15+ ситуаций, которые выбесят даже человека с ангельским терпением
Народное творчество
1 час назад
Будильник по утрам — далеко не самая раздражающая в мире вещь. Есть еще бабушки, которым дует в автобусе в 40 °С, слишком липкие ценники на предметах, «мастера» парковки, которые умудряются занять машиной три места. Вот несколько вещей, на которые как взглянешь, так вздрогнешь от возмущения.
«Купил сосиски. Открыл коробку, а там это»
«У друга свадьба через 3 часа. Засунул жилет в сушилку. Вот что вытащил»
«Прихожу такой с работы, а хозяин квартиры без меня поменял холодильник. Вот что он устроил на кухне»
Когда продавцы наклеивают ценники прямо на линзы, и эта гадость потом не счищается
То, как позирует каждая вторая в соцсетях
«Так выглядит стена в ванной после того, как моя жена приняла душ»
Когда содержимое оказывается слишком далеко от обещанного
Когда незнакомые мужчины в транспорте делают вот так:
Когда кто-то думает, что мыть клавиатуру необязательно
Для таких в аду приготовлен крайний котел
Когда бариста в кофейне коверкает твое имя, даже если оно состоит из 4 букв
Моё имя вызывает у бариста священный ужас . Всегда и везде, без исключений
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«Я сказал, что мое имя Марк пишется через „с“».
Ластики, которые делают только хуже
Диагональная парковка от мистера «я на вас плевать хотел»
Красава, нюхнул и хорошо ему. Чтоб ему нюхалово так же по диагонали встало.
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Когда «круглосуточно» не значит 24 часа
Люди, у которых рабочий стол выглядит так, — просто монстры
«Вот в каком виде пассажиры оставили самолет»
«Решил взвеситься. Спасибо, вселенная, очень наглядно»
Бонус
- Пришли в 7 утра к бассейну, а на всех лежаках полотенца разложены. Я без зазрения совести скинула все в кучу и улеглась. Через минуту прибегает женщина и давай орать. Я спорить не люблю. Поэтому просто взяла и позвала менеджера. Тот популярно ей объяснил, что и так. Ушла обиженная.
Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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