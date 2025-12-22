Моя собака один раз залезла на стол и съела целый пасхальный кулич, сдобный, домашний. Переживали за неё все, но обошлось. До того никогда ничего не воровала, несколько лет в доме прожила. После - ещё только один раз, домашнее печенье.
15 пушистых наглецов, которые твердо уверены, что весь мир крутится вокруг них
Жизнь с животными — это не только умиление, но и ежедневная борьба за личное пространство, еду и право распоряжаться собственным диваном. Иногда кажется, что они специально репетируют свои выходки, пока мы на работе. Мы собрали истории от людей, чьи питомцы достигли 80-го уровня наглости. Здесь есть пес, который ворует еду только из вредности, кошка, которая объявляет войну полированным столам, и ветеринар, получивший 3000 просто за то, что кот зашел в переноску. Посмотрите на этих пушистых боссов, которые точно знают: в этом доме главный — не человек.
- Испекла на день рождения свекрови медовик и положила остывать. Отвлеклась на звонок. Возвращаюсь — торта нет. Крошки и след от тарелки. В ужасе ищу по всей квартире. Муж молчит, смотрит в пол. Свекровь хитро улыбается. Вдруг из-под дивана выкатывается наша такса Буся. Смотрит на меня и облизывается. Начинаю закипать, но тут муж виновато качает головой: «Она не одна ела. Я отрезал кусочек. А она увидела и потребовала свою долю. Пришлось делить. А потом еще потребовала». Оказалось, он дал Бусе крошку, а та села перед ним и лапой на торт показала. В итоге они тихо и мирно, сидя рядышком, сожрали весь торт за десять минут, пока я говорила по телефону. Увлеклись. Пришлось срочно заказывать новый. Теперь Буся в день рождения садится у холодильника и ждет свою «законную» порцию.
- Намедни был вызов ветеринарного врача на дом. Повод — посадить кота в переноску.
Приехала, открыла переноску — кот сам в нее залез. Спрашиваю мальчика (мальчику лет 20), мол, а в чем проблема-то была? Оказалось, кот тещин, теща на даче, а он за ним только присматривает:
— А вы сами не могли?
— Нет, вдруг бы он на меня обиделся.
— Понятно. С вас 3000 за вызов. © Pink.Paprika / Pikabu
- У нас в доме две собаки: дог (собака соседа по комнате) и тибетский мастиф (моя собака). Мы кормим их по отдельности, но моя собака всегда пытается съесть корм собаки соседа. Я решил купить ему такой же корм. После недели смешивания я наконец дал ему миску с новым кормом. Он не ел целую неделю, пока корм был в его миске. Оказалось, он такой избалованный дундук, что ему не нравился корм, который он воровал. Он просто любил воровать, чтобы быть дундуком. © jc_dogg / Reddit
«Положила свитер, через секунду поворачиваюсь, а он уже тут».
- В детстве была собака, мы с ней постоянно активничали, выросла сильной. Приехали как-то с семьей купаться на речку, проходит часа три. Один из нас говорит: «Поесть бы чего-то сейчас!» Собака встает и уходит. Через несколько минут слышим вопли, видим картину:
возвращается наш пес, а во рту открытая банка тушенки, которую он держит за крышку под возмущенные оклики людей. Мы, конечно же, все вернули и извинились. © Тайные истории / VK
- Я обожаю котов, но у меня аллергия, из-за чего завести пушистика я не могла. А тут пришла к брату — а он хвастается находкой. Подобрал котенка у дороги: там машины, кошак все порывался перебежать дорогу — задавили бы. Вот брату и жалко стало. Но, говорит, противный котик до жути — в руки не идет, шипит, мяучит, царапается.
Тут вышел сам котик — сразу запрыгнул ко мне на руки и давай мурчать. Я и прогоняла его, и пересаживала, и «кышкала» — лезет обратно, чуть ли не на шею, и мурчит как трактор. И, что удивительно, никаких симптомов аллергии не появлялось. Под конец вечера он так на мне напрыгался, что я решилась и забрала его. С братом договорились: если что — верну. Но нет — аллергия так и не проявилась, а кот вообще вел себя так, словно все так и запланировал. Вот так и сбылась моя мечта. © Не все поймут / VK
- У меня есть бассет-хаунд, который обожает занимать ваше место на диване. Встали, чтобы взять что-то из холодильника? Собака на вашем месте. Пошли в туалет? Собака на вашем месте. Она придумала новую забаву: забирается к вам на колени, воет, пока вы не встанете (вероятно, чтобы взять ее поводок), а затем эффектно падает на пол и занимает как можно больше места. © Sirhossington / Reddit
«Я только что купил эту грелку».
- У меня кошка повадилась ходить по компьютерному столу — а он полированный. Следы ее лап остаются на поверхности, а их очень трудно оттирать. Терла сегодня со всякими спреями — кое-как отмыла. Через пять минут пришла кошка, демонстративно прошлась по столу, улеглась там и стала умываться. Это вызов! © Убойные Истории / VK
- Моя жена обнимает нашу собаку и говорит ей: «Щеночек, ты — лучшее решение, которое я когда-либо принимала». Собака поднимает голову, поворачивается и смотрит на меня с самодовольным выражением морды, как будто говорит: «Точно. А ты тут второстепенный». © DrOddcat / Reddit
- Муж лег спать, я была на кухне. Слышу храп — вдруг вопли. Муж прибегает с выпученными глазами:
— Меня кто-то щупает!
— Приснилось?
Уходит. Снова храп — снова крик. Я вооружилась шваброй и села в засаду. Полночь. Пригляделась — и правда, черное щупальце из дивана выползло и пытается рот и нос заткнуть! Я ору, муж орет, орудую шваброй диван. Вдруг диван жалобно мяукнул... Оказалось, что соседский Васька втиснулся в подушки и лапой закрывал мужу рот от храпа. © Подслушано / Ideer
«Я проснулся и увидел это. У меня нет кошки».
- У меня пес-лентяй. Он не встает утром на прогулку — его нужно будить и уговаривать. Сам он проснется часам к двум дня и лениво сделает одолжение: мол, так и быть, пошли. При этом, если что-то мешает ему спать, пес будет ругаться. Например, мы с сестрой слишком громко включили видео на планшете. Он прибежал из зала, нарычал, облаял и недовольный ушел досыпать. А еще говорят, что шпицы — активные собаки. © Сокровенные истории / VK
- Однажды вечером мой брат зашел с подругой перед тем, как пойти ужинать. Я играл с собакой в мяч, поэтому нам пришлось прервать игру. Она продолжала просить бросить мяч, пока не начала лаять. Я посмотрел на нее — она встретилась со мной взглядом, со злости наделала на пол, затем села и посмотрела так, будто хотела сказать: «Иди лесом, человек». © alTHORber / Reddit
- Мой кот гуляет в подъезде. Я надеваю ему ошейник, чтобы соседи знали, что он домашний и не забрали. Недавно стал возвращаться с купюрами в ошейнике. Я сразу в чат, мол, что за дела? Оказалось, кот ходит к соседям: у них мальчик особенный, он очень любит животных. Своего заводить мама не хочет, но с котом он играет, и она решила «заплатить» за это. На корм. Деньги, конечно, вернула. А потом мы с соседями составили очередь, чьи питомцы следующие пойдут к мальчику. Идут только общительные. В итоге — 2 кота, 1 кошка и 3 собаки. © myth_4e
«Этот красавец разбудил меня только для того, чтобы я его погладил».
- Всякий раз, когда есть что-то, к чему нельзя прикасаться, кошка обязательно приходит и трогает это. Особенно если это куча грязи, которую только что подмели и вам нужно всего пять секунд, чтобы выбросить ее в мусор. Нет, кошка сначала должна пробежаться по ней. © T-163400 / Reddit
- Смешная история из практики клинера. Однажды пришла я на уборку к клиентке, которая предупредила: «У меня кот... он специфический. Но вы не пугайтесь». Открываю дверь — кот сидит в коридоре, как охранник: спина прямая, взгляд начальственный. Мою пол — кот идет за мной. Протираю пыль — наблюдает. Открываю духовку — подходит, нюхает, одобряет.
В конце подхожу к хозяйке: «Все готово!» Кот выходит в центр комнаты, ложится... и начинает кататься по полу, как будто тестирует уборку телом. Хозяйка спокойно говорит: «Если кот катается — значит, уборка прошла аудит». Да... клиенты у меня бывали разные. Но этот — самый строгий и самый пушистый. © sos_clean_kz
- Блин, дожилась. У всех дети тащат домой бездомных животных, а у меня мой кот притащил кота. И с таким вежливым взглядом протягивает свое «мяоооу», мол, впусти дружбана. © dilora_lora_g
А вот еще подборочка историй от людей, которые превратили свою квартиру в зоопарк, и честно рассказали, какой ценой дается это счастье.