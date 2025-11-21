15+ людей, которые шли на свидание, а получили комедию

Странная барышня. Ну копит парень на машину, его проблемы. Сама себе кофе заказать не в состоянии? Ещё и на второе свидание попёрлась в надежде на тарелку супа...
Мы идем на первое свидание в предвкушении романтики, но реальность иногда подкидывает такое, что хоть стой, хоть падай. Наши героини надеялись встретить свою любовь, а наткнулись на истории, которые теперь рассказывают как анекдоты.
Девушки совсем перестали себя уважать, если терпят такое отношение к себе ещё в самом начале отношений.
Согласна. Девушки себя не уважают, на свидания ходят не с человеком познакомиться, а поесть на дармовщинку.