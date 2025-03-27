15+ человек, которые надолго запомнили свой поход в общепит

Как правило, в кафе и рестораны люди ходят для того, чтобы вкусно поесть и не париться с готовкой дома. Правда, иногда к гастрономическому опыту прибавляются неожиданные приключения. К счастью, это не всегда затруднительно для посетителя. Порой попадаешь в достаточно интересные ситуации, которыми потом хочется поделиться с другими. Что и сделали герои нашей сегодняшней подборки.