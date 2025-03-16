16 волнующих фото, на которых пушистики будто растут не по дням, а по часам

Питомцы дарят нам кучу положительных эмоций и становятся настоящими членами семьи, без которых сложно представить свою жизнь. И наблюдать за тем, как они из маленьких комочков превращаются в больших и важных, очень умилительно.
«Мой первый котенок. Между этими снимками 15 лет»
«Между первым и вторым фото прошло 8 лет»
«Из рычащего котенка в дьявольски красивого кота»
«Фото меня и моего кота с разницей в 10 лет»
«Хулигану слева 4 дня, а справа чуть больше года»
«Я мечтал завести кота и назвать его Ральфом. Моей кошке по кличке Ральф уже 20 лет»
«Спустя 3 года стал длиннее и изящнее»
«Мы были вместе 15 лет. Пришло время прощаться...»
«Превращение маленького плюшевого мишки в красавца-мужчину »
«Я и моя кошка. Прошло 18 лет»
«Между этими фотками меня с моей собакой 13 счастливых лет»
«Тот же Марти, та же кружка, но спустя 8 лет»
«Моя собака и я, разница между фото — 15 лет. День, когда мы встретились, и день, когда мы расстались»
«Как же они быстро растут»
«Мы вместе уже 20 лет. Спасибо тебе, моя милая девочка, за все!»
«Отчим нашел его в поле под дождем, и вот как паренек вымахал спустя 5 лет»
А вот несколько статей, которые будут полезны и владельцам животных, и тем, кто только собирается их завести: