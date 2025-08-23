14 историй о школьных буднях, от которых перед 1 сентября скулы сведет у всех без исключения

Распаковка новых тетрадей, запах свежевыглаженной формы, предвкушение встречи с друзьями — все это часть ежегодной магии 1 сентября. Но для кого-то она оборачивалась настоящим кошмаром, а для кого-то — самым смешным воспоминанием. Мы собрали 15 искренних и невероятных историй о школьных буднях, от которых вы будете смеяться и вздыхать.