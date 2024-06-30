16 комментаторов, чье остроумие бьет точнее дротика

Как в период пандемии установили социальную дистанцию, так если теперь кто-то подходит слишком близко, то говорю, отойдите на безопасную дистанцию. Одна тётенька мне так в очереди сказала, что: "я здоровая", а я ей ответила: " отрицательный тест на ковид есть, если нет, то в этот момент такого утверждать не можете", она аж отпрыгнула.