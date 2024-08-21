Какая-то чрезмерная реакция. Свою мать она бы стопудов не выгнала, а свекровь можно значит. Я б тоже офигела, как и муж. Можно ж было наверное словами донести, что не так. Да, у наших родителей своеобразные методы воспитания были. Только надо ещё посмотреть, что нам предъявят наши собственные деточки
15 человек, которых теперь и кабачками не заманить на общение с родителями
Истории
1 час назад
Родители нас воспитывали как умели. И частенько, вспоминая об этом, слегка вздрагиваешь. Кто-то и не слыхивал о личном пространстве, ведь «что тебе там скрывать», а кому-то доставалась роль полноценного родителя для младших братьев и сестер. И остается только радоваться, что выросшие дети стали совсем не такими, как их родители. И уже своих детей они тоже решили воспитывать по-другому.
- 4-летняя дочка нарисовала портрет бабушки. Очень ждала ее в гости, чтобы подарить. А бабушка посмотрела, закатила глаза и заявила, что цвета плохие. И нос большой. А глаза у бабушки голубые, а не зеленые. Я возмутилась: «Да отстаньте от ребенка!» Бабушка фыркнула, мол, это здоровая критика. Ну тут я уже не сдержалась и резко попросила нашу бабушку уйти. Успокоила дочь. Мы вместе нарисовали нашу любимую собачку. Я хвалила и поддерживала рисунок дочери, она и правда огромная молодец. Но вечером с работы пришел муж и наехал на меня за то, что я обидела его маму. Считаю это несправедливым и по отношению к ребенку, и ко мне. И поражаюсь тому, как некоторые взрослые не понимают адекватных вещей. Например, того, что деток надо поддерживать, а не критиковать. © Палата 6 / VK
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- В детстве батя прессовал меня по любому поводу, потому что говорил, что я его единственный наследник. В детстве это слово звучало мощно, поэтому в целом я его слушался. Я нормально учился, руки у меня росли с нужного места, я всегда помогал бате во всем, но он всегда оставался недовольным. Мол, не дотягиваешь до этой фамилии, нужно быть лучше! Нужно быть не чемпионом города по боксу, а чемпионом страны. Не второе место, а только первое. Не любитель, а профессионал и прочее бла-бла-бла. Лет до 14 я прям комплексовал по этому поводу, а потом повзрослел и подумал: какой еще наследник, что я должен был унаследовать? Но кое-что все-таки мне досталось. Старая разваленная машина без двигателя, два кредита и долги по коммуналке за 10 лет. © Палата 6 / VK
- Мама забыла о днях рождения моих детей. И о моем тоже. Ни поздравлений, ничего. Для меня это каждый раз какой-то шок. Разговариваем с мужем, я ему эмоционально вываливаю, мол, как так, ведь обычно бабушки и дедушки любят свои внуков также, как детей и хотят для них все самое лучшее. А муж посмотрел на меня и выдал: «Ну да. Она любит своих внуков также, как тебя. То есть не любит». И я просто сижу с выпученными глазами и понимаю, что он прав. Что она делает все также, как делала со мной. Да уж. © anewstartforu / Reddit
Кредиты и долги могут перейти по наследству только в одном случае - если перешло имущество равное им по стоимости или превышающее ее.
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- Уезжала учиться в другую страну, домой приезжала редко, за это время брат успел жениться. После учебы вернулась, а мама просто ненавидит жену брата! Говорит, что он носится с ней, как с ребенком, а она капризная, работать не хочет, он якобы вечно идет у нее на поводу. Я удивилась, ибо мой брат никогда не был таким. Заботиться о девушке — да, но подкаблучником не был. Решила я сходить к ним в гости.
Жена его оказалась приятнейшей девушкой. Работа у нее со свободным графиком, часть делает на дому, поэтому мама не считает это за работу, хотя та зарабатывает довольно большие деньги. «Капризы» оказались лишь жуткой пищевой аллергией на два продукта. Идет на поводу — это когда мать кидалась с оскорблениями на жену брата, а он защитил свою любимую, что и должен был сделать. Дружу с его женой уже два года, она — настоящая подруга. Маму люблю, но не понимаю. © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK
- Моя дочка в чем-то не согласилась с мамой, дала ей отпор, и случился грандиозный скандал. Вот это все про «слушаться старших», «уважать старших»... И это затянулось на часы. Мама даже слушать не хотела о том, что кто-то может иметь свое мнение. А я просто рада, что дочка не стала молчать. © janebenn333 / Reddit
- Всю жизнь мне дома говорили, что я толстая, неуклюжая, косолапая, некрасивая и т. д. Когда смотрели фотографии с выпускного, одна мама (чужая) при всех сказала, что я одна из 3 красавиц класса, и я опешила. Потом в жизни мне не раз это говорили. Красавицей себя не считаю, но и уродиной, как оказывается, не была. Но какие же комплексы были в детстве и молодости! © Gejanko / Pikabu
- Мне покупали красивые платья, но всегда «на вырост», больше везде сантиметров на десять. И подворачивали подолы, рукава, делали складки на талии, переносили пояс и пороли прочую дичь, чтобы это можно было носить. А когда я до этих одежек все-таки дорастала, они были уже заношенные, растянутые, в отпоротых складках был виден невыгоревший цвет ткани... Носить это было невозможно, их выбрасывали и покупали новое «на вырост». Как меня достало всегда ходить в одежде неподходящего размера, которая на мне не сидит! Расти я перестала уже лет 25 назад, а мама продолжает периодически привозить одежду на пять размеров больше. «А она маломерка, а вдруг сядет, а вдруг поправишься...» Меня аж трясет от этого. © Таисия К / ADME
- Когда мне было 13-14 лет, и я начала взрослеть, отходить от кукол и интересоваться одеждой, музыкой, мальчиками, то начала делиться своими соображениями и переживаниями с мамой. Она же наоборот постоянно меня осекала и жаловалась, что я с ней фамильярничаю и общаюсь как с подружкой. И вообще, стоило бы ее называть только на «вы», а раньше так вообще матери руку целовали. Ну и что вы думаете, 20 лет спустя она постоянно ставит мне в пример жену моего брата, она очень дружна со своей мамой, созванивается с ней по несколько раз в день и вообще они подружки. Она этому очень завидует. И, само собой, в том, что нам с ней поговорить-то не о чем, кроме как о посадках и здоровье, — это исключительно моя вина. © Tchegulay / Pikabu
- В детстве, если мы с сестрой вдруг присядем на диван, отец тут же вопрошал, мол, что сидим? Заняться нечем? Он был помешан на уборке, постоянно мы что-то мыли, терли. Когда он приходил с работы, мы делали вид, что с паласа мелкий мусор убираем. Капец. Ненавижу убираться. © Kukuruza88 / Pikabu
- Если мама приходила с работы ночью, а в раковине стояла хоть одна тарелка, то она будила меня (7 — 10 лет мне было) среди ночи, чтобы я эту тарелку за собой помыла. Еще я частенько получала за то, что не успевала сделать уборку дома к маминому возвращению с работы (заигралась с подружками, например). Приучала меня к порядку таким образом. Не знаю, связано ли мое нынешнее поведение с ее методами, но я отдыхать абсолютно не умею, мне и муж об этом говорит. Если выходной, то я обязана хоть что-то делать, мыть, чистить, вытирать, убирать. А работа у меня тяжелая. Короче, я и дома сама себя выматываю. © Стелла Мезенцева. / ADME
- Меня в возрасте 12 лет родители как-то спросили: «А какие музыкальные инструменты тебе нравятся?» Я ответил, что пианино, виолончель и гитара. Спустя некоторое время родители записали меня на уроки игры на баяне! Потому что по виолончели они ничего не нашли, а пианино с гитарой показались им слишком банальными. И — предвосхищая вопросы — нет, я не умею играть на баяне. Мне уже 29, а я его все еще ненавижу. © Crowmore / Pikabu
- Моя мама часто жалуется, что мы с сестрой никогда не звоним ей, просто чтобы узнать, как дела. А мы и правда не звоним. И я внезапно поняла, почему. В нашем детстве не принято было сидеть без дела. И если в свободную минуту мы подходили к маме, то могли получить новую разнарядку или по ушам и «не мешай». Интерес к новостям из школы ограничивался дневником, интерес к нашим внешкольным занятиям — качеством мытья пола. Я очень много читала, но мы никогда не разговаривали об этом. Я понимаю, что были трудные времена, много работы и безденежье. Но я не понимаю, как за целую жизнь можно не найти времени, чтобы спросить, как дела у твоего ребенка. © Anna.Nim / Pikabu
- В 14 лет пошла работать курьером. Мама, узнав, что я получаю настоящие деньги, очень оживилась и предложила, чтобы я отдавала ей заработок, а в конце года обещала отдать круглую сумму. Я согласилась. В назначенный срок я пришла за деньгами, а она вытаращила глаза и ответила: «Вспомнила! Я на них шкаф уже давно купила!» © golgbox / Pikabu
- Родители считали, что баловать детей нельзя. Как-то отец принес домой дыню, мы с сестрой стояли за дверью в предвкушении, когда же он нас позовет. Съел он все сам и молча ушел. Мы набросились обгрызать кожурки и не заметили, что отец вернулся. А он просто рассмеялся и сказал, что мы, как домашняя живность, едим кожуру. © Подслушано / Ideer
- Мои родители говорили «Улыбайся и терпи» всякий раз, когда я заболевала, потому что сами не хотели с этим разбираться. Многие годы я держала при себе любые травмы или проблемы со здоровьем. Теперь я замужем и муж более чем готов помогать мне, но при этом мне ужасно некомфортно, потому что из-за отношения родителей до сих пор чувствую, что никто, кроме меня, не должен иметь дело с моими болями. © KadenzaKat98 / Reddit
А вот еще несколько примеров родительского воспитания, от которого еще долго отходить:
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