15 бедолаг, которым срочно нужно научиться ловить дзен

Конечно, с каждым из нас случались неприятности. В такие моменты хочется повернуть время вспять, все исправить или вовсе избежать таких ситуаций. К сожалению, у героев нашей статьи не завалялось на чердаке машины времени, и поэтому им приходится расхлебывать последствия неприятных поворотов судьбы или своих действий.

1. «За 10 секунд до того, как я в полной мере оценю необходимость спасательных жилетов и страховки квартиросъемщика»

2. «Мама стерла часть мира, когда чистила глобус»

3. «Придя домой с работы, обнаружил, что собака уничтожила мою пуховую подушку»

4. «Продал свой планшет в общественном месте, ночью, в -23 °C в Миннесоте. Оказалось, что купюры поддельные»

5. «Я начинаю подумывать о переезде. Вид, конечно, шикарный, но смотреть на него через разбитое окно, когда гольфисты решают метнуть очередной мяч в наш дом, — сомнительное удовольствие»

6. «Вид с балкона до и после того, как рабочие спилили дерево»

7. «Видимо, приехать в аэропорт за 2 часа до посадки — все еще недостаточно рано»

8. «Пожалуй, поем мороженое без карамели»

9. «Доставили тортик на день рождения мамы»

10. «Мой парень пытался постирать пуховую подушку»

11. «Восьмилетняя дочка не забыла вынуть пакетик с приправой из фольги, но забыла добавить воды»

12. «В пиццерии пообещали сделать вторую пиццу с легкой и воздушной корочкой. Она была настолько легкой и воздушной, что просто испарилась из коробки»

13. «Кто-то потерял на шоссе лодку»

14. «Парниша окунул свои дреды мне в газировку»