И если дело происходило в РФ, то кафе к библиотеке не имеет никакого отношения. Работаю в библиотечной сфере уже 10+ лет. Мы гос бюджетники и не имеем права вести общепит деятельность. Обычно это сторонняя организация н=а правах аренды или как-то ещё.
15+ человек, которые надолго запомнили свой поход в общепит
Истории
1 час назад
Как правило, в кафе и рестораны люди ходят для того, чтобы вкусно поесть и не париться с готовкой дома. Правда, иногда к гастрономическому опыту прибавляются неожиданные приключения. К счастью, это не всегда затруднительно для посетителя. Порой попадаешь в достаточно интересные ситуации, которыми потом хочется поделиться с другими. Что и сделали герои нашей сегодняшней подборки.
- Обычно читаю книги в электронном виде. Тут решила сходить в библиотеку. Взяла книгу, зашла в кафе. Прошу кофе и вижу — одноразовые стаканы мокрые. Говорят, что их моют и используют опять. Но самое интересное, что после того, как я допила и спросила, куда девать стаканчик, мне сказали, что в мусорку! Я была в шоке и глубоко возмущена! Больше в библиотеку ни ногой! Буду читать электронные книги с чистой кружкой вкусного кофе дома. © Подслушано / Ideer
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- Мы с женой ходили на ужин в неплохой ресторан в центре города. Когда нам принесли счет, мы заметили, что к нему автоматически добавили 18% чаевых. Я попросил официанта убрать их. Он вежливо сообщил мне, что это политика ресторана и ничего изменить нельзя. А я не собирался давать такие большие чаевые. Моя жена возмутилась и сказала, что я жадничаю. Мы до сих пор спорим с ней об этом. © MANYLIFES / Reddit
- Обидно, когда повар старается в ресторане, а официант ни советом по напиткам не поможет, ни меню не знает. Я как-то оставил записку "чаевые именно для повара." Уточнил, что еда просто великолепна, а вот сервис оставляет желать лучшего: официант на мой вопрос о блюде ответил: "Это вареный рис с рыбой". Причем, таким тоном, будто я в столовке заводской коллегу спросил. © Атеми / ADME
- В пиццерии заказала 2 пиццы. Мне сказали сумму, и тут парень с соседнего столика подорвался качать права, мол, вторая пицца должна быть со скидкой по акции. Кассир сделал аж двойную. А я повернулась к парнише и зачем-то ляпнула, что мой день рождения сегодня окончательно удался. И кассир при выдаче заказа дал мне еще одну сладкую пиццу в подарок. Поздравил с днем рождения. Вот такая история. © Марина Антонова
- Сидел в небольшой кафешке, пил чай с булочкой. Тут еле-еле зашла бабушка. Подошла к мусорке возле кассы. А продавщица закричала и выгнала ее. Бабушка еще долго стояла рядом с кафе. На улице шел дождь. Я решил, что так не пойдет. Мне стало ее жалко, купил два пирожка и отдал бабушке, она поблагодарила меня, в глазах слёзы блестели. © Подслушано / Ideer
- Вчера получил зарплату и двинул обедать в кафе неподалеку. Встретила незнакомая официантка, обслужила идеально. Ни разу меня так тепло, лампово и как-то по-домашнему не принимали. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение и заодно выведать секрет правильного отношения к жизни и работе. Я: "Девушка, у вас так круто получается работать, впервые вижу такое отношение к клиенту. Можете поделиться, в чем ваш секрет?" Она: "Спасибо, конечно, мне приятно это слышать. Я хозяйка этого кафе". © Bombezin / Pikabu
- Подруга переехала, возле ее дома есть мини-кафешка. Внутри стойка, за ней делают суши, берешь пакет и идешь домой. Зашли, подруга говорит: "Если после еды живот не скрутит, буду сюда постоянно ходить". И вдруг из глубины помещения за стойкой раздается отчетливое: "Слышал? Переделывай!" © kwentrid / Pikabu
- Зашла я как-то в маленькую кафешку. Пончики были потрясающие, а вот кофе... не очень. Заказала кортадо, и, когда его принесли в большой кофейной чашке, я сразу все поняла. По сути, это было горячее молоко, по вкусу которого, казалось, будто вместо того, чтобы добавить шот эспрессо, кто-то просто прошептал слово «эспрессо» рядом. © Belaara / Reddit
Я наверно прабабка динозавров, но очень интересно, объясните пожалуйста, что значит "меня приняли тепло, по домашнему, ЛАМПОВО"?????🤔🤷🏻♀️
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- Пошли с одноклассниками праздновать выпускной в популярное кафе города. Друзья заранее скинули меню, и в душу мне запали блинчики с черничным вареньем. Я с нетерпением ждал дня, лишь бы отведать сие чудо, но... Как оказалось, блинчики они больше не готовили. Вместо них был лимонный тирамису в шоколадном горшочке, но это же совсем не то. В общем, грустно, но вкусно. Другой случай был на мое 17-летие. Пошли в грузинский ресторан и мне, как имениннику, принесли тирамису. Такое чувство, что у меня проклятье на этот десерт. © Adolf Grey / ADME
- Через дорогу от работы есть столовая. Хожу каждый день туда обедать. Беру хлеб, но съедаю только мягкую его половину, корочки оставляю на тарелке. Сегодня меня там отказались кормить под предлогом того, что я «порчу хлеб», а им жалко его выбрасывать. © Подслушано / Ideer
- Мы с подругой в кои-то веки встретились в выходной, решили прогуляться и поесть в кафе. Проходим мимо одного, работник спрашивает: «Не выпьете чаю?» Мы сказали, что пришли на ужин. Нас проводили к столику на веранде, дали меню. Глаза разбежались, мы попросили пару минут на подумать. Определились с выбором, ждем официанта, а вокруг — никого. Проходит минут 15, вдруг появляется тот работник, смотрит на нас круглыми глазами, уходит и возвращается с сервировкой стола. Забирает у нас меню, хотя мы еще не заказали ничего. Приходит другой официант. Хотим сделать заказ, спрашиваем про ингредиенты бургера. Он говорит, что не знает, и идет за меню. Ждем еще минут 10, опять никого. Явно возникло какое-то недопонимание, но разбираться мы не стали. В итоге ушли оттуда, к счастью, смогли благополучно поужинать в другом месте.
«Был в кото-кафе. Меня предупредили держать ухо востро с белым котом. Судя по словам работников, он может попытаться украсть мой торт»
- Мы с подругой обедали в закусочной. И тут в зал вошли две посторонние женщины и стали приставать к посетителям за каждым столиком, чтобы те купили у них шоколадные батончики. Я разозлился, потому что администратор не попросил их покинуть закусочную, и сказал ему, что он проявляет неуважение к гостям, раз позволяет случайным людям мешать им за едой. Больше не буду там обедать. © reddittor / Reddit
- Пошли с подругой в ресторан. Все было на высшем уровне - и еда, и обслуживание. Мне так понравилось, что я решил оставить щедрые чаевые. Принесли счет, я оплатил его наличными и оставил чуть ли не половину от суммы на чай. А дома обнаружил, что у меня в кошельке многовато денег осталось после ресторана. И тут до меня доходит, что я не просто чаевые не оставил, я даже половину счета не оплатил. Возвращаться в этот же вечер в ресторан уже не было возможности, поехал туда на следующий день. Объяснил официантам, что случилось недоразумение и у меня не было злого умысла. Посмеялись. И у них, и у меня камень с души упал. © Gor Garik Kramin / ADME
- Я зашла в ресторан в торговом центре. Была единственной посетительницей. Не помню, на какой стадии возникла проблема. То ли ко мне официантка не подошла, хотя я ее позвала, то ли меню принесла, а за заказом не приходила, то ли я уже заказала и мне ничего не несли. У меня цель была прочитать определенное количество страниц в книге, в итоге просидела час без заказа. Мимо меня ходили девочки-официантки, но им не казалось странным, что я просто так без еды сижу. Когда уходила, проходила мимо стайки официанток из 4 человек и спросила, в чем дело. Они ответили что-то вроде "ой, случилось недоразумение". © Marletka / ADME
«В этом кафе, где помогают бездомным собакам, песики сами приносят вам меню!»
- Этот приятель заслуживает чаевые © minioncostume1 / Reddit
- Что? Где это потрясающее место? © Unknowinglymo / Reddit
А вот еще 18+ курьезных историй, которые произошли в кафе и ресторанах.
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