15+ фотографий, доказывающих, что на мордочках наших животных отражается весь спектр эмоций

Наличие эмоций у животных — тема спорная. Одни ученые считают, что братья наши меньшие делят с нами некоторые эмоции, а вторые уверены, что все чувства, которые мы «считываем» с их мордашек — не что иное, как желание очеловечить своего питомца. Предлагаем вам посмотреть на фотографии четвероногих и убедиться, что правы те, кто придерживается первой точки зрения.

«Бен сидит надувшись, потому что никто не играл с ним уже 23 секунды»

«Он обиделся из-за того, что я убрал его со своих колен»

«Он будет мяукать до тех пор, пока мы не построим ему форт»

«Я достала ножницы для подрезания когтей и нашла его усиленно прячущего от меня свои лапки»

Разве эта мордашка может быть в чем-то виноватой?

«Мой маленький гремлин решила, что сегодня у нее есть свое особое мнение»

«Угадайте, кто не в восторге от нового котенка?»

«Меня не было дома 4 дня, а по возвращению обнаружил Киоси в такой позе. Он не поздоровался и, более того, даже не повернулся»

«Я просто пытаюсь съесть свои хлебные палочки»

«Угадайте, в чем я виновна? Правильно, гладила другую кошку»

«Моя жена отчитывает Руджера за кражу сливочного масла»

«Мама сказала, что мой пес смотрит на нее с осуждением и в качестве доказательства прислала это фото»

«В свои 18 она слишком стара для всей этой вашей ерунды»

«Для нее существует, по сути, два правила: не забираться на кухонные поверхности и не выпрашивать еду. На этой фотографии она нарушает сразу оба»

«Угадайте, кто отказывается есть собачью еду?»

То ли обычный котик, то ли морской

Второй котик: «Мой друг сломался, несите нового!»

«Не знаю, каким словом назвал меня Бинкс, но это точно что-то неприличное»