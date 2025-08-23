14 историй о школьных буднях, от которых перед 1 сентября скулы сведет у всех без исключения

2 часа назад

Распаковка новых тетрадей, запах свежевыглаженной формы, предвкушение встречи с друзьями — все это часть ежегодной магии 1 сентября. Но для кого-то она оборачивалась настоящим кошмаром, а для кого-то — самым смешным воспоминанием. Мы собрали 15 искренних и невероятных историй о школьных буднях, от которых вы будете смеяться и вздыхать.

  • Захожу в класс, сажусь за ослепительно чистую парту, ставлю рядом свой зеленый ранец с Винни-Пухом и Пятачком. Учительница раздает прописи. Я с волнением открываю первую страницу, смотрю на непонятные палочки с закорючками и думаю: «Здесь я начну учиться», потом перелистываю на последнюю страницу с текстом диктанта: «А вот здесь я закончу одиннадцатый класс». Пропись закончилась, по-моему, в декабре. © GrosseSchlange / Pikabu
  • Это был мой первый день в новой школе. Мне не разрешали ходить домой одному, поэтому я сидел и ждал маму. Я просидел несколько часов, но никто так и не пришел. Все преподаватели уже ушли, а у меня не было мобильного, так что я не знал, как связаться с мамой. Оказалось, что за мной пришли вовремя, но в школе было два выхода, и меня ждали у другого. Моя мама в панике даже пошла в полицию с кучей моих фотографий. В конце концов, меня нашли сидящим у здания школы с другой стороны. © science_art / Reddit
  • Работаю учителем в школе и иногда подкидываю своим ученикам коварные тесты, в которых все правильные ответы будут под одной буквой. Люблю наблюдать за тем, как у отличников меняется выражение лица. Делаю такую штуку только ради того, чтобы понаблюдать за реакцией. Но очень редко, чтобы не нервировать детей. Как-то раз двоечник уже получил у меня высший балл, потому что решил от балды написать одну букву во всех ответах. © Не все поймут / VK
  • Перед тем как пойти в первый класс, я часто по телевизору смотрел старые фильмы про школьников, и там ученики после звонка сразу шли по домам. Складывалось впечатление, что там всего один урок. В первый день у меня было 5 или 6 уроков и после каждого я начинал собираться домой. Меня останавливали, говорили, что сейчас будет еще один урок. После третьего раза, я уже в раздраженной форме отвечал, что не надо меня обманывать, я в кино все видел, и уже отсидел дольше положенного. © bailif / Pikabu
  • После колледжа мама нашла мне работу замещающего учителя в моей же школе. В первый рабочий день я пришла в учительскую, чтобы получить расписание. Секретарь спросила, в каком классе я учусь и что я здесь делаю. Я попыталась объяснить ей, что пришла работать, но она мне не поверила и отправила в кабинет директора, решив, что я ее обманула. © sneakersotoole / Reddit
  • 1 сентября мама напялила на меня бант. Дома хотела снять его, но только выдрала волосы. Начала плакать, но тут увидела ножницы. Вечером мама спросила: «Как же ты в школу с такой красотой пойдешь? Придется налысо стричь». А я взяла и и гордо отправилась в школу с хохолком и всем честно сказала, что избавилась таким образом от ненавистного бантика. © mizerialenka / Pikabu
  • В первый день нас с лучшей подругой отправили в два разных класса. Я несколько раз пыталась пробраться к ней через заднюю дверь, но меня ловили, и мне приходилось возвращаться в свой класс в слезах. Это был единственный год, когда мы не учились вместе. Мы до сих пор лучшие друзья, даже спустя 15 лет. © Unknown_athour / Reddit
  • Однажды в школе у нас проходила перекличка, а когда она закончилась, я сказал учительнице: «По-моему, вы забыли про Ивана Головотяпового!» Разумеется, такого одноклассника у нас не было, все посмеялись, учительница ухмыльнулась. На следующий день все повторилось, потом учительница уже сама спрашивала: «Иван Головотяпов тут?» Дошло до того, что мы занимали ему место в столовой, у него появились свои клеточки в журнале, свое место в классе, более того, на выпускной ему заказали отдельную ленточку. © Палата № 6 / VK
  • Я бегал по лестнице между уроками, и между двумя пролетами споткнулся о ступеньку и начал падать. Первой мыслью было схватиться за что-нибудь, поэтому я попытался ухватиться за чьи-то шорты, которые увидел перед глазами. Я подумал, что если я упаду, то кто-то или что-то должно упасть вместе со мной. Ничего не получилось и в итоге я писал маме сообщение, что у меня уязвлена гордость и болят колени от позорного падения. © FSUCollegeGirl / Reddit
  • Когда я была маленькая, горела желанием поскорее пойти в школу. Мой старший брат всегда говорил мне: «Ты сильно разочаруешься, потому что ничего там хорошего нет». И вот стою я на линейке в свой первый день в школе. Старшеклассник несет флаг по периметру линейки, вдруг спотыкается и роняет его на меня, я получаю удар древком прямо в голову! В первый же день школа дала понять, что мне здесь не рады. © Палата № 6 / VK
  • В 8 классе сидела за партой с Лешей, который мне нравился. Перед тем, как всех пересадить, классная оставила меня после урока и спросила, хочу ли я пересесть. Я попросила оставить все как есть. А на следующий день на уроке та же учительница подняла меня с места и рассказала, что я попросила ее не пересаживать от Леши. В итоге меня до 11 класса гнобили за этот случай. © Валерьевна я / Dzen
  • Первый день в первом классе был также первым днем, когда я должен был ехать самостоятельно на автобусе. Я так боялся опоздать на него, что мчался во весь дух и не смог вовремя затормозить перед большой грязной лужей прямо у двери автобуса и свалился в нее. Водитель не знал, что сказать, дети смеялись, а я просто расплакался. © snorga1 / Reddit
  • В первый день в первом классе я катался с горки, стукнулся и мой шатающийся зуб вылетел. Остаток перемены я пытаясь его найти. В итоге я еще и с медсестрой познакомился. © Ramona223 / Reddit

Бонус: милая история о подготовительных классах

  • В подготовительной школе сыну задали нарисовать профессию одного из родителей. Я домохозяйка, поэтому сын пошел к мужу. Тот как раз сидел за ноутом и не был готов к допросам о своей профессии и раздраженно бросил, что работает сутками. Ребенок не растерялся и нарисовал картинку, где стоит муж, а рядом озеро и утки. © Мамдаринка / VK

