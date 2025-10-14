12 книг, которые идеально созданы для долгих осенних вечеров и чтения до самого рассвета

Во время долгих осенних сумерек хочется спрятаться от суеты, завернуться в мягкое одеяло и отправиться туда, где герои живут, любят и ошибаются вместо нас. Мы собрали книги, которые будто созданы, чтобы читать их при свете настольной лампы, забывая о времени. От уютных романов до историй, от которых бегут мурашки — здесь есть все, чтобы эта осень стала волшебной.