14 кинолент, которые стали символами эпохи, но не выдержали критики современного зрителя

Бунтарка Вера знакомится с интеллигентным Сергеем и намерена выйти за него замуж. Но между ее отцом и возлюбленным возникает конфликт, из-за которого все идет не по плану. Кинокартину посмотрели 56 млн зрителей, что сделало ее лидером проката. Также фильм получил и скандальную славу из-за любовной сцены, которую в свое время многие сочли непристойной.

Но такими сценами современных зрителей не оттолкнуть. А вот другими особенностями сюжета — очень даже.