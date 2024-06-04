15+ ситуаций, которые выбесят даже человека с ангельским терпением

Будильник по утрам — далеко не самая раздражающая в мире вещь. Есть еще бабушки, которым дует в автобусе в 40 °С, слишком липкие ценники на предметах, «мастера» парковки, которые умудряются занять машиной три места. Вот несколько вещей, на которые как взглянешь, так вздрогнешь от возмущения.

«Купил сосиски. Открыл коробку, а там это»

«У друга свадьба через 3 часа. Засунул жилет в сушилку. Вот что вытащил»

«Прихожу такой с работы, а хозяин квартиры без меня поменял холодильник. Вот что он устроил на кухне»

Когда продавцы наклеивают ценники прямо на линзы, и эта гадость потом не счищается

То, как позирует каждая вторая в соцсетях

«Так выглядит стена в ванной после того, как моя жена приняла душ»

Когда содержимое оказывается слишком далеко от обещанного

Когда незнакомые мужчины в транспорте делают вот так:

Когда кто-то думает, что мыть клавиатуру необязательно

Для таких в аду приготовлен крайний котел

Когда бариста в кофейне коверкает твое имя, даже если оно состоит из 4 букв

«Я сказал, что мое имя Марк пишется через „с“».

Ластики, которые делают только хуже

Диагональная парковка от мистера «я на вас плевать хотел»

Когда «круглосуточно» не значит 24 часа

Люди, у которых рабочий стол выглядит так, — просто монстры

«Вот в каком виде пассажиры оставили самолет»

«Решил взвеситься. Спасибо, вселенная, очень наглядно»

Бонус

Пришли в 7 утра к бассейну, а на всех лежаках полотенца разложены. Я без зазрения совести скинула все в кучу и улеглась. Через минуту прибегает женщина и давай орать. Я спорить не люблю. Поэтому просто взяла и позвала менеджера. Тот популярно ей объяснил, что и так. Ушла обиженная.

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.