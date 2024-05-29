14 родителей, рядом с которыми и сосед с перфоратором покажется милахой

вот читаю истории про родителей, понимаю, всякое бывает. НО мало кто пишет, что как-то дал выставил границы. А ведь это - только работа самого человека. И эти стоны, что годы идут и родители все также себя ведут, достали. Ты не меняешься, ты принимаешь это. Человек может менять только себя. Так поменяй! Но нет, все прочие должны меняться, а ты сам ленишься. Еще б что хорошее произошло с такими инфантилами.