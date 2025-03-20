14 случаев, когда ресторанный шик оказался пшиком
Фотоподборки
7 минут назад
Когда мы заказываем еду в ресторане, то непременно хотим ощутить гастрономический восторг. Но иногда случается так, что вместо этого мы лишь испытываем чувство тоски по домашней еде. Блюда, которые в меню звучат как шедевры, оказываются настоящим испытанием для вкусовых рецепторов.
«Что я заказал и что получил»
«Заказала пиццу, а она пришла в таком состоянии»
«Вот как мне доставили лапшу из ресторана морепродуктов»
«Когда заказал вегетарианскую шаурму, а получил это»
«Заказал салат в одном из местных ресторанов»
«Никогда не заказывайте пиццу из места, которое специализируется на крыльях»
- Это должно быть нелегально! © Spacebotzero / Reddit
«Не такой куриный сэндвич я хотел»
«Заказал салат в новом месте»
«Моя пицца больше на суп похожа»
«Моим знакомым пришел вот такой заказ»
«Вот так выглядят Fish & Chips на местном фудкорте»
«Мои ожидания не оправдались»
«Сладкая пицца, которую я заказал»
«Мой муж вчера заказал ужин. В заведении было сказано, что это пицца „Цезарь“. Видимо, они не шутили»
А вот еще одна интересная статья на эту тему:
Фото на превью Nifty-Gifty / Reddit
Комментарии
Уведомления
Сколько фудблогеров умерло от ужаса при виде этих шедевров кулинарии и доставки?
-
-
Ответить
Похожее
13 человек, которые до определенного момента не подозревали, какие люди рядом живут
Истории
16 часов назад
15+ человек, которые лично убедились, что вызов мастера на дом без приключений не обходится
Истории
1 месяц назад
15+ человек лично убедились, что из путешествий можно привезти не только магнитик
Истории
2 месяца назад
16 загадочных происшествий, которые их очевидцы так и не смогли объяснить даже самим себе
Народное творчество
3 года назад
14 сотрудников, чьи рабочие будни точно не назовешь рутиной
Истории
2 недели назад
20+ мистических историй, от которых по спине бегут мурашки размером со слонов
Народное творчество
1 год назад
15 человек, которые столкнулись с наглостью и не спасовали
Истории
2 месяца назад
20 животных, которых хозяева лелеют, словно родных детей
Животные
3 года назад
15 человек, для которых поездка в санаторий обернулась тем еще приключением
Истории
1 день назад
8 особенностей, за которые раньше дразнили, а теперь это повод для гордости
Ностальгия
3 года назад
15+ человек рассказали, какие дико бестактные вещи слышали в свой адрес
Народное творчество
3 года назад
16 историй о том, как конфликты и мелкие ссоры подпортили дружбу
Истории
6 месяцев назад