14 случаев, когда ресторанный шик оказался пшиком

Когда мы заказываем еду в ресторане, то непременно хотим ощутить гастрономический восторг. Но иногда случается так, что вместо этого мы лишь испытываем чувство тоски по домашней еде. Блюда, которые в меню звучат как шедевры, оказываются настоящим испытанием для вкусовых рецепторов.