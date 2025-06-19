14 курьезных детских фото, благодаря которым улыбка не сходит с лица
Детские фото, безжалостные и беспощадные. Кого еще наряжали в ковбоев или пастушек в детском саду? А кто мечтает забыть о своем начесе на выпускном, но фотография в рамочке в родительском доме этого не допустит? Листая альбомы из своего детства, умиляешься всему: личному актерскому мастерству, улыбке без парочки зубов, странному образу на утреннике, креативности тогдашних фотографов. Окунемся в море ностальгии вместе?
«Это лучшая детская фотография моей супруги»
- Мне бы хоть грамм такой уверенности в себе. © RavenQueen33 / Reddit
«Нашел у родителей фотки странного младенца. Оказалось, это я в 4 недели. Что же, им удалось запечатлеть меня, когда я был еще достаточно красив»
- Чувак, нам нужен ремейк. © caballera123 / Reddit
«1996 год. Мне 12 лет и уже тогда у меня были гламурные снимки»
- Вам 12 и, кажется, у вас была ипотека. © Parabolic_Penguin / Reddit
«Мне здесь 14 и я уверена, что плюшевый пингвин сочетается с кружевными перчатками»
«У меня было трудное детство. Даже в шкафчике под раковиной я не могла скрыться от отца-папарацци»
«Фотография из выпускного альбома за 5 класс. Моя сестра мечтала стать парикмахером и тренировалась на мне»
«Мне здесь 15. Добро пожаловать в 80-е»
«Судя по моим детским фото, уже тогда я была не промах»
«Моя подруга разрешила мне выложить ее фото, которое показывает всю прелесть 90-х»
«Обожаю смотреть фотографии того времени, когда я любила стиль эмо»
«Сделать нормальную фотографию в детстве? Не, не слышали»
«Мои детские фото определенно заслуживают внимания»
«В 12 лет я была похожа на очень грустного библиотекаря»
«В детстве моя мама подкралась ко мне сзади и коротко обстригла волосы. Что тут еще сказать?»
- Я арт-терапевт и мне есть что сказать по поводу вашей картины. © SarahCannah / Reddit
Признавайтесь, какие страшные тайны скрывают ваши фотоальбомы? Маску из пластилина? Модны показ в мамином платье? Неудавшуюся попытку помочь дедушке отремонтировать чайник? Ждем сентиментальных и не очень фото и историй в комментариях. А пока можно поностальгировать здесь:
Комментарии
Бедные дети, я в 13 лет выглядела как богомол, если бы у него были волосы и мама его стригла "под горшок".