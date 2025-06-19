14 курьезных детских фото, благодаря которым улыбка не сходит с лица

Детские фото, безжалостные и беспощадные. Кого еще наряжали в ковбоев или пастушек в детском саду? А кто мечтает забыть о своем начесе на выпускном, но фотография в рамочке в родительском доме этого не допустит? Листая альбомы из своего детства, умиляешься всему: личному актерскому мастерству, улыбке без парочки зубов, странному образу на утреннике, креативности тогдашних фотографов. Окунемся в море ностальгии вместе?

«Это лучшая детская фотография моей супруги»

Мне бы хоть грамм такой уверенности в себе. © RavenQueen33 / Reddit

«Нашел у родителей фотки странного младенца. Оказалось, это я в 4 недели. Что же, им удалось запечатлеть меня, когда я был еще достаточно красив»

«1996 год. Мне 12 лет и уже тогда у меня были гламурные снимки»

Вам 12 и, кажется, у вас была ипотека. © Parabolic_Penguin / Reddit

«Мне здесь 14 и я уверена, что плюшевый пингвин сочетается с кружевными перчатками»

«У меня было трудное детство. Даже в шкафчике под раковиной я не могла скрыться от отца-папарацци»

«Фотография из выпускного альбома за 5 класс. Моя сестра мечтала стать парикмахером и тренировалась на мне»

«Мне здесь 15. Добро пожаловать в 80-е»

«Судя по моим детским фото, уже тогда я была не промах»

«Моя подруга разрешила мне выложить ее фото, которое показывает всю прелесть 90-х»

«Обожаю смотреть фотографии того времени, когда я любила стиль эмо»

«Сделать нормальную фотографию в детстве? Не, не слышали»

«Мои детские фото определенно заслуживают внимания»

«В 12 лет я была похожа на очень грустного библиотекаря»

«В детстве моя мама подкралась ко мне сзади и коротко обстригла волосы. Что тут еще сказать?»