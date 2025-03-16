16 волнующих фото, на которых пушистики будто растут не по дням, а по часам

Питомцы дарят нам кучу положительных эмоций и становятся настоящими членами семьи, без которых сложно представить свою жизнь. И наблюдать за тем, как они из маленьких комочков превращаются в больших и важных, очень умилительно.

«Мой первый котенок. Между этими снимками 15 лет»

«Между первым и вторым фото прошло 8 лет»

«Из рычащего котенка в дьявольски красивого кота»

«Фото меня и моего кота с разницей в 10 лет»

«Хулигану слева 4 дня, а справа чуть больше года»

«Я мечтал завести кота и назвать его Ральфом. Моей кошке по кличке Ральф уже 20 лет»

«Спустя 3 года стал длиннее и изящнее»

«Мы были вместе 15 лет. Пришло время прощаться...»

«Превращение маленького плюшевого мишки в красавца-мужчину »

«Я и моя кошка. Прошло 18 лет»

«Между этими фотками меня с моей собакой 13 счастливых лет»

«Тот же Марти, та же кружка, но спустя 8 лет»

«Моя собака и я, разница между фото — 15 лет. День, когда мы встретились, и день, когда мы расстались»

«Как же они быстро растут»

«Мы вместе уже 20 лет. Спасибо тебе, моя милая девочка, за все!»