15 пушистых наглецов, которые твердо уверены, что весь мир крутится вокруг них

Жизнь с животными — это не только умиление, но и ежедневная борьба за личное пространство, еду и право распоряжаться собственным диваном. Иногда кажется, что они специально репетируют свои выходки, пока мы на работе. Мы собрали истории от людей, чьи питомцы достигли 80-го уровня наглости. Здесь есть пес, который ворует еду только из вредности, кошка, которая объявляет войну полированным столам, и ветеринар, получивший 3000 просто за то, что кот зашел в переноску. Посмотрите на этих пушистых боссов, которые точно знают: в этом доме главный — не человек.