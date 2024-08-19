14 эпичных встреч с незнакомцами, по которым хоть остросюжетный роман пиши

Как правило, в магазинах и маршрутках редко хочется с кем-то разговаривать. Все мы спешим по своим делам, а не лясы точить сюда пришли. Но порой встреча или случайный диалог с незнакомцем способны так застрять в памяти, что мы и спустя много лет вспоминать будем, как, например, парень в метро бабку «заколдовал».