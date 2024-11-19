15 красноречивых примеров, которые доказывают, как быстротечно время

Принять резкие перемены бывает сложно, но как бы мы не сопротивлялись, этого не избежать. К счастью, чаще всего изменения происходят плавно, и оценить их полноценно мы можем только спустя время. И хоть на смену почти всему старому приходит новое, от некоторых вещей мы все равно не в силах отказаться.

Эволюция пуделя за века разведения

«Эту елку мои родители купили в первую зиму, когда только поженились. В 2022 они отпраздновали 40-ю годовщину»

«Между этими фото 30 лет разницы. Мой папа со старшим братом вверху, а вниз мой брат и его первенец»

Как преобразились термосы со времен нашего детства

«Так сразу и не разберешь, что у меня в руках, но это моя самая любимая вещица из детства. На самом деле это мое одеяльце»

«Эта кукла появилась у меня, когда я только родилась и ей уже 27 лет»

Таймс-сквер в Нью-Йорке с разницей в 115 лет

«Автомобиль прадеда Model T до сих пор принадлежит нашей семье спустя 100+ лет»



На смену дискам пришли флешки и облачные хранилища

«Мои игры N64. Какие из них вызывают у вас больше всего ностальгии?»

«Во что превратился помазок моего тестя, которым он уже 40 лет пользуется»

Эволюция через телефонов-раскладушек спустя несколько десятков лет

«Я нашел этот снимок ретрокомпьютера Amiga 90-х в моей старой комнате на чердаке в доме родителей. Если не ошибаюсь, то это 1993 год»

«Моя коллекция игрушек из 90-х»

«Этим ступенькам уже сотни лет и вот какими они стали»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.