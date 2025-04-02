16 человек доказали, что даже самое захламленное жилье можно превратить в конфетку
Кто из нас не прятал в спешке гору вещей в шкаф, услышав звонок гостей в дверь? Беспорядок в доме — повод для стыда для многих, но эти смельчаки решились на откровенный эксперимент. Они выложили в сеть фото своих квартир до и после уборки — и разница между ними впечатляет. Возможно, именно эти кадры станут лучшим мотиватором для вашей генеральной уборки. Осторожно: после просмотра может возникнуть непреодолимое желание немедленно вымыть все полы в доме!
«Мой неряшливый сосед по комнате съехал, и мне удалось снова сделать квартиру пригодной для жилья.»
«Весь процесс занял у меня более сорока восьми часов.»
- Я даже почувствовала облегчение, когда посмотрела на фото после уборки. Выглядит великолепно. Рада, что тебе снова комфортно. © billynotrlyy / Reddit
«Наконец-то прибрала в ванной»
- Вау! Вы только посмотрите, как это обалденно! Ты, должно быть, безумно счастлива! © YogaChefPhotog / Reddit
«Я помогла хозяйке этого дома с уборкой безвозмездно»
«Я бесплатно помогаю людям с уборкой и делюсь этим на ютуб-канале».
«Мне нравится убирать беспорядок и помогать людям. А еще я люблю снимать видео, потому что так я могу мотивировать других.»
- Это так здорово, что вы нашли способ превратить бесплатную помощь людям во что-то, что помогает и вам самим. Какое замечательное использование социальных сетей! © crumpled****h / Reddit
«Я наконец-то взял себя в руки и нашел мотивацию для уборки в своей комнате»
«Нужно еще подделать некоторые мелочи, вроде светодиодной ленты, но так чисто, как сейчас, здесь не было около года.»
- Удивительно! Я очень горжусь тобой за те усилия, которые ты вложил в эту уборку. Отличная работа, приятель. © Kazlanne / Reddit
«Наконец-то закончила уборку в своей комнате»
Разведут гадюшник, наведут порядок - и есть чем гордиться? А тем, кто не свинячит, как быть?
- Какая огромная трансформация! Ты должна собой гордиться! © LooseCanOpener / Reddit
«Моя комната не была такой грязной уже очень давно, приятно видеть ее снова чистой и красивой. В целом мне потребовалось около 2,5 часов»
Я бы в комнате с такими обоями и занавесками быстро снова словила депрессию
«Если вам сложно начать разбирать бардак в комнате, я советую вам просто начать убирать какие-нибудь простые вещи (например, одежду), и все остальное пойдет гораздо проще!»
«Я потратила на уборку всего 30 минут, а откладывала ее месяцами»
- А теперь представь, какого прогресса ты сможешь достичь еще за 30 минут! © Difficult_Trust_8635 / Reddit
«На всю уборку ушло около 7 часов. У меня такое чувство, что я снова могу дышать!»
- Горжусь тобой! Если ты смогла это сделать, ты сможешь все! © me_jayne / Reddit
«Никогда не угадаете, как выглядит мой ковер. Я и сама чуть не забыла!»
«Теперь моим туалетным столиком можно пользоваться»
«Наконец-то можно вздохнуть полной грудью. Но еще нужно поработать.»
«Моя спальня до и после уборки»
- Круто! И ты нашла свою собаку! © GFY_2023 / Reddit
«Наконец-то разгребла бардак в своей спальне! Надеюсь в этот раз порядок продержится дольше, чем три дня»
Зря надеетесь. Тут нет систем хранения, так что вещи будут неприкаянно бродить по комнате.
«Я отмыл эту ванну при помощи крутого чистящего средства»
- У меня буквально отвисла челюсть от вашего результата. Так держать! © ash0000 / Reddit
«Полностью разобрала свою кладовку и поменяла полки»
«Мои новые полочки теперь выдвигаются! Я так долго и упорно думал о том, чтобы все сделать функционально, чтобы мне не пришлось снова переделывать это через год!»
- Такие полки меняют жизнь. Они стоят каждой копейки! © montanagrizfan / Reddit
«Я прибираю у брата каждый раз, как прихожу. Иначе мама злится»
- Пусть эти люди платят тебе, дорогая! Твоя работа этого стоит! © SavingsWhich8064 / Reddit
Комментарии
Первый самый результат порадовал, а остальные всё равно много вещей осталось и порядок это ненадолго, быстренько всё разбросают обратно
Нуу, это можно смотреть для поднятия самооценки, что ли..
Ведь многие из этих людей не упоминают депрессию как причину такого лютого звездеца, и, честно говоря, очень непривычно видеть такое мировоззрение, согласно которому вещи и мусор можно кидать прямо н пол)
Когда депрессия - да, беспорядок часто. Также частыми спутниками являются бедность и бардак. Не так уж часто можно встретить чистую и аккуратную квартиру у бедного человека. Хотя приятные исключения существуют.