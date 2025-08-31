17 исторических личностей, которых мы и не узнали бы, если бы встретили сегодня в обычном супермаркете

В последнее время любят пересказывать сказки на современный лад. А почему бы не представить известных людей, живших много лет или даже столетий назад, в современном антураже? Вот мы и решили сравнить, какими создали образы известных личностей в исторических фильмах и как бы они могли выглядеть, будь это современная интерпретация.