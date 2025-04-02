16 человек доказали, что даже самое захламленное жилье можно превратить в конфетку

Кто из нас не прятал в спешке гору вещей в шкаф, услышав звонок гостей в дверь? Беспорядок в доме — повод для стыда для многих, но эти смельчаки решились на откровенный эксперимент. Они выложили в сеть фото своих квартир до и после уборки — и разница между ними впечатляет. Возможно, именно эти кадры станут лучшим мотиватором для вашей генеральной уборки. Осторожно: после просмотра может возникнуть непреодолимое желание немедленно вымыть все полы в доме!

«Мой неряшливый сосед по комнате съехал, и мне удалось снова сделать квартиру пригодной для жилья.»

«Весь процесс занял у меня более сорока восьми часов.»

Я даже почувствовала облегчение, когда посмотрела на фото после уборки. Выглядит великолепно. Рада, что тебе снова комфортно. © billynotrlyy / Reddit

«Наконец-то прибрала в ванной»

Вау! Вы только посмотрите, как это обалденно! Ты, должно быть, безумно счастлива! © YogaChefPhotog / Reddit

«Я помогла хозяйке этого дома с уборкой безвозмездно»

«Я бесплатно помогаю людям с уборкой и делюсь этим на ютуб-канале».

«Мне нравится убирать беспорядок и помогать людям. А еще я люблю снимать видео, потому что так я могу мотивировать других.»

Это так здорово, что вы нашли способ превратить бесплатную помощь людям во что-то, что помогает и вам самим. Какое замечательное использование социальных сетей! © crumpled****h / Reddit

«Я наконец-то взял себя в руки и нашел мотивацию для уборки в своей комнате»

«Нужно еще подделать некоторые мелочи, вроде светодиодной ленты, но так чисто, как сейчас, здесь не было около года.»

Удивительно! Я очень горжусь тобой за те усилия, которые ты вложил в эту уборку. Отличная работа, приятель. © Kazlanne / Reddit

«Наконец-то закончила уборку в своей комнате»

Какая огромная трансформация! Ты должна собой гордиться! © LooseCanOpener / Reddit

«Моя комната не была такой грязной уже очень давно, приятно видеть ее снова чистой и красивой. В целом мне потребовалось около 2,5 часов»

«Если вам сложно начать разбирать бардак в комнате, я советую вам просто начать убирать какие-нибудь простые вещи (например, одежду), и все остальное пойдет гораздо проще!»

«Я потратила на уборку всего 30 минут, а откладывала ее месяцами»

А теперь представь, какого прогресса ты сможешь достичь еще за 30 минут! © Difficult_Trust_8635 / Reddit

«На всю уборку ушло около 7 часов. У меня такое чувство, что я снова могу дышать!»

Горжусь тобой! Если ты смогла это сделать, ты сможешь все! © me_jayne / Reddit

«Никогда не угадаете, как выглядит мой ковер. Я и сама чуть не забыла!»

«Теперь моим туалетным столиком можно пользоваться»

«Наконец-то можно вздохнуть полной грудью. Но еще нужно поработать.»

«Моя спальня до и после уборки»

Круто! И ты нашла свою собаку! © GFY_2023 / Reddit

«Наконец-то разгребла бардак в своей спальне! Надеюсь в этот раз порядок продержится дольше, чем три дня»

«Я отмыл эту ванну при помощи крутого чистящего средства»

У меня буквально отвисла челюсть от вашего результата. Так держать! © ash0000 / Reddit

«Полностью разобрала свою кладовку и поменяла полки»

«Мои новые полочки теперь выдвигаются! Я так долго и упорно думал о том, чтобы все сделать функционально, чтобы мне не пришлось снова переделывать это через год!»

Такие полки меняют жизнь. Они стоят каждой копейки! © montanagrizfan / Reddit

«Я прибираю у брата каждый раз, как прихожу. Иначе мама злится»

Пусть эти люди платят тебе, дорогая! Твоя работа этого стоит! © SavingsWhich8064 / Reddit