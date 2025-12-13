16 находок с антресолей, которые сработали как машина времени и вернули в детство

Интересное
2 часа назад
16 находок с антресолей, которые сработали как машина времени и вернули в детство

Вот так живешь себе спокойно, думаешь, что давно вырос, обзавелся делами и заботами... А потом однажды открываешь антресоль — и проваливаешься прямиком в детство. Мы собрали 16 находок, которые вернули людям запахи, звуки и ощущения прошлого быстрее любой ностальгической песни.

«Работали на объекте, случайно нашли сие чудо, работает и пластинки есть. Слушали весь день. Таких ностальгических эмоций никогда не испытывали»

Бруннера
1 день назад

Это было первой послесвадебной покупкой моих родителей. Правда, другой конструкции, без ручки

-
-
Ответить

«Сходил с родственниками в их заброшенный дом. Вывезли оттуда все ценные вещи, я тоже прихватил кое-что»

Банкноты из набора для игры в магазин. Эх, помню, как с ними играли: на импровизированный прилавок выкладывались фантики и упаковки продуктов, назначалась им цена, и шла торговля! Весело было, однако!

«Разбирал старые фото бабушки и нашел проездной, который старше меня на два месяца»

«Пару дней назад разбирал антресоль и стал обладателем такого вот чуда»

Бруннера
1 день назад

Если в рабочем состоянии, то отличный фотоаппарат. У моего отца был "Зоркий-4". А мы с мужем его потеряли на прогулке. Через полчаса вернулись, стали искать, но уже не нашли.

-
-
Ответить

«Купили в ипотеку старую квартиру. И вот в один день полез я в верхний шкаф на кухне и обнаружил там несколько пачек чая и соды»

«Копался в кладовой и наткнулся на коробочку, а в ней знакомые ребята»

«Ностальгия по Sega Mega Drive 2. Сегодня, копаясь на балконе, нашел вот это. Осталось найти джойстики»

«Нашел на чердаке среди оберток это чудо»

«Решил тут разобрать антресоль. Одним из первых попался бидон на 3 литра. Ух, сколько я с ним в очереди отстоял: сначала за молоком, потом за квасом»

«Разбирали с женой антресоль в поисках новогодних украшений. Обнаружили вот такую интересную коробку»

«Решился наконец разобрать антресоль. Достал старенькие коробочки, открыл, а там лежат они.»

«Разгребал у родителей антресоли после затопления и нашел вот это чудо»

«У кого в детстве была такая штука?»

Анастасия
1 час назад

У моей бабули с дедом были такие очки и карточки с видами из Ялты. Мы в детстве очень любили их смотреть.

-
-
Ответить

«Приехал к родителям за фотоальбомами и наткнулся на экспонат. Сковородка, на три месяца меня младше, ни разу не использовалась»

«Года 4-5 назад мои родители купили дачу. Когда убирались на чердаке, нашли пыльный мешок, в котором оказалась куча марок. Эти все из Вьетнама»

«Нашел на чердаке проигрыватель»

А у вас были такие необычные находки в закромах дома? Делитесь в комментариях.

Вам может быть интересно:

Фото на превью Gluxoi4el / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее