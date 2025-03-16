15 случаев, когда заказ пришел, но лучше бы не приходил
Фотоподборки
59 минут назад
В наше время трудно обходиться без интернет-покупок, ведь это так упрощает жизнь. Но среди большого количества плюсов найдется один минус — совсем не тот товар. В этой статье как раз ожидание и реальность не совпали.
"Жена заказала подставку для очков. Одна деталь даже не подошла"
"Получил фото кружки на кружке"
"Заказала себе косметичку"
"Отправила своей подруге позитивную картофелину, чтобы она улыбнулась, ведь она так много работает. Вот что она получила"
"Такое ощущение, что в большой подушке кто-то прячется"
"Помогите понять, для кого сделаны эти ручки"
"Заказал я однажды торт на праздник"
"Моя семья недавно переехала во Флориду, и мне захотелось защитить их от солнца"
"Я считаю, идеально"
"Жена заказала свитер на сайте, и вот каким он оказался. "
"То, что на фотке выглядело как вязка, в реальности оказалось плохо напечатанным принтом."
- Вот умора! Я под столом! © fmintar1 / Reddit
"Заказала, называется, подруге цветы за 50 баксов!"
- Я бы мог сказать: "Требуется сборка", но не тот случай. © LoganN64 / Reddit
"Сделано из металла, говорили они. На самом деле, обычный пластик. Деньги мне вернули"
"Могу сказать одно, было вкусно"
"Заказала сыну на день рождения пиньяту"
И хотелось бы, чтобы ожидания и реальность совпали, но в очередной раз не всем повезло. Так, покупки в интернет-магазинах оказались не самой лучшей идеей.
Фото на превью mystyry / Reddit
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