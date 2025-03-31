14 историй с таким финалом, что в шоке остались даже те, кто там был
Истории
19 минут назад
Зачастую наши будни состоят из рутины, мы строим планы и думаем, что все можно расписать и просчитать. Но предсказать события никто не может и порой с людьми происходят такие истории, с такими сюжетными поворотами, что рассказать кому — не поверят. И все же именно непредсказуемость придает жизни особую изюминку.
- Сижу в кафе, за соседним столиком девушка залипает в телефоне. Достала из клатча помаду и поставила клатч на край стола. Мимо проходит мальчик, хватает сумку и бежит. У девушки ни один мускул не дернулся. Совершенно спокойно звонит в банк, блокирует карту, в полицию, и сидит дальше, доедает картоху. А как же бежать на каблуках, как в фильмах? Как же крики? Где была паника? Горжусь этой женщиной. © Подслушано / Ideer
- Однажды мой коллега просто перестал выходить на работу. А до этого он тихо-мирно проработал там 13 лет. Сразу решили, что прогулял, но время шло, а его все нет. Ему звонили, писали — без ответа. Уже начали всерьез волноваться, связались даже с экстренными контактами — никакой информации. В какой-то момент его просто заменили другим работником. А я спустя несколько недель выяснил, что он просто одним днем решил уйти на пенсию, никому ничего не сказав. Он скопил достаточно денег и просто отправился жить свою лучшую жизнь. Я заходил на его страницу в социальной сети — а там фотки пляжей, путешествий. Чувак просто легенда. © throwaway51551515151 / Reddit
- Встречалась с мальчиком. И вот у меня задержка, я в панике. Конечно же, я не пошла за тестом, а полезла в интернет. Вычитала следующее: «Положите палец на пупок. Если чувствуете там сердцебиение — вы беременны». Ну конечно, я так и сделала, сердцебиение нащупала и завела с парнем серьезный разговор. Надо было видеть его выражение лица, когда он приложил палец к пупку, и с серьезным и напуганным выражением лица сообщил о своей беременности. Лет прошло... а до сих пор смешно. © Подслушано / Ideer
- В троллейбусе перед нами с другом стояла женщина, которая безумно долго искала деньги на проезд. Сзади очередь психует, парень приложил карточку и пропустил даму. С царским видом дама молча проплыла мимо нас. Две остановки ехали молча, собираемся выходить. И тут меня приперло сказать ей: «Хоть бы спасибо сказали». Через пару секунд в нас полетела железная мелочь. Дорогое нынче «спасибо». © Подслушано / Ideer
- Отдыхали на море с сестрой. Сидели в ресторане прямо на берегу. Начали о чем-то бурно спорить. Я так пыталась ей доказать правоту, набираю в рот воздух, чтобы продолжить дебаты, и тут с потоком воздуха мне в рот залетает большая муха! Мы так смеялись, спор был окончен моментально. © Подслушано / Ideer
Про цену Спасибо зацепило! Может вам будет интересно знать, что мигрантки, что бы им не дарила, никогда не говорят Спасибо! )
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- Я сидел в кафе и читал книжку со стихами. А мужчина рядом со мной спросил, что я думаю об этой книге. А я ответил, мол, есть несколько отличных стихотворений, но в целом очень много «воды» и проходного материала. И продолжил, что было бы круто, если бы литературный мир работал по принципу приложений для музыки, где можно купить только отдельные понравившиеся композиции дешевле, а не весь альбом. Мужчина поблагодарил меня за мнение и ушел. А я закрыл книгу и увидел его фотографию на обороте. Вот же блин, это был автор. © MangoBomb / Reddit
- Однажды вечером моя восьмилетняя дочь начала болтать о том, что хочет увидеть падающие звезды. А я ответил, что мы живем там, где их редко можно увидеть. Но она настаивала, поэтому мы с ней подошли к окну в гостиной и стали пялиться на небо. Я клянусь, даже 10 секунд не прошло, как мимо пронесся метеор. Ближе, чем я когда-либо видео. Даже след в небе можно было увидеть. Моя дочь была в восторге, сразу побежала рассказывать маме. Жена нам не верит, но так и было. © Artikay / Reddit
- Однажды мы с парнем поздно вечером возвращались домой от моих родителей и проезжали через какое-то село. Внезапно на дорогу выбежала собака, парень увидел ее в последний момент, но, недолго думая, крутанул руль, тупо снес чей-то забор и въехал людям во двор. Забор падает, а нам открывается такая картина: горит костер, на костре жарятся шашлычки, а рядом стоит беседка, где сидит человек пять. Все тут же подбежали к нам, убедились, что мы не пострадали, хозяин почесал голову и сказал, что все равно давно хотел менять этот гнилой забор. В итоге просидели с ними до утра, поели шашлычков, познакомились и претензий друг к другу не осталось. © Карамель / VK
- Я открыл холодильник, а оттуда выпала банка горчицы. И у меня в голове сразу мысли: «Ну класс, теперь мне убирать это придется». Смотрю под ноги — а там ничего. Ни горчицы, ни осколков стекла. Минут 5 стою, залипаю, уже начал сомневаться в реальности. Оказалось, что банка не разбилась, а каким-то образом отскочила от пола и стала идеально ровно на полку неподалеку от холодильника. Я до сих пор сомневаюсь в законах физики. © JustCrits / Reddit
- Я много лет шью нижнее белье и основной моей рекламой являются разные соцсети. Прям сильно работаю над продвижением именно там, потому что это приносит много клиентов, а с ними и хороший доход. Но вот вместе с этим счастьем приходят и странные люди, которые чаще всего ничего не заказывают, а лишь пишут «Какой ужас! Вам не стыдно выставлять фото в нижнем белье?!» Это одновременно очень смешно и страшно, ведь как же еще можно рекламировать такую одежду. Однажды я решила сделать так, чтобы всех все устраивало, поэтому начала снимать видео и делать фото, надевая белье на обычную одежду. И знаете, это даже сработало. Нормальные люди оценили и посмеялись, а другие оставили комментарии по типу «наконец-то никакой срамоты». Этот мир меня все больше и больше удивляет с каждым днем. © Карамель / VK
- Как-то раз мама отправилась на рынок за покупками, в том числе за туалетной бумагой. Стоим с ней, она складывала ее в пакет, сзади раздается мужской голос: «Мягкая?» Мама отвечает: «Мягкая, мягкая...». Мужчина добавляет: «А то я в прошлый раз взял, и все до крови натер!» Мама в недоумении посмотрела на продавщицу, которая едва сдерживала смех. Она обернулась, а мужчина в это время рассматривал зубную щетку... © Палата № 6 / VK
- Занимаюсь борьбой, на тренировке неудачно упал на живот, вроде бы ничего, но после тренировки в душе обнаружил значительное посинение внизу живота. Сразу побежал в медпункт со страху. Прихожу, доктор смотрит и как начинает ржать. А потом протирает все спиртовой салфеткой, стирая синюю краску от новых трусов. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра никогда не любила гостей. Как-то к нам приехали друзья родителей, сидим, общаемся, а сестра в своей комнате. В один момент мама пошла к ней и сказала заказать кое-чего. А то чая с печеньем маловато. Спустя пять минут сестра заказала им такси. Мне было одновременно очень смешно и невероятно стыдно... А родители были в ярости от такого хамского поведения. © Карамель / VK
- Зима. Иду с работы, а мне навстречу — девушка, везет пустые санки. Решил пошутить: «Девушка, вы ребенка потеряли». Она переводит взгляд на санки и как заорет: «Ааа! Мой мальчик! Я потеряла ребенка!» Я стою в шоке. И тут она как выдаст: «Да ладно, шучу я. Не было там ребенка. Я в садик иду за дочкой. Видел бы ты свое лицо сейчас». Сказав это, она вставила наушник обратно и пошла дальше. © Не все поймут / VK
Еще больше историй о том, как жизнь-шутница подкидывает веселья в самый неожиданный момент:
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