14 случаев, когда ресторанный шик оказался пшиком

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7 минут назад

Когда мы заказываем еду в ресторане, то непременно хотим ощутить гастрономический восторг. Но иногда случается так, что вместо этого мы лишь испытываем чувство тоски по домашней еде. Блюда, которые в меню звучат как шедевры, оказываются настоящим испытанием для вкусовых рецепторов.

«Что я заказал и что получил»

«Заказала пиццу, а она пришла в таком состоянии»

«Вот как мне доставили лапшу из ресторана морепродуктов»

«Когда заказал вегетарианскую шаурму, а получил это»

«Заказал салат в одном из местных ресторанов»

«Никогда не заказывайте пиццу из места, которое специализируется на крыльях»

«Не такой куриный сэндвич я хотел»

«Заказал салат в новом месте»

«Моя пицца больше на суп похожа»

«Моим знакомым пришел вот такой заказ»

«Вот так выглядят Fish & Chips на местном фудкорте»

«Мои ожидания не оправдались»

«Сладкая пицца, которую я заказал»

«Мой муж вчера заказал ужин. В заведении было сказано, что это пицца „Цезарь“. Видимо, они не шутили»

Фото на превью Nifty-Gifty / Reddit

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