К счастью, я ничего подобного никогда не слышала.
15+ прекрасных леди, которые с годами научились жить на полную
Мы все слышали скучные клише: после 50 жизнь женщины замедляется до вязания, консервов и забот о внуках. Но современная реальность смело бросает вызов этому стереотипу. Мы нашли женщин, которые в 60 начинают рисовать, в 50 покупают свой первый дом, а в 68 покоряют каньоны. Эти истории доказывают: для любви, карьерного взлета, свадьбы и даже для фиолетовых волос никогда не бывает слишком поздно. Приготовьтесь вдохновляться!
«У меня был поздний старт. Сейчас мне 50, и я только что купила свое собственное жилье!»
- Оно так и лучше — не торопиться с квартирным вопросом. © Similar_Intention465 / Reddit
«Моя мама сделала новое колье с летучей мышью»
Это не колье. Это гердан, причем отличный: оригинальный, интересный и качественный.
«Первая седина появилась в 19 лет. Я регулярно красила волосы. Сейчас мне 66, вот как я выгляжу»
«Мне 67 и я просто обожаю свои цветные волосы»
Мге 40, и когжа я рисую. У меня такая расцветка на руках, одежде и даже волосах)))
«Моя мама стала пекарем в 55 лет. А в 60 получила повышение»
«Ужасно хочется всем рассказать! Вот мне 47, это моя вторая свадьба»
- 47? С ума сойти, вы выглядите фантастически! © FindingMolly_ / Reddit
«Конечно, мой домик крошечный. Но я наконец-то владею своим собственным жильем аж в 50 лет»
«Я уговорила маму стать моей личной моделью для демонстрации украшений. Она очень стеснялась, но всегда поддерживала меня»
- Твоя мать красотка! © Simplyy_Kate / Reddit
«Просто взгляните, как моя мама в возрасте 68 лет карабкается по каньону!»
- Надеюсь, что в ее возрасте я тоже буду на такое способна. © Voland0 / Reddit
«Мы с женой вышли на пенсию и одним желанием на двоих: чтобы были только мы и дорога. Так что взяли велосипеды и поехали»
Вы в Сибири ткк покатайтесь, посмотрим, как поулыбаетесь))))
«Мне 46 лет и я впервые живу в своем собственном жилье»
«Моей маме 63. Я взял ее в поход и теперь она подсела на это»
«Как только мне исполнилось 60, я добавила в свою седину фиолетовые и розовые пряди. И теперь добавляю еще больше цвета»
«Моя мама начала рисовать в 62 года. А раньше не рисовала ни разу в жизни. Она очень стесняется показывать свои работы, но я горжусь ею»
Подарите ей курсы, мк разные и много много материалов)))
«Моей прекрасной жене исполнилось 60 лет. Она мечтала увидеть слонов, так что мы полетели отмечать на Бали»
«Моей маме 82. Вот какие украшения она делает»
«Несколько недель назад мама моей девушки увлеклась рисованием»
«Нам 50 и 36 лет. Как же кайфово просто наслаждаться отношениями и не зацикливаться на возрасте»
«50 лет была блондинкой, но захотелось чего-то учудить»
Бонус: история о том, что исполнить мечту можно в любом возрасте.
- Моей маме под 60. Недавно рассказывает, мол, решилась на первое путешествие. И хитренько улыбается. Я расспрашиваю детали, а она молчит. Поехала, а я вся на нервах. И тут она отправляет фотку, от которой я прихожу в шок. Она там в свадебном платье. Она с юности мечтала стать моделью и вот вписалась в какой-то показ, где демонстрировала свадебное платье от кутюр.
