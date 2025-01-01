11 сумок, которые можно присмотреть уже сейчас, чтобы купить на зимней распродаже

Зимние скидки в разгаре — самое время обновить сумку. Но хочется урвать не просто что-нибудь выгодное, а реально симпатичное и модное. Мы решили помочь. Поизучали, что там было на модных показах 2025 года, и выбрали самые горячие тренды.

Блестящая сумка

В моде металлик. В таком стиле могут быть сделаны ручки, верхние клапаны, пряжки и другие детали сумки. Также интересно смотрятся модели с крупной, заметной молнией. А на торжественные вечера модницы в этом году будут ходить с сумками с блестками или пайетками. Причем декор может даже украшать всю вещь целиком. И не стесняйтесь сочетать такую сумку с блестящим платьем.

Сумка с декором

На показах сезона 2025 сумки пестрели принтами, особенно с ретро-вайбами. Орнаменты были разные: в фирменном стиле брендов, ковровые узоры, анималистичные и другие.

А еще дизайнеры предлагают внести в свой стиль нотку индивидуальности с помощью сумки. Просто дополните вещь игривым брелком. Форма, текстура и размер не имеют значения: новая мода позволяет проявить креативность и выбрать аксессуар на свой вкус.

Стеганая сумка

Пока зима в самом разгаре, подкидываем идею, чем дополнить свой любимый пуховик. В моду вошли сумки из стеганого материала. Причем интересно смотрятся как громоздкие модели, так и элегантные клатчи. Вещь может быть изготовлена прямо из того же материала, из которого делают пуховики. Но на показах засветились и классические кожаные модели (на фото выше).

Дамская сумка необычной формы

Дизайнеры продемонстрировали альтернативный взгляд на классические сумки. Теперь в моде модели с нестандартным дизайном: например, сужающиеся к верху. Можно даже подобрать несколько комичную модель, у которой верх и низ сильно отличаются по ширине.

И даже клатчи в 2025 году дизайнеры сделали менее серьезными и попутно адаптировали под повседневный стиль. Они выпустили модель оверсайз. Теперь клатчи стали практичными, и их можно носить просто на прогулку, а не только на вечеринку.

Синяя или зеленая сумка

В гардеробы модниц возвращается тренд 2000-х: джинсовая сумка. Только на сей раз дизайнеры решили оставить лишь напоминание о популярной 20 лет назад модели. Теперь в моде сумка оттенка денима, но сделанная из кожи.

Также 2025-й год пройдет под знаменем зеленого цвета. Подиумы переливаются разными его оттенками. Но, пожалуй, самые модные сумки — оливковые и ярко-зеленые.

Тонкий клатч

Это своего рода продолжение моды на микро-сумки. Теперь они становятся более удобными и практичными, чтобы ими можно было пользоваться в обычной жизни. Трендовые модели — плоские, прямоугольные клатчи, по форме и размеру напоминающие лист бумаги. Кстати, в моде не только обычные сумочки, которые берутся в руку. Также дизайнеры предлагают нам тонкие клатчи с цепочкой или ручкой, которые легко повесить на плечо.

Сумка-такса

Немного устарело.

Новый тренд.

Дизайнеры прокачали сумку-багет: вместо нее в моде еще более продолговатая модель. По-другому она называется east/west, что означает «от востока к западу». Сумка покорила подиумы еще в 2024 году и остается с нами надолго. А началось все с узкой и очень длинной модели Alaïa Le Teckel Bag, которую модницы вешали на плечо. Такие остаются в тренде, но в 2025-м популярны также сумки с короткой ручкой.

Сумка-бочонок

Модель стоит брать не глядя: ведь это один из главных хитов 2025 года. Дизайнеры представили как минималистичные модели, так и сумки с необычными узорами и текстурами. Например, плетеные, из кусков кожи разных оттенков. Так создается впечатление, что у девушки в руках корзина. Также сумки могут быть яркого цвета и дополнены украшениями. Наконец, выбирайте не только структурные модели, но и мягкие, с затягивающимся шнурком вместо молнии. Они напоминают мешок.

Замшевая сумка

Замша — хитяра 2024 года и остается таковым в 2025-м. Сумки из этого материала не исключение. Популярны будут самые разные модели. Например, зимой приглядитесь к аккуратным сумкам хобо, а весной — к крупным моделям ярких цветов. Кстати, не стоит бояться, если замша затрется или испачкается. Эксперты по стилю утверждают: сейчас особенно модны сумки поношенного вида, в винтажном духе. А коричневый или оливковый оттенок материала прибавит еще 100 очков.

Сумка в стиле Дикого Запада

Речь о моделях в ковбойском стиле. Они могут включать в себя разные элементы. Например, джинсовую ткань, цепи, винтажную фурнитуру, бирюзовый цвет. А ключевая деталь — бахрома. Это тоже отдельный большой тренд 2025 года. У сумки может быть, например, ручка или отделка с таким декором. А еще присмотритесь к моделям, сверху донизу сделанным из бахромы.

Вместительная сумка

Речь о классических офисных тоутах прямоугольной формы. Только эксперты рекомендуют подыскивать модели нестандартного дизайна. Например, из лакированной кожи. Тоут с принтом тоже будет смотреться актуально.

Также в моде большие сумки на плечо. Тут интересно будет смотреться мягкие, слегка мешковатые модели.