14 случаев, которые сделали обычную поездку незабываемой
Путешествия
1 час назад
Во время поездок могут случаться неожиданные ситуации, которые порой кажутся абсурдными. Но именно они в итоге остаются в памяти ярче всего. В этой статье мы собрали несколько забавных случаев из путешествий, которые пережили пользователи сети.
- Видел девушку из Японии, которая ела сырные шарики прямо из пакета палочками в автобусе. Оказалось, что она всегда носила их с собой. Просто доставала из сумки, открывала пакет и начинала есть. И удивительно, но даже несмотря на тряску автобуса, она не роняла ни одной штуки. Я старался не пялиться, но она делала это так элегантно. Хотя, надо бы сказать, что это реально требует мастерства. © LeadGem345 / Reddit
- Ехала в трамвае и присмотрела там милого парня, который читал что-то. Глянула — а это книга моего любимого писателя! Я уже мысленно успела нас с этим парнем поженить и придумать имена нашим детям. И решила пойти познакомиться. Села рядом, улыбаюсь и спрашиваю: "Что читаешь?" А он стушевался и ляпнул в ответ: "Да дичь какую-то, если честно. Вообще не мое!" И в этот момент наша "семья" разрушилась... © Не все поймут / VK
- Путешествовали семьей на машине. Спали по очереди, а папа был за рулем. Вдруг услышали звук, как колесо спускает. Остановились, проверили — вроде нормально все. Поехали — снова тот же звук! Прислушались, а потом сестра как заржет! Оказалось, это мама у нас так храпела. © Подслушано / Ideer
- Еду сегодня в автобусе. Передо мной мальчик лет десяти подсаживается к молодой девушке и спрашивает: "Вы удивитесь, если я скажу как вас зовут?" Девушка, немного оторопев, отвечает: "Ну, скажи". И мальчик как выдаст: "Я просто спросил, удивитесь или нет". Она ничего на это не сказала, а вот я сзади еле сдерживалась, чтобы не засмеяться во весь голос. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в вагоне поезда произошла нелепая ситуация. Пошел выкидывать мусор, возвращаюсь и вижу: сосед с верхней полки сидит на моей боковушке с каким-то пассажиром. Ну, думаю, офигели, расселись тут. Ладно, присяду пока с краю, пусть пообщаются. Тесня плечом незнакомца, дерзко и решительно говорю ему: "Я присяду здесь, не против?" В наглую приземляюсь на подушку пятой точкой. Пару секунд тишины, я и неожиданный противник яростно ведем схватку взглядом. Сосед в свою очередь улыбается все шире и шире. И тут я начинаю понимать всю нелепость ситуации. В общем, промахнулся я отсеком. © Подслушано / Ideer
- Садимся в автобус с парнем, с которым только познакомились. Он идет платить, а тут ко мне садится мой отец — решил встретить меня. Парень, увидев это, заявляет: “Мужчина, зачем вы рядом с моей девушкой сели?” Папа оторопел от такой наглости и просто пересел, ничего не ответив. Всю дорогу чувствовала, что сверлит мою спину глазами. Молодого человека возненавидел. © Ирина Ткаченко / Dzen
- Я ездил на одном и том же автобусе из пригородов в центр города больше 30 лет, и за все это время я часто видел одного и того же старого панка. Он всегда стучал по сиденьям, размахивал руками, топал ногами, как будто играл на воображаемых барабанах. Со временем я переехал от родителей и стал реже встречать его. Но лет 10 назад я снова увидел его вечером в пустом автобусе. Он снова барабанил, а я, уставший после работы, просто залипал и наблюдал за этим шоу. Так как автобус был почти пустой, я имел лучший вид на этого человека, чем когда-либо. И тут я заметил, что его наушники не были подключены ни к чему — шнур просто болтался рядом с его коленом. Он продолжал барабанить, словно слушая музыку, которой не было. Он до сих пор там. Видел его пару месяцев назад — все так же барабанит на воображаемых ударных и слушает свою воображаемую музыку. © dunno0019 / Reddit
- Однажды ехала в поезде около полутора суток. Сижу себе и вышиваю. Подходит женщина и просит помочь дочке с набором для вышивки бисером, мол, не знает, с чего начать. Сажусь к ним, объясняю, как закрепить нитку и пришить бусинки. И тут подбегают еще двое мелких, помладше: а мы тоже хотим! Нашли им работу — считать и сортировать по цветам бисер.
До вечера вышивали, потом родители мелких еле разогнали по полкам спать. Ну, и мне не скучно было. © Yulia Limorenko / Dzen
- Сижу в метро, жду, пока отправится поезд, рядом со мной сидит мужчина лет 70-80 максимум. И тут у него звонит телефон. Плохо ловит, и мужчина выходит из вагона, чтобы понять, что сказал собеседник. И тут двери закрываются, а у него в вагоне остались вещи! Как человек, я вышла на следующей остановке и села в вагон, который шел обратно на ту же станцию, и отдала ему его вещи. Он мне предложил деньги, но я отказалась. © Подслушано / Ideer
- Однажды ехал домой на метро, женщина рядом вдруг с воодушевлением спросила: "Можно я расскажу вам кое-что невероятное?" Я, конечно, ответил: "Да, пожалуйста!" И тогда она поделилась, что едет забирать своих спасенных котят и просто не могла сдержать радость — ей срочно нужно было рассказать об этом хоть кому-то. Не знаю, почему, но каждый раз, когда вспоминаю этот момент, мне становится так тепло и уютно на душе. © ActuaryPersonal2378 / Reddit
- Так уж вышло, что мне, 20-летней девчонке, пришлось ехать на поезде с младшей сестрой. В поезд забыла взять бутылочку для смеси. Годовалая сестра плакала на весь вагон, из стакана пить еще не умела и уснуть без бутылки не могла. Ночью на стоянке молодой парень взял такси, съездил в круглосуточную аптеку, привез нам бутылочку. Денег ни в какую не взял. И номер не дал, чтобы не перевела. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз ехали в горы на двух машинах, купили рации для связи. Искали заправку, остановились на одной сомнительной и начали спорить, мол, заправляться на этой или дальше ехать. И вдруг по рации раздается: "Если хотите ехать дальше — лучше здесь не заправляйтесь". Посмеялись. © karaseva_fit
- Был один старичок, который всегда садился в поезд в своем хорошем белом костюме с виолончелью. Перед тем как начать играть, он всегда говорил речь, объясняя, что по правилам метро он должен получить разрешение от пассажиров перед тем, как исполнить музыку. Если никто не возражал, он начинал играть. И вот тут все жалели, что не сказали ничего — его игра была настолько ужасной, что уши болели. Только один раз, после того как он сказал обыденную речь, один парень все-таки возразил: "Нет... ни в коем случае". Другие пассажиры, видимо, те, кто не слышал его раньше, встали на сторону старика: "Да позвольте вы ему сыграть!" Началась перепалка, люди кричали друг на друга. И пока все спорили, я мельком взглянул на старика с виолончелью... он стоял с легкой улыбкой, явно наслаждаясь тем хаосом, который он устроил. © Unknown author / Reddit
- Это случилось более 20 лет назад, когда я учился в средней школе, но я помню этот момент, как будто это было вчера. После школы я поехал на автобусе на долгий маршрут обратно к автовокзалу и, конечно, крепко заснул по пути. Когда все вышли в вокзале, я все еще сидел в своем месте, спал и не шевелился. Вдруг меня разбудил громкий голос водителя автобуса, который на всю громкость прокричал "Пожар!", чтобы меня разбудить. Я быстро встал и вышел из автобуса, почувствовав сильное смущение. © charlyphant / Reddit
Как видите, обычная поездка может стать историей, полной удивительных и порой нелепых моменты. Если вам понравился этот материал, не пропустите наши статьи о других забавных (и не очень) случаях в путешествиях:
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