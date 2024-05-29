Опять считаем чужие деньги? И да. странно (для меня тоже), но не все дети эту сладкую мерзость любят. Или ему нельзя по мед.показаниям.
14 родителей, рядом с которыми и сосед с перфоратором покажется милахой
Не всем дано быть хорошими родителями. Но некоторые мамы и папы не только не стараются любить и воспитывать своих детей, а словно делают все возможное, чтобы только не получить в старости пресловутый стакан воды.
- Недавно заходила в гости к маме, сидели, разговаривали. Речь зашла о готовке, и я сказала, что моему мужу абсолютно по фиг, приготовлена дома еда или нет. Если что, приготовит сам, закажет доставку или сходим в кафе. Оба работаем, оба устаем. В ответ на это мама начала орать и возмущаться: «А вот с твоим папашей не так было! Приезжает из рейса — ему и первое, и второе, и компот! И вот я из-за этого прусь на рынок и тащу продукты, чтобы ему приготовить!» Спросила, к чему это вообще было и причем тут я? Ответа адекватного не последовало, но видно было, что это обида и зависть. Папы уже 10 лет как нет, но мне постоянно прилетает за то, каким ужасным был мой, как она его называет, папаша. © Подслушано / Ideer
- C 15 лет не была у родителей и пары ночей. Несколько лет подряд пахала по 16 часов в сутки в чужом городе, подкопила денег, которых хватило бы либо на свое жилье в родных пенатах, либо на первый взнос на ипотеку в городе покрупнее. А родители только и говорили: «Чего ты загоняешься? Приезжай отдохни в родном доме». Поехала. В первый день меня встретили с накрытым столом. А на второй я увидела на крыльце младшего брата со списком продуктов. Тот сказал, что вот список дали, а деньгами не снабдили. Я дала денег и делала так каждые пару дней с конца июня по середину августа. Но дошло до меня, что я на свои деньги кормлю, кроме себя, еще шестерых родственников, лишь когда на предложение папы копать к столу свежую картошку, мать сказала: «Зачем? Купим сейчас, а картошки побольше дадим старшим детям осенью — у них дети». А когда я через несколько дней заикнулась, что хотела бы отведать кроличьего мяса, которое с детства не ела, мать все так же сказала, что мясо отдаст старшим брату и сестре. В итоге я молча уехала, решив брать ипотеку в городе. Теперь родители считают меня неблагодарной: ишь, лето жила на всем готовом и удрала до уборки урожая. © Unknown author / Pikabu
- Сестра пообещала своему 10-летнему сыну, что тот поедет в загородный лагерь. Ребенок жил этой поездкой, всем рассказывал какой он счастливый и считал дни в календаре. Сестра передумала, при том, что сама путевка обошлась бы ей в копейки и даже причину не назвала. © Bardovoe_Bardo / Twitter
- Мне тогда 25 лет было. Остановились около какого-то горного озерца, про которое экскурсовод рассказал байку, что кто умоется той водой, помолодеет да похорошеет. Тетки из автобуса бросились умываться, я сижу. Мама мне: «Иди тоже умойся, может быть, красивой станешь». Ответила ей, что я и так красивая. Надо было сказать, чтобы завидовала молча. © FuturePerfect / Pikabu
- Одна дамочка приходила в нашу кофейню ежедневно, а иногда и несколько раз в день. И заказывала себе одно и то же гигантское фраппучино с дополнительными сиропами и порциями эспрессо. Часто вдобавок она брала себе еще сладкую выпечку и сэндвич. Один ее напиток стоил $ 7, а все вместе выходило около $ 15. Ее ребенок всегда приходил с ней, но ему она никогда ничего не заказывала, потому что это было «слишком дорого». При этом горячий шоколад для детей стоил $ 2,75 доллара. © Unknown author / Reddit
- Зашла к маме, а она болтает с подругой. И мама начала выяснять, не заберет ли мой молодой человек ее с подругой с дачи на машине, мол, все равно по пути. Объясняю ей, что он дома будет поздно, часов в 9-10 вечера, да и дача не по пути совсем — в 15 км от города по убитой дороге. Мама на меня начинает давить, мол, папа-то всех развозил. Я, начиная злиться, объясняю, что после 3 дней тяжелой физической работы и долгой дороги заставлять человека еще куда-то ехать — бесчеловечно. А если ей так хочется погулять на даче, могу ей такси вызвать. В результате мама обижена, что я такая плохая дочь, а я ей лишь раз отказала: каждый год на дачу и с дачи возим. © rishtaya / Pikabu
- Дневник моей подруги читали всей семьей на празднике за столом. Она пришла домой и увидела это. На просьбы отдать, отмахивались и смеялись над каждой страничкой. На тот момент ей было 10 лет. За нее вступился только дедушка по линии матери, который и привел ее с танцев на семейные посиделки. Отобрал дневник и пристыдил родных. Мать потом не разговаривала с ней неделю: «Ты невоспитанная и капризная девочка, ты рассорила меня с моим папой!» © Stuxinya / ADME
- Мать выгнала нас с братом из дома, когда нам исполнилось 18 лет со словами, что взрослые дети не должны жить с родителями и вообще нужно работать, а не халявить. И это при том, что сама она последние 30 лет жила за счет мужей. А теперь, когда ее второй муж ушел из жизни, почти ничего не оставив ей из наследства, она решила переехать ко мне, обещая помогать с 2-летним ребенком. Вот только я воспротивилась. Дело в том, что перед тем, как решиться на переезд ко мне, она жила некоторое время у брата. Они с братом договорились, что она будет помогать присматривать за детьми. А она вместо этого грубила его жене, вела себя высокомерно, перессорила брата с женой между собой. А за детьми присматривала так, что у одного ребенка появилась нехорошая сыпь под подгузником, так как она часами ждала жену брата, чтобы та сама сменила его. © DifferenceUnique3618 / Reddit
- Мама обожала доводить меня до слез — я предполагаю, что это был ее способ контроля надо мной. После того как я три года подряд на свой день рождения чувствовала себя на грани нервного срыва из-за нее, я сказала отцу, что хочу хоть один день рождения провести, не общаясь с ней. Мне для этого было достаточно не брать трубку, поскольку живу я в другой стране. А отец взъелся на меня и назвал меня неблагодарной, жалкой, заявил, что я разочаровала его. Сказал, что он жалеет, что я живу на этом свете. Я просто повесила трубку, не сказав больше ни слова. Заблокировала их номера и адреса электронной почты, удалила социальные сети. Спустя годы я благодарна ему, что он сказал мне все те ужасные вещи, так как поняла, насколько лучше жизнь без моих родителей. © CrazySnekGirl / Reddit
- Долгие годы я не осознавала, что ненормально чувствовать тревогу просто от того, что входная дверь открывается. И день за днем каждый вечер испытывала это чувство, когда мама возвращалась с работы. © LimitlessTheTVShow / Reddit
- Я выбирала свадебное платье и вдруг осознала, что смотрю лишь на бесформенные, полностью закрывающие фигуру платья, потому что не хотела, чтобы мой папаша делал на торжестве грубые замечания по поводу моей внешности. От мысли о том, что он поведет меня к алтарю, мне становилось прямо физически плохо. И я подумала: «Блин, да я просто не буду его приглашать». Я так и сделала, и мы с мужем вместе пошли к алтарю. Я не разговаривала с отцом с 2019 года, и моя жизнь никогда не была лучше. © ShlugLove / Reddit
- У сына в начальной школе был друг, который любил оставаться у нас ночевать во время школьных каникул. Я была не против, но всегда просила его позвонить маме и попросить разрешения на это. После того, как друг сына 9 дней подряд ночевал у нас, я решила созвониться ней и уточнить, все ли в силе, а она в ответ наорала на меня: «Он мне уже звонил, и я сказала, что не против». Но больше всего меня шокировало то, что она прямо мне заявила, что убеждена, что ее сын свернет на плохую дорожку. А ребенок был вполне послушный, просто ему не хватало четкого распорядка дня, так как в ее доме царил полный хаос. © femsci-nerd / Reddit
- Мама всегда орала, если я закрывала дверь в комнату или загораживалась шторкой в душе. Но цирк не закончился, когда я от нее съехала. Как-то она заехала в гости и, еще стоя в прихожей, спросила:
— А что ты от меня прячешь?
Оказалось, она заметила два крохотных пятнышка, которые оставили на полке, покрытой тонким слоем пыли, мои туфли для пилона. Я их всегда перед ее приходом убирала, потому что иначе будет скандал в духе «переломаешь ноги». Естественно, после первого вопроса последовало еще 125 на тему «А ты что, матери не доверяешь?» © Ира / ADME
- Попросила маму испечь на день рождения дочурки «Наполеон». Доченька очень любит вкус бабушкиного торта. То, как я пеку, ей тоже нравится, но у меня жуткий токсикоз и готовить сейчас — просто мучение. Бабушка согласилась, взяла деньги на продукты, а накануне звоню ей, спрашиваю, как там тортик, и выясняется, что она уехала на дачу с сестрами, у них шашлыки, печь не будет. Сказала, мол, разбирайтесь сами. Я опешила: у нас есть традиция задувать свечи с самого утра, а уже поздно, даже в магазине торт не купить. Начала печь сама, но резко поплохело. Помощь пришла, откуда не ждала: муж вернулся с работы, увидел мои мучения, переоделся, помыл руки, выгнал меня из кухни и сам по рецепту из интернета испек дочери торт. Это была первая выпечка в его жизни. Торт получился вкусным, дочке понравился. © Не все поймут / VK
Есть ситуации, когда терпеть выходки родственников уже нет сил. О том, что может стать последней каплей в отношениях с близкими, рассказали герои этой статьи.
Комментарии
вот читаю истории про родителей, понимаю, всякое бывает. НО мало кто пишет, что как-то дал выставил границы. А ведь это - только работа самого человека. И эти стоны, что годы идут и родители все также себя ведут, достали. Ты не меняешься, ты принимаешь это. Человек может менять только себя. Так поменяй! Но нет, все прочие должны меняться, а ты сам ленишься. Еще б что хорошее произошло с такими инфантилами.
мама часто приходила в мою комнату, открывала шкаф и вываливала всю одежду на пол, если ей не нравилось, как я её разложила. надо сказать, я не раскладывала)))). ком - был моей любимой формой существования одежды))).
мамы давно нет. но, через день я, открывая шкаф, ловлю выпадающую на пол одежду)). она разложена стопками... но, теперь это не нравится моей кошке, и она наводит в моём шкафу свои порядки.
вот так и поверишь в реинкарнацию).