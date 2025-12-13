16 находок с антресолей, которые сработали как машина времени и вернули в детство

Вот так живешь себе спокойно, думаешь, что давно вырос, обзавелся делами и заботами... А потом однажды открываешь антресоль — и проваливаешься прямиком в детство. Мы собрали 16 находок, которые вернули людям запахи, звуки и ощущения прошлого быстрее любой ностальгической песни.

«Работали на объекте, случайно нашли сие чудо, работает и пластинки есть. Слушали весь день. Таких ностальгических эмоций никогда не испытывали»

«Сходил с родственниками в их заброшенный дом. Вывезли оттуда все ценные вещи, я тоже прихватил кое-что»

Банкноты из набора для игры в магазин. Эх, помню, как с ними играли: на импровизированный прилавок выкладывались фантики и упаковки продуктов, назначалась им цена, и шла торговля! Весело было, однако!

«Разбирал старые фото бабушки и нашел проездной, который старше меня на два месяца»

«Пару дней назад разбирал антресоль и стал обладателем такого вот чуда»

Если в рабочем состоянии, то отличный фотоаппарат. У моего отца был "Зоркий-4". А мы с мужем его потеряли на прогулке. Через полчаса вернулись, стали искать, но уже не нашли.

«Купили в ипотеку старую квартиру. И вот в один день полез я в верхний шкаф на кухне и обнаружил там несколько пачек чая и соды»

«Копался в кладовой и наткнулся на коробочку, а в ней знакомые ребята»

«Ностальгия по Sega Mega Drive 2. Сегодня, копаясь на балконе, нашел вот это. Осталось найти джойстики»

«Нашел на чердаке среди оберток это чудо»

У меня мурашки по коже табуном понеслись. © LoginKorotk0vat / Pikabu

«Решил тут разобрать антресоль. Одним из первых попался бидон на 3 литра. Ух, сколько я с ним в очереди отстоял: сначала за молоком, потом за квасом»

«Разбирали с женой антресоль в поисках новогодних украшений. Обнаружили вот такую интересную коробку»

«Решился наконец разобрать антресоль. Достал старенькие коробочки, открыл, а там лежат они.»

Сейчас такие в большой цене у коллекционеров. © PandaForce / Pikabu

«Разгребал у родителей антресоли после затопления и нашел вот это чудо»

«У кого в детстве была такая штука?»

У моей бабули с дедом были такие очки и карточки с видами из Ялты. Мы в детстве очень любили их смотреть.

«Приехал к родителям за фотоальбомами и наткнулся на экспонат. Сковородка, на три месяца меня младше, ни разу не использовалась»

«Года 4-5 назад мои родители купили дачу. Когда убирались на чердаке, нашли пыльный мешок, в котором оказалась куча марок. Эти все из Вьетнама»

«Нашел на чердаке проигрыватель»