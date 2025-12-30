16 фото, буквально пропитанных атмосферой Нового года
Новогодние праздники и правда способны легко подарить особое состояние души, когда даже самый заядлый скептик начинает невольно высматривать в небе упряжку с оленями, а запах мандаринов прямо сводит с ума. А некоторые люди так вообще решили не ждать боя курантов и устроили себе досрочную порцию волшебства, чем немало порадовали и всех вокруг!
«Просто хотел поделиться елочкой, ведь, судя по всему, стоять ей осталось считанные секунды»
- Прям по сюжету Тима Бертона! © Ok_Crow_7098 / Reddit
«Этот парень поднял всем настроение на рождественском рейсе»
«Готовимся к праздникам!»
«Мой 6-месячный малыш обожает все, что светится, поэтому мы устроили небольшую фотосессию, на которой он впервые поигрался с новогодними гирляндами!»
«Огурчик!»
«Когда впервые увидел елку»
- Мяутинатор! © NeighIt / Reddit
«А как там поживает ваша елочка?»
А бритвенный станок рядом зачем лежит? Побрить кошечку хотите в качестве наказания? Не надо - она хорошая, просто шаловливая!
«Бабушка сказала, что у нее для меня на Рождество только пицца»
«В моем городе иногда помещают елки прямо на фонарные столбы!»
«Праздничная елка из эвкалипта в торговом центре в Сиднее, Австралия»
«Это реальная елка. Хоть и выглядит как нечто, созданное с помощью искусственного интеллекта»
«Мы украсили мои протезы прям под рождественское настроение. Всех с праздниками!»
«Впервые смотрим рождественскую киношку вместе!»
«Прабабушка в восторге от такого количества пупырки на праздники!»
«Елка настоящего айтишника!»
«Рождественский верблюд добрался до египетских пирамид!»
Глядя на эти снимки, понимаешь: чудо не обязательно должно быть грандиозным. Иногда оно прячется в тепле любимого свитера или в том самом моменте, когда в сумерках зажигаются первые огни. Главное — уметь замечать красоту в простых вещах и делиться этим светом с родными и близкими.