15+ людей, которые шли на свидание, а получили комедию

Истории
5 часов назад
15+ людей, которые шли на свидание, а получили комедию

Мы идем на первое свидание в предвкушении романтики, но реальность иногда подкидывает такое, что хоть стой, хоть падай. Наши героини надеялись встретить свою любовь, а наткнулись на истории, которые теперь рассказывают как анекдоты.

  • Договорились о первом свидании в кафе на утренний кофе/чай. Когда я пришла, он уже был там. Я улыбнулась, подходя к нему, а он сразу после «Привет» заявил мне: «Ты выглядишь уставшей». Может, это и было правдой, но это явно не то, что говорят на первом свидании малознакомому человеку. Насколько помню, он вообще ни разу не улыбнулся. Больше я с ним не встречалась. © fairyofmoods / Reddit
  • У нас с мужем было очень оригинальное первое свидание. На тот момент мы уже были знакомы год или два. Пошли в кино. Последний ряд, романтика, все должно было быть здорово, но я заснула, а потом оказалось, что и он тоже. Проснулись, когда нас двоих уборщица разбудила. После пробуждения я посмотрела на него, он на меня: «Сессия?» Он отвечает: «Ага». Я посмотрела в его сонные глаза и поняла, что меня никто так не поймет, как он. Вот с тех пор мы и вместе. © Не все поймут / VK
  • Раньше муж работал в тренерском составе нашей местной футбольной команды, поэтому ему часто доставались бесплатные билеты, и именно на стадионе прошло наше первое свидание. В целом, мне все понравилось, но уже тогда я поняла, что я человек особенный, потому что из тринадцати тысяч человек, которые были там в тот день, только я получила мячом по голове. Лично я со спортом завязала, попробую сходить в театр. © Не все поймут / VK
  • Пошла на свидание, чтобы забыть бывшего. Он был красивый, умный и вдруг сказал: «Ты знаешь, мой лучший друг недавно страдал из-за такой же девушки, как ты». Оказалось, это был друг моего бывшего, и он пришёл «посмотреть на ведьму вживую». © psy_avk
  • Познакомился с девушкой онлайн, договорились о встрече. Пошли в хороший ресторан. За столиком мы сделали заказ, как вдруг она спрашивает: «А давай я тебе сейчас вопросы позадаю?» Я отвечаю, что не против. Она достает из сумочки лист бумаги и начинает свой опрос. © Retracnic / Reddit
  • Было у меня как-то свидание с богачкой. Она настояла, что заедет за мной на своей крутой машине, ресторан выбрала. Заходим в зал, и тут я понимаю, что есть мы будем не одни. На меня сходу налетел ее отец. Буквально набросился на меня с расспросами, что мне нравится в его дочери и какие у меня планы на ее счет. Это был один из самых долгих ужинов в моей жизни. © johanebrown / Reddit
  • Ой, девочки, присаживайтесь. Пошла я, значит, на свидание. Все шло хорошо, сидим, болтаем. Вдруг вижу, рядом с нами сидит одна девушка, долго смотрит на нас. Спустя буквально несколько минут моему парню принесли десерт, как комплимент от той же девушки за соседним столиком. Мы посмотрели на нее, она на нас. И вот тут я объективно понимаю, что она лучше меня во всем. А парень спрашивает, что ему делать? И вот, что я должна была ответить? Я сказала, это первое свидание и если та девушка тебе понравилась, иди и познакомься. И он пошел. А я встала и ушла. © myth_4e
  • Я отправился на первое свидание с девушкой, но оно оказалось не таким, как я ожидал. Она сбежала, но не потому, что я показался ей скучным или подозрительным. Просто начался сильный дождь, и ей было некуда спрятаться. В результате ее брови смылись. Несмотря на это, она была приятной и интересной собеседницей. Мы провели полчаса вместе, и я старался не обращать внимания на отсутствие у нее бровей. Но когда она посмотрела на себя в камеру, то, конечно же, заметила «пропажу»... Так и не успел сказать ей, что мне безразличны ее брови... © Не все поймут / VK
  • Я несколько лет подряд торчала на сайте знакомств и постоянно терпела неудачи. Помню, спланировала как-то на один вечер два свидания. Но после первого уже не хотелось ничего. Собеседник оказался занудой, заядлым холостяком и циником. Вышла от него и выдохнула с облегчением. Взяла телефон и решила сообщить второму знакомому, что не смогу прийти. Не хотелось опять впустую тратить время. А он написал, что приехал в город только ради меня, на 1 день. Стало неловко и я пришла. Сейчас мы женаты. И страшно представить, что я тогда могла поехать домой смотреть сериалы. Проворонила бы свою судьбу. © Карамель / VK
  • Свидание было запланировано как кино и ужин. Мы перепутали время сеанса, поэтому сначала пошли ужинать. Заказываем еду, и тут она начинает залипать в телефон с каким-то странным выражением лица. Я спрашиваю, что случилось, а она отвечает, что у нее пропала кошка. Выходит на улицу, звонит кому-то, возвращается через пять минут и говорит, что нам срочно нужно ехать. Я прошу еду упаковать с собой, оплачиваю счет и отвожу ее обратно в общежитие. Девушка выбегает из машины даже не попрощавшись. Пожимаю плечами и еду доедать свой остывший ужин. Позже вечером захожу в соцсеть и вижу, что она на свидании с другим парнем. Я написал ей сообщение: «Ну как там твоя кошка?» © ilivlife/ Reddit
  • Вас когда-нибудь водили в ресторан, а в итоге приходилось платить вам? Вот со мной такая ситуация произошла. Однажды парень из универа пригласил меня в ресторан на ужин. Я давно ему нравилась, наверное, с первого курса, и в итоге решила дать ему шанс. Ну вот мы встречаемся и все вроде хорошо, заказываем много, что меня удивляет, и начинаем разговор. Проходит часа два, все уже съелось и выпилось, он отходит поговорить по телефону на улицу. В это время я просто сижу и жду его, иногда поглядываю в телефон и читаю сообщения от подруги. Проходит 20 минут. Я спрашиваю у официанта, не видел ли он молодого человека, на что он отвечает, что тот уехал на такси. Вот и ходи после этого по ресторанам. © Карамель / VK
  • На первое свидание парень заявился с мальчиком лет 10, сказав, что это его сын. А ведь в переписке ни разу о нем не упоминал! Ребенок периодически нес какую-то околесицу. И вот под конец вечера мой спутник вдруг ни с того ни с сего объявляет: «Поздравляю, проверку ты прошла. Можем увидеться снова. Это мой племяшка, если что, я просто на твою реакцию посмотреть хотел». © Карамель / VK
  • Мне 44, я познакомился с женщиной 37 лет на сайте знакомств. Сначала переписывались, потом перешли к звонкам. Все шло хорошо, стали планировать встречу. В разговоре я упомянул, что работаю стоматологом. Она поделилась недавним опытом похода к врачу и сказала, что, как и многие люди, очень боится стоматологов. При этом у нее болел зуб, и ей становилось все хуже. Я настаивал на том, чтобы она как можно скорее его вылечила, но у нее был очень плотный график работы. В итоге она неохотно пришла ко мне в клинику (да, прямо на первое свидание). Ей нужно было пролечить два канала и поставить две коронки, что я с радостью и сделал. Процедура прошла отлично, и она была безмерно благодарна. © ThrowRAhautepotato / Reddit
  • Меня в студенческие годы паренек позвал в кафе. Сидит такой солидный, красивый, кошелек в руках вертит. Думаю: «Когда ты уже кофе закажешь?» А он долго сидит, смотрит по сторонам. И вдруг в один момент выдает: «Я ничего не заказываю, потому что я на машину коплю». Я сидела, смотрела на другие парочки, которые ели, пили вокруг. Потом сели в мою машину, я его до метро подбросила. Но это не все. Я подумала, что он, может, проверяет меня. Пошла на второе свидание, а зря. Зима, холод, гололед. Я на каблуках. Ну, думаю, пригласит меня куда-нибудь. Этот кадр потащил меня в парк на льду погулять. Я ему : «Холодно», а он мне: «Ну идем, в машине у тебя погреемся». © elvira_lapteva
Лариса Я
1 день назад

Странная барышня. Ну копит парень на машину, его проблемы. Сама себе кофе заказать не в состоянии? Ещё и на второе свидание попёрлась в надежде на тарелку супа...

-
-
Ответить
  • Первый мальчик, с которым я гуляла, моя первая любовь, на первом свидании сделал мне комплимент: «Ты вся — чай. Твои волосы имеют цвет крепкого черного чая, да и сама ты, как чай, можешь взбодрить, успокоить, добавить уюта и тепла. Жизнь без тебя, как жизнь без чая, холодна и неуютна». Много времени прошло с тех пор, со многими мужчинами я встречалась, но я никогда не получала комплимента лучше! © Не все поймут / VK
  • После ужина мы пошли на картинг. Было очень неловко ехать на низкой скорости, «соревнуясь» друг с другом и перекидываясь парой слов, проезжая рядом. © Independent-Ad-8789 / Reddit
  • Родители девушки настояли, чтобы ее брат поехал с нами на свидание. Я думал, это разовая акция, но оказалось, что мать с отцом очень опекали их. Мне дали понять, что мне придется брать его с собой каждый раз, а если я когда-нибудь захочу жениться на ней, то мне придется переехать к ним. © agent_x_75228 / Reddit
  • Познакомились в приложении, договорились о встрече в парке. Я пришла, жду. Он бежит, опаздывает, а в руках у него два больших стакана кофе. Я, обрадованная таким вниманием, улыбаюсь, а он, протягивая мне один стакан, выдает: "Ой, нет. Это мне и моему другу, я ему обещал захватить, он тут за углом работает. Ты не подержишь, пока я сбегаю отдам?

Комментарии

Уведомления
Ольга Савина
1 день назад

Девушки совсем перестали себя уважать, если терпят такое отношение к себе ещё в самом начале отношений.

-
-
Ответить
Лариса Я
1 день назад

Согласна. Девушки себя не уважают, на свидания ходят не с человеком познакомиться, а поесть на дармовщинку.

-
-
Ответить

Похожее