16 женщин решились на эксперименты с волосами, и мы не можем перестать аплодировать этим крутышкам

Иногда все, что нужно, чтобы почувствовать себя лучше — сменить прическу. Сделать челку или стрижку, поменять цвет волос... И девушки из этой статьи не колеблются: захотела покраситься в красный — пошла и покрасилась, захотела отрезать длиннющие волосы — да запросто. А главное, как круто получается!

«Вы пробовали когда-нибудь сбрить волосы и отрастить их с нуля?»

«А я вот психанула и побрила голову. В итоге после трех лет мои волосы здоровее, чем когда-либо в жизни, я счастлива до безумия. Повторять не буду, но опыт бесценный».

«Слева мои волосы, когда я перешла на натуральные средства ухода. Справа — когда вернулась к сульфатам и силиконам»

© RandomRedditUser1337 / Reddit Melancholy 10 часов назад Вот согласна. Не вымывают эти все «натуральные « средства как надо. Волосы будто уставшие от них. Вчера психанула и купила дешевую нивею и волосы аж засияли! Даже кондиционером не пользовалась. - - Ответить

«Еще в подростковом возрасте решила мыть голову всем натуральным — без сульфатов, без силиконов и все такое. Следующие несколько лет волосы становились все хуже и хуже. Полгода назад плюнула и купила самые дешевые шампунь и бальзам с сульфатами и обалдела. Волосы перестали так сильно выпадать, больше не путаются, нет эффекта утяжеления».

«Только что перекрасилась в более темный цвет... Скажите, я совершила ошибку?»

«Всю жизнь была блондинкой, а тут взяла и покрасилась в рыжий»

«Тоже стала рыжулей, но немного жалею»

«40 с лишним сантиметров волос отрезала!»

У тебя прямо лицо посвежело и подтянулось, смотришься юной красоткой. © b0nglevera / Reddit

«Почувствовала острую необходимость из длинных натуральных волос сделать пикси красного цвета»

«50 лет была блондинкой, и тут бахнула вот это. Сама»

В смысле 50? Ты лет на 30 выглядишь! © MR_ROBOT12345 / Reddit

«Из рыжей стала ярко-красной. Как лучше?»

© Mystique_B / Reddit Таня 3 часа назад Мне в детстве папа подарил куклу-русалочку в сетке, вот точно такие красные волосы у нее... Она у меня до сих пор хранится. Очень красивый правый вариант! - - Ответить

«На свадьбу перекрасила свои розовые волосы в темный»

«У меня всегда были светлые волосы, а я мечтала о красных. Ну и вот, пошла и покрасилась. Мне нравится»

«Затонировала осветленные прядки из летнего оттенка в осенний. Вышло классно»

«Мой парикмахер меня преобразил»

«Сменила цвет буквально вчера, что думаете?»

«Наконец-то отрастила здоровые волосы»

«Стрижка кончиков раз в 4 месяца шампунь наносила только на кожу головы, маски для волос 2-3 раза в неделю, всегда использую термозащиту (хотя во время восстановления волос я вообще рекомендую отказаться от сушки феном), никогда не ложусь спать с мокрыми волосами, купила шелковую шапочку для сна... Вот приблизительно все, что я делала».

«Мне только что сделали лучшую стрижку в моей жизни»