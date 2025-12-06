15+ фотографий, доказывающих, что на мордочках наших животных отражается весь спектр эмоций

2 часа назад
15+ фотографий, доказывающих, что на мордочках наших животных отражается весь спектр эмоций

Наличие эмоций у животных — тема спорная. Одни ученые считают, что братья наши меньшие делят с нами некоторые эмоции, а вторые уверены, что все чувства, которые мы «считываем» с их мордашек — не что иное, как желание очеловечить своего питомца. Предлагаем вам посмотреть на фотографии четвероногих и убедиться, что правы те, кто придерживается первой точки зрения.

«Бен сидит надувшись, потому что никто не играл с ним уже 23 секунды»

«Он обиделся из-за того, что я убрал его со своих колен»

«Он будет мяукать до тех пор, пока мы не построим ему форт»

«Я достала ножницы для подрезания когтей и нашла его усиленно прячущего от меня свои лапки»

Разве эта мордашка может быть в чем-то виноватой?

«Мой маленький гремлин решила, что сегодня у нее есть свое особое мнение»

«Угадайте, кто не в восторге от нового котенка?»

«Меня не было дома 4 дня, а по возвращению обнаружил Киоси в такой позе. Он не поздоровался и, более того, даже не повернулся»

«Я просто пытаюсь съесть свои хлебные палочки»

«Угадайте, в чем я виновна? Правильно, гладила другую кошку»

Julia
25 минут назад

Почему то эта мордашка напоминает человеческое лицо. Аж немного не по себе от его взгляда.

«Моя жена отчитывает Руджера за кражу сливочного масла»

«Мама сказала, что мой пес смотрит на нее с осуждением и в качестве доказательства прислала это фото»

Евга
44 минуты назад

Вылитый Марлон Брандо. "Ты разговариваешь со мной, но разговариваешь без уважения"

«В свои 18 она слишком стара для всей этой вашей ерунды»

«Для нее существует, по сути, два правила: не забираться на кухонные поверхности и не выпрашивать еду. На этой фотографии она нарушает сразу оба»

«Угадайте, кто отказывается есть собачью еду?»

Noumen
1 час назад

Зато кошачью крадёт и за обе щёки хрумает,( наша собака)

То ли обычный котик, то ли морской

Второй котик: «Мой друг сломался, несите нового!»

«Не знаю, каким словом назвал меня Бинкс, но это точно что-то неприличное»

А ваши животные тоже склонны все драматизировать? Поделитесь фотографиями таких моментов в комментариях. А если хотите еще больше фоток хвостатых любимцев, то загляните сюда.

Фото на превью xtrasmolpp / Reddit

Комментарии

Люблю Россию
2 часа назад

Весь материал с зарубежного источника. Неужели нельзя выложить ничего со своего родного Российского?

Noumen
1 час назад

Зубки завела себе ничего так ваша подопечная, до побелки догрызла

Julia
19 минут назад

У меня нет домашних животных, поэтому не знаю насколько правдива информация. Если животные поворачиваются к вам спиной- это проявление доверия к вам.

