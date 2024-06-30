16 комментаторов, чье остроумие бьет точнее дротика
Харизма, чувство юмора и умение сказать колкость к месту есть не у всех. Но вот перед вами люди, чьи комментарии достойны занять топовые места в рейтинге самых крутых высказываний в интернете.
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Как в период пандемии установили социальную дистанцию, так если теперь кто-то подходит слишком близко, то говорю, отойдите на безопасную дистанцию. Одна тётенька мне так в очереди сказала, что: "я здоровая", а я ей ответила: " отрицательный тест на ковид есть, если нет, то в этот момент такого утверждать не можете", она аж отпрыгнула.
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Что ж, я (гном из Средиземья) тоже до определенного возраста думала - вот будет у меня высокий парень, тогда и заживу... И справедливости ради отмечу, что идеалам своим я была верна: все парни, в которых я влюблялась, были выше меня.
В основном сантиметров на пять.
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Это называется "расторможённое расстройство привязанности". Мем смешной, а ситуация страшная.
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Купи крыло Боинга и вяжи из него. Кстати, в связи с проблемами у Боинга, стоимость его снижается. Также в связи с последними событиями с Боингом, вероятность того, что крыло Боинга само упадет к тебе во двор, невероятно повышается
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Эм... Я многое пропустила. что, реально девушки ходят на свидание, прихватив подругу?
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Вот как раз к вопросу о парне, который записался на визит к парикмахерша: она хочет обвинить его в сталкинге
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Fideli0 / Pikabu
А вот еще 14 комментариев от ехидных обитателей интернета, которым палец в рот не клади.
Комментарии
Автop Мария у нас, оказывается, занята составлением "рейтинга самых крутых высказываний в интернете" (цитата). Это комментировать - только портить :)