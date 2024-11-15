11 незаслуженно забытых комедий с любимыми актерами, которые согреют душу промозглым днем

Когда за окном хмуро и сыро, а в душе хочется тепла и легкости, нет ничего лучше уютного вечера перед экраном телевизора или ноутбука. Особенно приятно найти фильмы с любимыми с детства актерами, о которых сейчас мало кто помнит. Мы собрали киноленты прошлых лет, которые редко появляются на экране, но, безусловно, заслуживают внимания.

«Урок литературы», 1968

Александр Збруев в фильме «Большая перемена» и Леонид Куравлев в фильме «Урок литературы».

Незаслуженно обделенный вниманием зрителей фильм о школе собрал таких любимых актеров, как Леонид Куравлев, Евгений Леонов, Евгений Стеблов и Инна Макарова. По сюжету картины молодой учитель литературы, недовольный своей работой, решает всегда говорить правду. Это приводит к недопониманиям в школе и разрыву с невестой. «Этот фильм стал откровением. Жаль, что не видел его раньше. Так мало хороших, настоящих фильмов о школе», — заметил один из зрителей. Режиссером картины выступил Алексей Коренев, сценарист другого фильма на школьную тему — «Большая перемена», а сценарий написала Виктория Токарева («Джентльмены удачи»).



«За спичками», 1980

Светлана Светличная и Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука» и Евгений Леонов в фильме «За спичками».

В экранизации одноименной повести Майю Лассила рассказывается о финской семье, в доме которой закончились спички. Жена главного героя, роль которого исполнил Евгений Леонов, отправляет мужа за спичками. Казалось бы простое поручение превращается в настоящее приключение, когда он встречает своего старого друга Юсси (Вячеслав Невинный). Зрители отзываются об этой малоизвестной комедии Леонида Гайдая как о настоящем заряде оптимизма. «Поверьте, у многих из вас после него останутся теплые и приятные ощущения, как это случилось со мной 5 лет назад, когда я впервые его посмотрела», — пишет телезрительница. Интересно, что фильм снимали в финском городе Порвоо, хотя по сюжету книги события разворачиваются в восточнокарельском городе Йоэнсуу.

«Вот такая музыка», 1981

Зрители называют эту малоизвестную картину доброй и душевной сказкой. В центре сюжета — молодая выпускница музыкального училища Люся, которая по распределению приехала в один из колхозов в качестве эстрадной певицы. Для современной девушки это становится настоящим испытанием, и она хочет уехать. Однако местные жители и молодой председатель колхоза делают все возможное, чтобы удержать ее. Для Ирэны Кокрятской роль Люси стала второй по счету в кино. Также в комедии снялись Борис Невзоров, Ирина Мурзаева и Алексей Кожевников.

«Девичья весна», 1960

В солистку хореографического ансамбля «Девичья весна» по имени Галя влюбляется оптик Владимир. Узнав, что девушка отправилась на гастроли на теплоходе, парень устраивается туда поваром. Там он знакомится с веселой поварихой Настей. Галя начинает ревновать... Роль Насти исполнила Люсьена Овчинникова, которую любители старых фильмов могут помнить как улыбчивую Катю из «Девчат». А солистку ансамбля сыграла Мира Кольцова, танцовщица и главный балетмейстер ансамбля «Березка». Кстати, это было ее единственное появление в кино. «Фильм наполнен романтикой, замечательной актерской игрой. Оторваться невозможно», — делится зрительница.

«Страховой агент», 1987

Александр Абдулов в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная» и «Страховой агент».

Красавец Александр Абдулов у многих ассоциируется с его звездными ролями самовлюбленных пижонов в фильмах «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная». Однако в комедии «Страховой агент» актер сыграл непривычную для себя роль — застенчивого мужчины. Его персонаж Виссарион Булкин — человек большой души, он работает страховым агентом и помогает людям. А вот любимой девушке признаться в любви он не может. В фильме также снялись Семен Фарада, Алика Смехова и даже певец Валерий Леонтьев в эпизодической роли.

«Как стать счастливым», 1985

Фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Как стать счастливым».

Под Новый год фотокорреспондент Гоша встретил странного старичка, называвшего себя изобретателем. В своем чемоданчике тот держал прибор, с помощью которого определял талант любого желающего. Гоше он предсказал карьеру клоуна, но Гоша не поверил и решил стать журналистом. В малоизвестном фильме снялась целая плеяда звезд: Николай Караченцов, Марина Дюжева, Лев Дуров, Татьяна Пельтцер и другие. «Знаковый фильм восьмидесятых», — пишет кинозрительница. По словам пользователей интернета, картина оставляет очень светлое впечатление, а еще — понимание того, что счастье внутри, и что начать идти своим путем никогда не поздно.

«Стоянка поезда — две минуты», 1972

По сюжету комедии начинающий врач Игорь Максимов приезжает из столицы в провинциальный городок. Жизнь там кажется ему скучной, он тоскует по друзьям. Но местные жители придумывают забавный план, как удержать молодого специалиста в их городе. Кроме того, между Игорем и медсестрой Аленой возникают чувства. Роль врача исполнил Олег Видов, а в качестве сценариста и режиссера выступил Марк Захаров. Особенно зрители отмечают музыку и песни, которые звучат в фильме: «Геннадий Гладков написал замечательный саундтрек, тут и забавные частушки, и мелодекламации, и романтические композиции».

«Миллион в брачной корзине», 1985

В неаполитанских трущобах обаятельный мошенник Леонидо промышляет тем, что на торжествах выдает себя за знатного гостя, крадет угощения и перепродает их. Его новая идея — создать комитет помощи беднякам, чтобы богатые жертвовали деньги его семье. Комедия, снятая по мотивам итальянской пьесы «Моя профессия — синьор из общества», по словам режиссера, была создана всего за 17 дней. Главные роли сыграли Александр Ширвиндт, Софико Чиаурели, Семен Фарада и Лариса Удовиченко. «Обожаю этот фильм! Очень искренний и трогательный», — делится впечатлением кинозрительница.

«Семь невест ефрейтора Збруева», 1970

По замыслу фильма, после того как фотография Кости Збруева была напечатана на обложке журнала, его засыпали письмами девушки из разных городов. После увольнения молодой человек решил навестить подруг по переписке, чтобы выбрать себе невесту. Роль Кости исполнил Семен Морозов («Семь нянек»), а в образах невест в картине появляются Наталья Варлей, Марианна Вертинская и Елена Соловей. «Восторг от просмотра всякий раз. Замечательное кино!», — делится кинозритель впечатлением.

«Эксперимент», 1970

Людмила Гурченко в фильмах «Карнавальная ночь» и «Эксперимент».

По сюжету картины ученый-педагог, заявивший по телевидению, что может перевоспитать любого, вскоре был вынужден подтвердить это на практике, когда к нему пришли родители с трудными детьми. Далеко не все знают о существовании этой музыкальной комедии, а между тем зрители, посмотревшие ее, в восторге: «Потрясающий фильм! И какой современный». Одну из ролей исполнила блистательная Людмила Гурченко. Звезда сыграла роль майора милиции, исполнила несколько песен и даже станцевала. Еще в фильме появились такие известные актрисы, как Татьяна Шмыга и Наталья Фатеева.

«Зайчик», 1965