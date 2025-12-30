16 фото, буквально пропитанных атмосферой Нового года

Новогодние праздники и правда способны легко подарить особое состояние души, когда даже самый заядлый скептик начинает невольно высматривать в небе упряжку с оленями, а запах мандаринов прямо сводит с ума. А некоторые люди так вообще решили не ждать боя курантов и устроили себе досрочную порцию волшебства, чем немало порадовали и всех вокруг!

«Просто хотел поделиться елочкой, ведь, судя по всему, стоять ей осталось считанные секунды»

Прям по сюжету Тима Бертона! © Ok_Crow_7098 / Reddit

«Этот парень поднял всем настроение на рождественском рейсе»

«Готовимся к праздникам!»

«Мой 6-месячный малыш обожает все, что светится, поэтому мы устроили небольшую фотосессию, на которой он впервые поигрался с новогодними гирляндами!»

«Огурчик!»

«Когда впервые увидел елку»

«А как там поживает ваша елочка?»

«Бабушка сказала, что у нее для меня на Рождество только пицца»

«В моем городе иногда помещают елки прямо на фонарные столбы!»

«Праздничная елка из эвкалипта в торговом центре в Сиднее, Австралия»

«Это реальная елка. Хоть и выглядит как нечто, созданное с помощью искусственного интеллекта»

«Мы украсили мои протезы прям под рождественское настроение. Всех с праздниками!»

«Впервые смотрим рождественскую киношку вместе!»

«Прабабушка в восторге от такого количества пупырки на праздники!»

«Елка настоящего айтишника!»