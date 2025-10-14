12 книг, которые идеально созданы для долгих осенних вечеров и чтения до самого рассвета

12 книг, которые идеально созданы для долгих осенних вечеров и чтения до самого рассвета

Во время долгих осенних сумерек хочется спрятаться от суеты, завернуться в мягкое одеяло и отправиться туда, где герои живут, любят и ошибаются вместо нас. Мы собрали книги, которые будто созданы, чтобы читать их при свете настольной лампы, забывая о времени. От уютных романов до историй, от которых бегут мурашки — здесь есть все, чтобы эта осень стала волшебной.

  • Каждый год с конца сентября по ноябрь я читаю «Историка» Элизабет Костовой. Кажется, я перечитывала эту книгу раз десять, а то и больше. В ней есть что-то такое, что прямо-таки кричит мне о наступлении осени. Я не могу удержаться, чтобы не взять книгу в руки и не наслаждаться путешествиями, экзотической едой и жизнью в другие исторические эпохи — все это почему-то ассоциируется у меня с осенью. © Njdevils11 / Reddit
  • Каждый год, с самого детства, мама варила осенью кабачковый суп. Это было для меня сигналом к ​​тому, чтобы садиться читать «Ветер в ивах» Кеннета Грэма. Теперь эта книга уже вся в пятнах от супа. Сейчас я выросла и живу в месте, где нет настоящей осени, поэтому приготовление кабачкового супа и чтение «Ветра в ивах» ощущаются как частичка той осени, которую я знала в детстве. © tony-stark3000 / Reddit
  • Экранизация «Практической магии» с Сандрой Буллок и Николь Кидман обычно занимает первое место в моем списке фильмов для просмотра в октябре. А сам роман Элис Хоффман, считаю, должен быть таким же обязательным пунктом в списке осеннего чтения. Ведьмы! Магическая связь между сестрами! Черные кошки и экзотические напитки! Большой старый дом! Продано! © 2020 by Quinn Keaney
  • Когда я учился в 4 классе, у нас была пожилая учительница старой закалки. И ее очень раздражало, что современные дети не читают. Поэтому она придумала проводить последние 20-30 минут каждого дня за чтением «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкина классу. Не знаю, сколько заядлых читателей она тогда создала, но помню, как многие дети вдруг начали говорить о книгах, которые только открывали для себя. До 30 лет я каждую осень читал Толкина, проникнувшись, как хоббиты, осенней тягой к путешествиям. © otherpaul2 / Reddit
  • «Две недели в сентябре» Р. С. Шериффа — это тихая, немного задумчивая история о ежегодном отдыхе семьи Стивенс на английском морском курорте. В книге почти ничего не происходит: первая треть вообще посвящена сборам, составлению списков и подготовке. Наконец, герои добираются до моря, и это настоящее счастье. Дик и Мэри, двое из троих детей, уже выросли и работают, поэтому невольно возникает мысль, что это, возможно, последний отпуск, который они проведут вместе, что добавляет всему трогательности.
    Это очень захватывающий роман, который читался очень легко. Не успела я опомниться, как уже был час ночи, и я прочла половину. Дочитала на следующий день. © Tania / Goodreads
  • Осенью я всегда вспоминаю «Жребий Салема» Стивена Кинга. Я читал его осенью в старшей школе. Помню, как шел в школьную библиотеку по мокрым листьям, прилипшим к тротуару после дождя. Читая дома, я увидел, что персонажи книги тоже гуляют после осеннего ливня. А еще там есть классические вампиры и Хэллоуин. Именно поэтому я вообще взял эту книгу в руки. И тогда она тоже нашла своего верного читателя. © DarthCakeN7 / Reddit
  • «Мадонна в меховом манто» Сабахаттина Али — абсолютный шедевр! Вот как на самом деле должны быть написаны все любовные романы! Я думаю, что эта книга действительно представляет собой лучшее и самое глубокое воплощение романтики из всех, что я когда-либо читала. История кажется очень современной, несмотря на то, что была опубликована в 1943 году. © nea ｡⋆୨୧˚ / Goodreads
  • «Ночной цирк» Эрин Моргенштерн всегда кажется мне волшебным осенним чтением. Причудливая, таинственная атмосфера и подробные описания цирка создают уютную, но слегка жуткую атмосферу. Идеально для того, чтобы укутаться в плед и выпить что-нибудь горячее. © Equal-Reference-6371 / Reddit
  • Коллега настойчиво звала в книжный клуб, говорила, что книга этого месяца про меня. Я начала читать, а там тетенька за 60 переезжает в захолустье и строит жизнь с нуля. Роман захватил, но я-то тут причем? Мне 35, живу с семьей. Спросила у коллеги, а она выдала: «Не знала, как сказать тебе, что твой муж изменяет». Как и главной героине в книге. Роман называется «Здесь была Бритт-Мари», автор Фредрик Бакман. Всем рекомендую.
  • Один дорогой друг подарил мне свой экземпляр «Призрака дома на холме» Ширли Джексон много лет назад. Друга уже нет, и я взяла за традицию перечитывать роман каждую осень. Сейчас книга сильно потрепана, но, видя его пометки на полях, я останавливаюсь, чтобы поразмыслить над этим. И разве не в этом суть осени? Немного замедлиться, чтобы насладиться воспоминаниями, которые так дороги нам? И вообще, кто может устоять перед таким вступительным абзацем: «Ни один живой организм не может долго существовать в условиях абсолютной реальности и не сойти с ума; говорят, сны снятся даже кузнечикам и жаворонкам. Дом на холме, недремлющий, безумный, стоял на отшибе среди холмов, заключая в себе тьму; он стоял здесь восемьдесят лет и вполне мог простоять еще столько же. Его кирпичи плотно прилегали один к другому, доски не скрипели, двери не хлопали; на лестницах и в галереях лежала незыблемая тишь, и то, что обитало внутри, обитало там в одиночестве...» © strong_as_the_grass / Reddit
  • В 37 пережила тяжелый развод. Чтобы как-то собрать себя в кучу, подала заявление на отпуск. Пошла к начальнице, а та сунула мне в руки книгу, мол, почитай, тебе поможет. Я как-то усомнилась, но поблагодарила. А дома читала взахлеб всю ночь. Это была книга Симоны Сент-Джеймс «Сломанные девочки». Там героине тоже 37 лет и в начале книги она находится на перепутье, а кроме этого там есть любовь, тайны, детективная интрига и женская солидарность. Теперь вот думаю, какой книгой отблагодарить свою начальницу.
  • Я знаю парня, который читает «Ночь в тоскливом октябре» Роджера Желязны каждый октябрь уже лет 15. Более того, он читает по главе в день (в книге 31 глава, каждая из которых посвящена одному дню октября). Этой осенью я тоже попробовал, и это был потрясающий опыт. Обязательно повторю в следующем году. © magic_cartoon / Reddit

С хорошей книгой даже осенью вы не будете чувствовать себя одиноко. А здесь можно почитать еще больше материалов, посвященных чтению:

Комментарии

Ёжик в авокадо
1 час назад

Книжечки!! Ура! Мало что тут заинтересовало, но лучше, чем ничего, а то совсем не знаю, что почитать интересного. Желязны однозначно заинтересовал, тоже захотелось так прочитать. Каждый день по главе.
Для меня раньше книгой на осень была "Норвежский лес" Мураками.

Екатерина Александровна
46 минут назад

Этой осенью я купила «Вчерашний мир» Стефана Цвейга. Честно скажу, купила, потому что она мне понравилась внешне - такая красивая осенняя обложка и рисунок с домиками на книжном блоке. Но когда начала читать, поняла, что именно этой книги мне сегодня и не хватало. Спойлер - книга о том, как мы дошли до жизни такой. Искренне рекомендую.

