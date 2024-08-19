14 эпичных встреч с незнакомцами, по которым хоть остросюжетный роман пиши
Истории
38 минут назад
Как правило, в магазинах и маршрутках редко хочется с кем-то разговаривать. Все мы спешим по своим делам, а не лясы точить сюда пришли. Но порой встреча или случайный диалог с незнакомцем способны так застрять в памяти, что мы и спустя много лет вспоминать будем, как, например, парень в метро бабку «заколдовал».
- Сегодня в метро в вагоне видел, как здоровый лысый мужик зашивал носки. Вот прямо снял ботинки, носки, достал нитки с иголкой и зашивал. Зашил, надел носки обратно и поставил ноги на ботинки. Дальше — веселее. Этот бугай достал очочки, газетку и начал читать. Все так же без обуви. Как он дальше обустраивал свой уют, я уже не видел. © Подслушано / Ideer
- Сегодня наблюдал такую картину в очереди. Играет в игру на телефоне парень лет 20 — 30, играет себе, молчит. Полезла к нему такая вся из себя дама, давай указывать, где ему стоять/сидеть/молчать. Вроде и не особо выражалась. Пяти минут ему хватило, молча встал, повязал ей на рот ее же шарфик — ловко, кстати, получилось. Так глянул, что пригвоздил к месту, и сел снова. Тишина... © Kalisolo / Pikabu
- Сделала новый красивый маникюр, от мужа и детей абсолютно нулевая реакция, даже не заметили. Шла выбрасывать мусор, и какой-то мужик попросил не выбрасывать пакет, а отдать ему, чтобы он достал бутылки. И вот когда я пакет отдавала, он аж замер на секунду, а потом восхищенно сказал: «Я таких красивых ногтей в жизни не видел! Это не маникюр, это поэзия!» Я еще два дня на энергии этого комплимента жила. © Мамдаринка / VK
- Еду в маршрутке на работу и тут на развилке замечаю машину рядом, из которой на меня смотрит и улыбается невероятно красивый парень. Я взяла свою визитку и высунула в окно, но только парень протягивает руку, как маршрутка трогается, а я от волнения думаю: «Ну, остановись, тут судьба моя решается!». И тут я понимаю, что нифига я не подумала, а крикнула вслух, потому что вся маршрутка уставилась на меня. А водитель, услышав это, остановился, и я все-таки отдала визитку. А сегодня мне позвонил тот красавчик! © Палата № 6 / VK
- Произошла ситуация: сижу в метро, читаю. Юноша настойчиво пытается познакомиться. Я даю понять, что мне это неинтересно. Юноша дерзко заявляет, что главный герой умрет в следующей главе, после чего горделиво выходит из вагона. А я читала лингвистический журнал... © olianuprekrati / Twitter
- Гуляли по набережной с парнем, и, как во всех курортных городках, к нам пристал мужчина с двумя белоснежными голубками, мол, сфотографироваться. Я начала мяться, а парень говорит: «Давай-давай». Пока фоткались, мужчина спросил, женаты ли мы. А когда мы ответили, что нет, он говорит: «Значит, обязательно поженитесь». Это было наше первое свидание, а теперь мы семья и у нас сын. А то фото с голубями до сих пор храню. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Как-то нашла на улице кошелек с очень солидной суммой. Карт внутри не было, документов тоже, но зато была визитка. Позвонила, мужик оказался хозяином кошелька, но не слишком обрадовался новостям. Разозлился, начал орать, мол, он четыре часа назад уже улетел из нашего долбаного города и возвращаться никогда не планирует. В общем, минут пять он орал, матерился, оскорблял меня, а потом сказал оставить деньги себе и кинул трубку. По итогу на меня наорали, унизили, а потом заплатили почти полную зарплату. Все как на работе... © Карамель / VK
- Сижу в автобусе. В наушниках. Возле окна. Подсаживается женщина, ее муж стоит рядом, им обоим лет по 50 где-то. Закрыла глаза, ветерок — кайф! Вдруг меня толкают локтем, снимаю наушник, вопросительно смотрю на женщину. А у меня есть что-то вроде привычки, иногда не замечаю, как закусываю нижнюю губу. Она смотрит недовольно, а потом говорит: «Прекрати! Ты кого соблазнить пытаешься?» Э-э-э... Могу ли я думать теперь, что уставшая, после работы, я выгляжу соблазнительно? Не нашла даже, что ей сказать. © yana_aff_ / Twitter
- Утро, метро, час пик. Мне выходить через одну, пристраиваюсь ближе к двери. На станции двери открываются, вываливается толпа народу, меня сносит на середину вагона и разворачивает пятой точкой к сидящим пассажирам. Я одной рукой держусь за поручень, в другой руке сумка с учебниками. Толпа прижимает, рука соскальзывает, и я брякаюсь к кому-то на колени. Извиняюсь и только пытаюсь встать, как чьи-то руки хватают меня за талию, и голос мужской в ухо: «Села? Сиди!» © Буся Пусеевна / ADME
- Гуляю как-то по городу, мимо две девушки-красотки идут. Смотрю, а позади них два чувака, и один другому говорит, глядя в сторону девушек: «Спорим, я смогу ее зацепить?» Ну, я решил, с девчонкой познакомиться хочет, а он как побежит... Пробежал мимо девушек, подпрыгнул и рукой зацепил высоко висящую вывеску. Потом вернулся к дружбану своему, пятюню отбил, а девчонок, похоже, он вообще не заметил. © allduhwayup / Reddit
- Купил квартиру в черновой. Нанял мастера из другого города. Он сказал, что будет жить в квартире и делать ремонт, попросил унитаз установить, любой. Нахожу объявление: унитаз целый, локация рядом, цена символическая. Договорились встретиться на стоянке рядом с домом продавца через час. И вот картина: стоянка при свежем ЖК, аккуратные ряды припаркованных машин, зима, уже темно... Стоит Audi Q7, фары которой освещают фаянсовое изделие — сразу понятно, что наш продавец. И мы с отцом на Лексусе. Машины стоят лоб в лоб, получается, оба светим фарами на унитаз. Выхожу, мужик тоже выходит, кидаю взгляд на предмет встречи — вопросов нет. Все в свете фар — атмосферно, как в кино! Молча достаю заранее заготовленные деньги, отдаю, жмем руки. Молча! Грузим с отцом унитаз в багажник. Синхронно сдаем назад, разворачиваемся, разъезжаемся в разные стороны. Заняло секунд 30, не больше! © fti353 / Pikabu
- Вчера после работы зашла в автобус. Свободных мест не было, но один мужик, увидав меня, тут же встал. Заулыбался и сказал: «Девушка, вы такая красивая! Не дадите свой номерок? Присаживайтесь». Я ответила, что мне очень приятно, но я много лет замужем, поэтому не делюсь контактами. Уже приготовилась сесть, а мужик умостился обратно на свое место. Недовольно отвернулся к окну и пробормотал: «Ну и стой тогда». © Палата № 6 / VK
- В метро бабка докопалась до какого-то забитого татуировками парня. Типа, «зачем тело свое портишь картинками?», долго так приставала. Парень не выдержал и стал над ней руками махать, приговаривая: «Татуха-татуха, перейди на духа, с духа на бабку, ей прямо на лопатку». Бабка выскочила из вагона, как пробка. © D0CT0EBCKNN / Twitter
- В 11 классе гуляли с друзьями по городу. Весна, отличная погода. Познакомились с компанией девушек. И приглянулась мне одна красавица, я ее вызвался проводить до дома. Идем к метро, спрашиваю: «Ты где живешь? Куда едем?» Оказалось, ей на ту же станцию, что и мне. Значит, живет рядом или в соседнем районе, домой быстро доберусь, если что. Выходим на станции. Она: «О, моя маршрутка, поехали!» А я в шоке, потому что садимся мы в маршрутку, которая идет прямо до моего дома. Доезжаем до конечной, выходим. Так где, говорю, твой дом? А она: «Вон стоит через дорогу» — и показывает на мой дом. Я уже ищу какой-то подвох. Думаю, может, друзья меня разыграли. Подходим к подъезду — к моему. И тут уже я делаю ход конем и открываю домофон своим ключом. Теперь в шоке была уже девушка. В общем, оказалось, что она живет на 2 этажа ниже, переехала несколько лет назад. А я за все время ее не видел. Вот такой шанс на миллион — на другом конце многомиллионного города познакомиться с девушкой из твоего подъезда. © to4egonemogetbyt / Pikabu
Общественные места вообще словно созданы для всякого рода незабываемых ситуаций. Эта статья тому доказательство.
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