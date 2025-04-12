14 человек, которым жизнь сделала приятный подгончик

Получить заряд позитива не так уж сложно. Герои нашей статьи в этом убедились. Кого-то порадовали близкие люди, кого-то незнакомцы, а кого-то вообще животные. Это лишнее доказательство того, что счастье — оно в мелочах.

«Каждый год мой муж тратит 5 часов и готовит мне этот чизкейк на мой день рождения»

«Сын пришел из школы и подарил мне букетик, сказав: "Мамочка, мне пришлось отвоевать их у пчелы, чтобы подарить тебе"»

«Я лежу в больнице, и врач заказал для меня пиццу»

«Я давно хотела большее рабочее место для творчества и мой муж меня знатно удивил. Он без моего ведома купил и поставил этот стол, я безумно ему благодарна»

«Мой 79-летний папа принес мне цветы и грейпфрут, когда я сказала ему, что приболела»

«Я часто подкармливала соек, и сегодня они оставили мне подарочек»

«Нашла на стуле 4 зерна ячменя и 2 кусочка сушеной кукурузы. Похоже, они приняли меня в свой клуб!»

«Мы с ребенком купили друг другу одинаковые подарки-безделушки, хотя находились вообще в разных городах»

«Я живу на 4 этаже, и эта уличная кошка иногда по веткам деревьев пробиралась ко мне на балкон. Вышел я туда и, похоже, понял, что она у меня там искала и нашла»

«Оказывается, она была беременна, и мой балкон стал безопасным местом для ее малышей. Она выбрала лучшее место, ведь у меня уже есть кот, и я знаю, как за ними ухаживать».

«Моя 9-летняя дочка приготовила мне панкейки на завтрак и сказала, что они будут с фруктами. Я не ожидал, что увижу в тарелке лица»

«Я ждал открытия магазина, и у меня с собой были пончики. Решил угостить парня из Китая, который тоже стоял в очереди. Вот что он написал мне через переводчик»

«Я живу тут уже три года, но первый раз ем такую вкуснотищу»

«Моя мечта исполнилась – моя картина будет представлена в музее вместе с работами других художников»

«Сегодня утром мама приготовила мне милейшие булочки»

«В школе наши дети получают баллы, если они хорошо учатся. Мой сын копил их, чтобы потом что-то купить своей сестре. Подарил ей в итоге музыкальную шкатулку, а в ней написано: "Ты мое солнышко"»

«Муж устроился на новую работу, и они прислали мне цветы как небольшое приветствие. Я никогда раньше не встречала, это очень хороший жест»