15+ честных комиксов о том, как меняется дружба, когда тебе немного за 30

Шумные вечеринки, обмен кофточками перед свиданиями, готовность сорваться по звонку в любой момент — все это, пожалуй, относится к приятельским отношениям в юные годы. А вот после тридцати — уже, как правило, совсем другая история. В этих комиксах мы постарались показать, какой может стать дружба в зрелом возрасте.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Рядом чаще всего остаются самые близкие люди

Чей-то скверный характер — уже не наша проблема

У кофточек, косметики и прочих личных вещей есть только одна хозяйка. И это не обсуждается

Дружба, конечно, по-прежнему важна, но на первое место выходит любимая семья

Все любители давать непрошенные советы удаляются из круга общения с помощью одной кнопки

Нам даже хватает смелости лично высказать приятелям-острякам все, что мы о них думаем

Если раньше можно было допоздна болтать в чате с друзьями, то теперь здоровый сон гораздо важнее

Мы начинаем бережнее относиться к личному времени

Приятели все так же пытаются наладить нашу личную жизнь. Правда, уже другими методами

Мы уже аккуратнее выбираем себе новых друзей

И не считаем, что обязаны мирить поссорившихся приятелей

С возрастом мы становимся не такими легкими на подъем

После 30 лет уже не так стыдно сказать друзьям, что не разделяешь все их увлечения

Часто появляется совсем другое отношение к сплетням

А еще приходит понимание, что настоящую дружбу не разрушит ни время, ни расстояние

Бонус: как же легко раньше было договориться о встрече с друзьями!

А с возрастом все происходит гораздо интереснее. Но настоящие друзья быстро к такому привыкают и только посмеиваются друг над другом. Пусть даже после фразы «давайте в субботу соберемся» встретиться всем вместе удастся лишь полгода спустя. И то это не точно.

Конечно, мы не претендуем на единственно верное мнение по этому вопросу, но нам кажется, что с годами желание тусить до утра в большой компании постепенно сходит на нет и рядом остаются только по-настоящему близкие люди. А как у вас складываются отношения с друзьями в зрелом возрасте? Расскажите об этом в комментариях к статье.