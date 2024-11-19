Ну пудель это общее название, а так есть большой, малый, карликовый, королевский и может быть ещё какой-то. Да и рисунок, сильно так себе. Думаю, кроме фасона стрижки мало что изменилось
15 красноречивых примеров, которые доказывают, как быстротечно время
Культура
40 минут назад
Принять резкие перемены бывает сложно, но как бы мы не сопротивлялись, этого не избежать. К счастью, чаще всего изменения происходят плавно, и оценить их полноценно мы можем только спустя время. И хоть на смену почти всему старому приходит новое, от некоторых вещей мы все равно не в силах отказаться.
Эволюция пуделя за века разведения
«Эту елку мои родители купили в первую зиму, когда только поженились. В 2022 они отпраздновали 40-ю годовщину»
«Между этими фото 30 лет разницы. Мой папа со старшим братом вверху, а вниз мой брат и его первенец»
Как преобразились термосы со времен нашего детства
Стакан Стэнли не очень то и полноценный термос, он скорее термокружка. Очень большая термокружка.
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Ответить
«Так сразу и не разберешь, что у меня в руках, но это моя самая любимая вещица из детства. На самом деле это мое одеяльце»
«Эта кукла появилась у меня, когда я только родилась и ей уже 27 лет»
Таймс-сквер в Нью-Йорке с разницей в 115 лет
«Автомобиль прадеда Model T до сих пор принадлежит нашей семье спустя 100+ лет»
На смену дискам пришли флешки и облачные хранилища
«Мои игры N64. Какие из них вызывают у вас больше всего ностальгии?»
«Во что превратился помазок моего тестя, которым он уже 40 лет пользуется»
Эволюция через телефонов-раскладушек спустя несколько десятков лет
«Я нашел этот снимок ретрокомпьютера Amiga 90-х в моей старой комнате на чердаке в доме родителей. Если не ошибаюсь, то это 1993 год»
«Моя коллекция игрушек из 90-х»
«Этим ступенькам уже сотни лет и вот какими они стали»
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Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью proteinn / Reddit
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