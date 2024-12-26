15 фотографий, которые наполнены любовью, радостью и другими искренними эмоциями

Сделать «живое» фото — задача не из простых. Тут не спланируешь все заранее, нужно ловить момент. И пусть такие снимки порой с неидеальным светом, без красивых платьев и интерьеров, но именно они — самые дорогие сердцу.

«Сделала бабушке альбом с фотографиями почившего дедушки. Ее реакция бесценна»

«94-летний дедушка моего кузена впервые прыгнул с парашютом, и похоже ему понравилось!»

«Она у меня всего 10 дней, но я уже успел полюбить ее»

"После развода с женой моя 10-летняя дочь приготовила мне ужин и сказала: "Папа, теперь я буду о тебе заботиться"⁠

«Бабуля слепила снеговика»

«Моя девушка устроила мне сюрприз на мой 29-й день рождения. До этого у меня никогда не было тематических вечеринок. Да, я люблю Человека-Паука и машинки»

«Мои родители, обоим по 70 лет»

«У моей дочки серьезное заболевание, и общение дается ей с трудом. Сегодня я нашел свой портрет в ее рюкзаке. Я счастлив!»

«Вчера вечером я сделал своей девушке предложение. Она сказала „да“!»

«Меня дважды уволили, и я переехала в другой город, в тесную квартирку, ради работы, которую не любила. А теперь у меня работа мечты, и я покупаю новый дом! В нем есть ванна!»

«Сегодня мой парень помог расставить в гостиной моих фарфоровых кукол, которых я коллекционирую с детства. Это много для меня значит»

Теперь я могу расставить их на видном месте, потому что раньше моя семья и бывший муж роняли и ломали их, иногда намеренно. Я впервые чувствую себя в безопасности, и хотя мой бойфренд считает моих кукол жутковатыми, он знает, что я их люблю, и уважает это. © Logical-Victory-2678 / Reddit

«Мы вместе учились, я был в нее влюблен, но так и не решился подойти к ней. Спустя годы жизнь вновь свела нас, и второго шанса я не упустил»

«Я стыдилась того, что я взрослая тетя, а люблю кукол Барби. Все изменилось полгода назад. Первую куклу мне подарил муж»

Я узнала, что кукол заказывают и коллекционируют женщины. Они перекрашивают им лица, делая их более реалистичными, делают мебель и лепят миниатюрную еду, фотографируют в разных местах и т.д. Я тоже увлеклась этим — и очень счастлива. Перестала стесняться своего увлечения. Нас много! © Darya23 / Pikabu

«На этой неделе исполнилось 20 лет, как мы с женой вместе. Я не могу представить себя без нее. Она — мой лучший друг и моя самая большая любовь»