое. Например, линолеум. Несмотря на то, что это тот же ПВХ, благодаря современным технологиям он совершенно безопасен.

Мраморная столешница — не лучший выбор

В социальных сетях часто можно увидеть фото и видео, на которых запечатлены роскошные кухни с мраморными столешницами. Это и вправду выглядит очень красиво, однако мрамор не так практичен, как кажется на первый взгляд. Это не самый износостойкий материал. При частой эксплуатации на нем очень быстро появляются царапины. Причем это может произойти, даже если просто что-то неудачно положить на поверхность. Кроме того, мрамор довольно маркий. Некоторые пятна могут остаться на его поверхности навсегда. Если вы планируете не только любоваться столешницей, но и использовать ее по прямому назначению, лучше выбрать более износостойкий материал. Тем более что на рынке их много: от искусственного камня до привычного МДФ. Последний так вообще можно найти в любом дизайне. В том числе в таком, который будет имитировать мрамор.

Выравнивание полов — это очень важно

© freepik / Freepik Anna Gavrilova 2 минуты назад Да там без разницы какое финишное, в любом случае, если слой на слой класть, дверь придется подпиливать.

Кстати, учитывайте это и при замене линолеума на ламинат - ламинат плюс 5-мм подложка - вот вам и минус зазор по двери. Нам так у мамы в квартире пришлось вместо 5 мм в одну комнату 3 мм класть. В итоге пришлось туда еще ковер стелить, т.к. первый этаж, холодом тянет снизу. В другой комнате, где подложка толще, нормально ногам и без ковра. Но там дверь изначально имела щель снизу больше, чем в другой комнате. - - Ответить

Чтобы ускорить процесс обновления пола, многие оставляют старое покрытие и просто кладут сверху новое, забив на выравнивающий слой. Так делать не стоит. Причин много. Например, если класть таким образом ламинат, то покрытие может получиться неровным. А в некоторых местах ламели и вовсе могут со временем надломиться. С другими видами покрытия тоже могут возникнуть проблемы. Например, из-за двойного слоя линолеума пол может получиться слишком толстым. Двери перестанут свободно открываться и будут попросту царапать материал.

Любая краска нуждается в предварительной выкраске

Вы побывали в крутом ресторане и увидели там «тот самый» шоколадный цвет стен. Пошли в магазин, купили, как вам кажется, аналогичный оттенок, а во время выкраски он оказался отвратительным. Такое случается довольно часто. Дело в том, что на восприятие цвета влияют разные факторы: от освещения в комнате до других отделочных материалов в интерьере. Например, один и тот же графитовый цвет стен может по-разному смотреться с черным плинтусом и с белым. Кроме того, у любого цвета есть куча подтонов. Сразу определить, какой из них будет хорошо смотреться именно в вашей комнате, не так просто. Специалисты рекомендуют сначала протестировать понравившийся цвет краски. Нанести его на один или несколько небольших участков и проверить, когда на него «ложится» освещение, нравится ли вам полученная картина. И только после этого приступать к покраске всего помещения.

Полностью менять окна стоит только в крайнем случае

Часто люди думают, что замена окон позволит им экономить электроэнергию и сохранять тепло в помещении, но это не всегда так. Да и замена окон влетит в кругленькую сумму. Грамотные специалисты не рекомендуют заниматься полной заменой окон, особенно если имеющиеся находятся в приличном и рабочем состоянии. Кроме того, стоит помнить, что многие проблемы — например, запотевание — можно исправить и без полноценной замены.

Безопасность важнее красоты

Абадонна 26 минут назад Спорный вопрос. Мне красота важнее. Если труба качественная и проложена качественно, ничего не случится. А если и случится, можно и стену вскрыть. - - Ответить

Всем нам хочется, чтобы ремонт в квартире был как с картинки. Однако это не всегда возможно. Особенно в ванной, где находятся трубы и другие коммуникации. Иногда они расположены так, что одновременно оставить к ним доступ и при этом аккуратно их спрятать попросту невозможно. В таком случае лучше не прятать трубы вовсе. Да, вид может быть не прям уж красочным, зато так будет безопасно. И в случае непредвиденных обстоятельств вы будете иметь доступ ко всем стоякам. Нам в ванной трубы зашили коробом, который шел вдоль пола. Зашили наглухо, так как для дверцы там не было места, а оставлять голые трубы посчитали некрасивым. Советоваться с нами, конечно, никто не стал. В итоге, когда случилась беда, пришлось все это высверливать и вскрывать. В итоге у нас кафельный короб с дыркой в центре. Лучше бы просто трубы торчали, честное слово.

Чем больше света, тем лучше

Интерьер, в котором единственный источник света — это люстра на потолке, не самый практичный. Даже если люстра больше и очень яркая. Помимо главного источника света специалисты рекомендуют добавить в интерьер несколько дополнительных. Это могут быть настенные бра, торшеры, настольные лампы, точечные лампочки на потолке, подсветка или декоративный цветной свет. Все эти дополнительные светильники не только полезны, но и служат дополнением к интерьеру. Гораздо удобнее для чтения книги использовать торшер или настольную лампу, а не огромную потолочную люстру. Кроме того, с помощью света можно преобразить интерьер и добавить ему больше уюта. Например, красиво подсветить полки или установить свет над картинами.

Для замеров нужен специалист

© freepik / Freepik Абадонна 24 минуты назад Другой случай с нишей – когда и все стенки одинаковы, и ширина ниши одинакова и спереди и сзади, но угол не 90 градусов!

Тогда шкаф тоже не встанет. - - Ответить

Замеры — это точно не та статья расходов, на которой стоит экономить. Даже если у вас есть рулетка, строительный уровень и уверенность в себе. От непрофессионала могут ускользнуть незаметные, но важные детали. Например, в нише под шкаф одна из стенок окажется на пару миллиметров короче другой. Упустить это маленькую деталь очень просто, но в итоге купленный шкаф просто не встанет в нишу.

Нужно выравнивать стыки разных напольных покрытий

Отсутствие стыков возможно только в том случае, когда покрытие единым полотном продолжается из одной комнаты в другую. Однако такое бывает нечасто. Например, на кухне лежит керамогранит, а в основной комнате — ковролин. Два разных напольных покрытия будут плохо стыковаться и по фактуре и по высоте. Решает эту проблему специальная переходная планка, которая быстро и аккуратно сгладит перепад. Кроме того, она поможет защитить от износа края каждого из покрытий.

Использовать правило 60:30:10 при оформлении интерьера

Если вы обставляете комнату с нуля, то важно придерживаться правила 60:30:10. Суть в том, чтобы соблюдать баланс цветов. 60% должно припадать на основной цвет: это могут быть стены, напольное покрытие, мягкая мебель. 30% отводится на вспомогательный цвет, в котором могут быть выполнены шторы, постельное белье, ящики для хранения. 10% остаются на акцентный цвет, за который отвечают подушки, плафоны, предметы декора. Именно такая пропорция сделает интерьер гармоничным. Это правило будет отлично работать как в разноцветной цветовой схеме, так и в монохромной.