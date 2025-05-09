15 детишек, которым палец в рот не клади

Вы замечали, что многие дети просто мастера диалогов? За некоторыми из них хочется ходить с блокнотом и карандашом, записывая каждое слово. Непонятно, связан ли этот талант с тем, что они пока не мыслят «взрослыми» штампами, или он напрямую зависит от развитой детской фантазии. Но факт остается фактом: из уст юных собеседников иногда льются такие фразы, что окружающим бывает крайне сложно удержаться от смеха.