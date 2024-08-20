12 шикарных актрис, которые не боялись показаться на экране в образе дурнушек

Талантливая актриса может отыграть непохожую на нее героиню, не изнуряя себя диетами и не прибегая к яркому гриму. Но некоторые роли просто требуют кардинальных изменений во внешности. Если артистке нужно показать на экране сказочного персонажа или женщину старше себя, без преображения не обойтись. Мы решили сравнить, как выглядят наши любимые актрисы в образе красоток и не слишком привлекательных барышень.

Алла Демидова

Критики называют Демидову одной из самых ярких и стильных актрис современности. И на театральной сцене, и в кино она играла совершенно разных персонажей, причем стремясь показать не только эмоции, но и характер своих героинь. Примеряя на себя различные амплуа, артистка не боялась пожертвовать яркой внешностью. Так в ленте «Ты и я» она предстала настоящей красавицей. А спустя 5 лет в «Легенде о Тиле» показала страдающую пожилую мать.

Елизавета Никищихина

Актриса в основном играла чудачек и барышень немного не от мира сего. И хотя ей редко доставались главные роли, персонажей Никищихиной почти невозможно забыть. В «Покровских воротах» артистка изобразила литератора Нину Орлович, экзальтированную и стильную даму. А в фильме-сказке «Там, на неведомых дорожках...» она ловко перевоплотились в кикимору.

Инна Чурикова

Казалось, Инне Чуриковой были по плечу любые роли. Она без всякого труда играла и комедийных, и сказочных, и глубоко трагических героинь. При этом Чурикова без труда преображалась и представала на экране как в образе томной красотки («Неуловимые мстители»), так и в образе неприятной, карикатурной дурнушки («Морозко»).

Светлана Харитонова

Светлана Харитонова предпочитала второстепенные роли, но всегда мастерски демонстрировала внутренний мир своих героинь, иногда выкручивая образ по максимуму. Причем она играла не только положительных, волевых и красивых девушек, а именно такой ее и увидели зрители в ленте «В трудный час». За 2 года до этого на экраны вышел фильм «Белые ночи», где актрису в образе домработницы Феклы было просто не узнать.

Валентина Кособуцкая

Валентина Кособуцкая прославилась своими работами в театре и кино. Несмотря на яркие внешние данные, актриса никогда не удовлетворялась ролями простых красоток, ей были по душе необычные, почти гротескные персонажи. И если в ленте «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» ей досталась небольшая роль миссис Смит, то многие зрители до сих пор помнят ее потрясающую Баба Ягу из «Новогодних приключений Маши и Вити».

Вера Алтайская

Вера Алтайская вполне могла бы играть на экране легкомысленных красавиц. Например, в ленте «Жених с того света» ей удалась роль кокетливой невесты главного героя. Однако в какой-то момент актриса решила отдать предпочтение характерным персонажам, причем зачастую не самым симпатичным. Именно такой ее и запомнили зрители. При этом в роли дочки Бабы-Яги в ленте «Огонь, вода и... медные трубы» она выглядит совершенно очаровательно.

Наталья Тенякова

Наталья Тенякова известна в первую очередь как талантливая театральная актриса: ее неподражаемую манеру игры безуспешно пытались копировать многие коллеги по цеху. Но на ее счету есть и несколько ярких ролей в кино. В 1967 году артистка появилась в ленте «Зеленая карета», где сыграла актрису Варвару Асенкову. Но всенародную любовь Теняковой принес фильм «Любовь и голуби», хотя ей и пришлось в 40 лет сыграть пенсионерку. Сейчас последняя роль в копилке актрисы — дворянка Обрезкова в ленте «Француз».

Вера Ивлева

Вера Ивлева была потрясающей комической актрисой. Хотя ей зачастую доставались эпизодические роли, артистка умудрялась отыграть их так, что ее персонажи крепко западали в душу зрителям. В фильме «Сказка о царе Салтане» Ивлева изобразила завистливую, вредную и не слишком симпатичную Ткачиху. Зато в ленте «Двенадцать стульев» она сыграла очаровательную Фиму Собак.

Галина Волчек

Галина Волчек больше известна как театральный режиссер и художественный руководитель театра «Современник», при этом на ее счету есть и немало ярких актерских работ. Волчек пробовала себя в разных актерских амплуа. В фильме «Король Лир» она сыграла прекрасную, но коварную дочь монарха Регану. А в не столь известной «Русалочке» ей досталось роль Ведьмы, для которой актриса легко преобразилась.

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко снялась в нескольких десятках фильмов, но настоящую известность ей принесли роли в «Военно-полевом романе» и «Мэри Поппинс, до свидания», которые вышли в одном году. И если в первом фильме она играет гордую и стильную красавицу, то во втором ей досталось амплуа измученной жизнью, огрубевшей продавщицы.

Зинаида Славина

Зинаида Славина больше играла в театре, чем снималась в кино: в течение долгого времени она была ведущей актрисой в театре на Таганке. Но при этом в ее фильмографии есть много интересных лент. В 1973 году на экраны вышел «Каждый вечер после работы», где Славина сыграла молодую обаятельную учительницу, которая отчаянно пытается завоевать уважение у великовозрастных учеников. А год спустя ей досталась роль Бабы-яги в фильме «Иван да Марья».

Алиса Фрейндлих

Хотя Алису Фрейндлих сложно назвать классической красавицей, она может выглядеть невероятно женственно и обаятельно на экране. Чего только стоит классическое преображение актрисы в фильме «Служебный роман». При это Фрейндлих не боится ролей, где ей приходится скрывать свои внешние достоинства, как это было в ленте «Сталкер».