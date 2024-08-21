15 человек, которых теперь и кабачками не заманить на общение с родителями

Родители нас воспитывали как умели. И частенько, вспоминая об этом, слегка вздрагиваешь. Кто-то и не слыхивал о личном пространстве, ведь «что тебе там скрывать», а кому-то доставалась роль полноценного родителя для младших братьев и сестер. И остается только радоваться, что выросшие дети стали совсем не такими, как их родители. И уже своих детей они тоже решили воспитывать по-другому.