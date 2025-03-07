15+ фотографий, на которых запечатлена нежность и любовь в чистом виде

Наравне с рутиной, опозданиями, мытьем посуды и покупками в нашей жизни случается и нечто чудесное. Близкие проявляют свою любовь, домашние питомцы демонстрируют привязанность. На самом деле таких моментов множество, главное их замечать. А если вдруг рядом окажется телефон и получится сделать снимок, то этот момент точно запомнится надолго и будет греть сердце во время серых будней.

«Последние несколько дней я болела. Жених в командировке, семья далеко. Но ко мне зашла будущая свекровь и кое-что мне притащила»

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«Моя жена уехала за город на три дня. И вот что она оставила мне в холодильнике. Обед и ужин на каждый день»

«Незнакомец помогал пассажиру пережить приступ паники в самолете»

«Муж сфотографировал нашу кошку, наблюдающую за мной, когда я ухожу на работу»

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Эта женщина действительно понимает мужчин. © Actual_Pumpkin_8974 / Reddit

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"Во время работы в гараже приходит моя дочь в белой футболке и с "бородой" из слайма: "Видишь? Я же говорила, что мы похожи!"

"Моя дочка услышала, что я пошла принимать ванну. И вот что она сразу же принесла"

"Возьми немного".