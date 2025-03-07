Дама серьезно полагает, что вот этот "завтрак туриста" с засохшими тостами - то, что надо есть болеющему человеку?
15+ фотографий, на которых запечатлена нежность и любовь в чистом виде
Фотоподборки
1 час назад
Наравне с рутиной, опозданиями, мытьем посуды и покупками в нашей жизни случается и нечто чудесное. Близкие проявляют свою любовь, домашние питомцы демонстрируют привязанность. На самом деле таких моментов множество, главное их замечать. А если вдруг рядом окажется телефон и получится сделать снимок, то этот момент точно запомнится надолго и будет греть сердце во время серых будней.
«Последние несколько дней я болела. Жених в командировке, семья далеко. Но ко мне зашла будущая свекровь и кое-что мне притащила»
«Мой муж и вторая любовь всей его жизни»
«Моя жена уехала за город на три дня. И вот что она оставила мне в холодильнике. Обед и ужин на каждый день»
«Незнакомец помогал пассажиру пережить приступ паники в самолете»
«Муж сфотографировал нашу кошку, наблюдающую за мной, когда я ухожу на работу»
Похоже нна свадебные фото, которые лет 20 назад были в моде: "невеста у окошка")
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"Пока я болел, наша собака по-своему заботилась обо мне"
«На Валентинов день я сделала жениху особый букет»
- Эта женщина действительно понимает мужчин. © Actual_Pumpkin_8974 / Reddit
"Просто Арнольд Шварценеггер целует в щеку меня маленького"
«Моя дочь и очень терпеливая кошка моих друзей»
"Моя невеста разбудила меня вопросом: "Какой твой любимый фильм?" Я ходил и психовал, пока не увидел подарок, что она для меня готовит"
«Родители меняли кровать для гостей. И я сказал им, что знаю кое-кого, кому может понадобиться старый матрас»
«Нашла вот такое своеобразное взаимодействие между моим старшим (15 лет) и младшим (5 лет) сыновьями»
«Это цветок, я полагаю». «Мне он нравится».
«Вот так наш малыш дал нам знать, как он там себя чувствует внутри»
«Мне 47 лет, и я наконец-то завела свою первую собаку! Мое лицо болит от улыбки»
"Во время работы в гараже приходит моя дочь в белой футболке и с "бородой" из слайма: "Видишь? Я же говорила, что мы похожи!"
"Моя дочка услышала, что я пошла принимать ванну. И вот что она сразу же принесла"
"Возьми немного".
"Я сказала отцу, что заболела. Ему 79 лет, и он сейчас принес мне цветы и грейпфрут"
Порция милых фотографий может быть как умиротворяющий бальзам на душу, поэтому не будем ограничиваться всего одной статьей:
Фото на превью anxieteafortwo / Reddit
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