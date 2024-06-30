16 комментаторов, чье остроумие бьет точнее дротика

Народное творчество
4 часа назад

Харизма, чувство юмора и умение сказать колкость к месту есть не у всех. Но вот перед вами люди, чьи комментарии достойны занять топовые места в рейтинге самых крутых высказываний в интернете.

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Ольга Курпякова
3 часа назад

Как в период пандемии установили социальную дистанцию, так если теперь кто-то подходит слишком близко, то говорю, отойдите на безопасную дистанцию. Одна тётенька мне так в очереди сказала, что: "я здоровая", а я ей ответила: " отрицательный тест на ковид есть, если нет, то в этот момент такого утверждать не можете", она аж отпрыгнула.

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Поющий Енот
1 минута назад

Что ж, я (гном из Средиземья) тоже до определенного возраста думала - вот будет у меня высокий парень, тогда и заживу... И справедливости ради отмечу, что идеалам своим я была верна: все парни, в которых я влюблялась, были выше меня.

В основном сантиметров на пять.

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Foxy Rainard
4 часа назад

Это называется "расторможённое расстройство привязанности". Мем смешной, а ситуация страшная.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ghost687 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: DietmarG / Pikabu

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Конфуз
3 часа назад

Купи крыло Боинга и вяжи из него. Кстати, в связи с проблемами у Боинга, стоимость его снижается. Также в связи с последними событиями с Боингом, вероятность того, что крыло Боинга само упадет к тебе во двор, невероятно повышается

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Миранда Буш
2 часа назад

Эм... Я многое пропустила. что, реально девушки ходят на свидание, прихватив подругу?

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Конфуз
3 часа назад

Вот как раз к вопросу о парне, который записался на визит к парикмахерша: она хочет обвинить его в сталкинге

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Fideli0 / Pikabu

А вот еще 14 комментариев от ехидных обитателей интернета, которым палец в рот не клади.

Комментарии

Уведомления
Vianna
4 часа назад

Автop Мария у нас, оказывается, занята составлением "рейтинга самых крутых высказываний в интернете" (цитата). Это комментировать - только портить :)

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