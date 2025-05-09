15 детишек, которым палец в рот не клади

Истории
2 часа назад

Вы замечали, что многие дети просто мастера диалогов? За некоторыми из них хочется ходить с блокнотом и карандашом, записывая каждое слово. Непонятно, связан ли этот талант с тем, что они пока не мыслят «взрослыми» штампами, или он напрямую зависит от развитой детской фантазии. Но факт остается фактом: из уст юных собеседников иногда льются такие фразы, что окружающим бывает крайне сложно удержаться от смеха.

  • Вчера в садике моя 6-летняя сестренка «посадила в лужу» детского психолога. Психолог: «Василиса, слушай меня внимательно, я буду задавать вопросы. А ты подумай и отвечай. Пчела укусила собаку в нос, кто укусил?» Василиса: «Собака!» Психолог: «Слушай еще раз. Пчела укусила собаку в нос, кто укусил?» Василиса: «Собака!» «Еще раз слушай, внимательно! Пчела укусила собаку в нос, кто укусил?» Василиса: «Собака!» Психолог: «Почему собака-то?» Василиса: «Потому что собака кусает, а пчела вообще-то жалит!» ©
    LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Есть у меня дурацкая привычка: поправлять семейство и контролировать, чтобы все правильно говорили «класть». Решила проверить успехи 5-летней дочери. Спрашиваю: «Ксюш, ты игрушки ложишь или кладешь?» Отвечает, немного задумавшись: «Клажу!» Ну, вот, результаты обучения налицо. © Не все поймут / VK
  • Психолог тестирует 10-летнюю дочку. «С какой стороны встает солнце?» Детеныш: «А Вам нужен точный ответ?» Психолог медленно обалдевает: «Ну, э-э-э, как сможешь!» С непередаваемым апломбом и гордостью за себя любимую: «Солнце не встает и не садится, оно на месте стоит. Это Земля вертится!» © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Как-то вечером я искупала дочку (ей тогда только исполнилось 3) и сказала ей надеть подгузник. Она заявила, мол, не хочу. Я начинаю объяснять, что так нужно и все такое, но она ни в какую. Мы немного поспорили, и в итоге она выбежала из комнаты, остановилась у двери, развернулась, уперев руки в бока, вызывающе выпятила подбородок в мою сторону и заявила: «Это моя жизнь!» Сейчас она уже настоящий подросток, но до сих пор не превзошла тот момент в плане проявления подростковых эмоций — понятия не имею, где она этого набралась. © Larry_Mudd / Reddit
  • Привожу 5-летнего сына в детский сад. Заходим в раздевалку, где уже находятся несколько детей с родителями, и сын с порога звонко объявляет: «А меня сегодня папа заберет! Потому что у мамы вечером свидание!» Я смущенно: «Совещание, сынок, а не свидание. Совещание». © lariki / Pikabu
  • Забираю дочь из садика. Рядом девушка одевает свою дочку и мужичок — своего сына. Сынок оказался разговорчивым:
    — Папа, смотри, какая у Лены мама красивая.
    Ленина мама засмущалась:
    — Спасибо, очень приятно.
    Батя буркнул:
    — Угу...
    Но сынок решил продолжить:
    — Вот бы нам такую! © Mike.54 / Pikabu
  • Еду в метро. Интернет не ловит. Сижу рассматриваю уткнувшихся в экраны людей, думаю про отпуск. На станции заходят мама с маленькой дочкой. Садятся. Мама утыкается в телефон. Девочка разглядывает окружающих. Доходит до меня. Долго так, пристально смотрит. Потом, как будто увидела что-то страшное, она делает большие глаза. Дергает маму за рукав и, показывая на меня пальцем, на ухо громко спрашивает: «Мама, а где у тети телефон?» © Loginovskaya / Pikabu
  • Сын — 5 с половиной лет — хотел играть на телефоне, а я не разрешала. Он залез в мою сумку, а когда я спросила, что он там забыл, ответил, что хочет найти там мамину вредность и сломать ее! © Alisa Saysnskaya / ADME
  • Сын, 9 лет: «Когда у меня будет паспорт, я буду гулять до часу ночи».
    Я: «Я тебе не разрешу гулять до часу ночи до 18 лет. А потом ты жениться собрался — будешь спрашивать у жены».
    Сын: «О-о-о... Почему женщины правят миром?!» © Конфета / ADME
  • Дочка (6 лет), обычно неугомонный ребенок, ходила целый день без настроения. Спросила, мол, кто обидел, о чем думаешь. Ответила:
    — О свиньях. Учительница сказала, что их шея устроена так, что они никогда не могут смотреть на небо, — и зарыдала.
    К такому меня жизнь не готовила... © Shanea / Pikabu
  • У знакомой сын не говорил до 5 лет. Только «да» и «нет». Однажды на площадке старшие дети забрали у него мяч, и он, расстроенный, подошел к маме. «Ну и чего ты не забрал у них мяч?» И тут мальчик выдал коротко и четко: «Очкую я». © Палата № 6 / VK
  • Cын идет во 2-й класс. Пару недель назад из школы пришло приглашение на день открытых дверей от его учительницы. Я спросил, нравится ли ему в классе миссис такой-то. Он сказал, что да, а после паузы продолжил: «Но я боюсь, что она влюбится в меня и захочет выйти замуж». © jeanneeebeanneee / Reddit
  • Младший как-то (лет 6-7 назад) выдал. Идем из гаража, я решила дорогу сократить и пройти наискось. А там пустырь — высокая трава и кусты, приходится обходить по кривой.
    — Что за дорога, — ворчит сын.
    — Пустырь, — вздыхаю я.
    — Это не пустырь. На пустыре было бы пусто. Это кустырь какой-то. © Шаманка / ADME
  • 3-летний сын приносит мне лист бумаги и карандаш и говорит: «Мама, нарисуй таракана». Рисую. «Еще одного». Рисую. «Много рисуй». Нарисовала штук 10 по всему листочку. Сын: «А теперь пугай меня ими!» © Надежда Дубинина
  • Едем рано утром на маршрутке в детсад. Девочка рядом плачет. Мой сын (4 года) говорит ей: «Не плачь! Мы тоже в сад едем и не плачем, потому что у нас лучшая воспитательница в мире». Все люди рассмеялись, а мой рыцарь к ним поворачивается и спокойно добавляет: «И ничего смешного нет! Людям нужно говорить приятные слова». Дальше ехали в полной тишине. © Irina Petrova
Фото на превью Dan Zen / Flickr, CC BY 2.0

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