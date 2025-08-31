17 исторических личностей, которых мы и не узнали бы, если бы встретили сегодня в обычном супермаркете

В последнее время любят пересказывать сказки на современный лад. А почему бы не представить известных людей, живших много лет или даже столетий назад, в современном антураже? Вот мы и решили сравнить, какими создали образы известных личностей в исторических фильмах и как бы они могли выглядеть, будь это современная интерпретация.

Гипатия Александрийская

© Agora / Mod Producciones, AI-generated image

Хорошо образованная для своего времени Гипатия была философом, математиком, астрономом и механиком. В наше время она наверняка не расставалась бы с гаджетами и все время что-то считала.

Гарри Гудини

© Houdini / A+E Networks, AI-generated image

Великий иллюзионист определенно имел бы успех и сегодня. А образ был бы не менее шикарен и загадочен.

Астрид Линдгрен

Мы уже представляем, как прекрасная писательница покоряет известные издательства в этом образе.

Эдгар Аллан По

Загадочный писатель вполне мог прогуливаться по современным улицам с вороном на плече.

Людовик IV

Как и любой король, Людовик был франтом и модником. Вряд ли бы в наши дни он выглядел иначе.

Жанна Дюбарри

Мадам Дюбарри была бы сногсшибательна в любые времена и в любых обстоятельствах.

Христофор Колумб

Современный образ знаменитого мореплавателя вышел довольно привлекательным.

Мария Склодовская-Кюри

© Radioactive / StudioCanal, AI-generated image

Наверняка прекрасная Кюри и сейчас бы совершала новые открытия.

Гай Юлий Цезарь

Правитель Римской империи и в современном образе выглядит как очень влиятельный человек.

Жанна д’Арк

Именитой героине Франции подошел бы образ современной бунтарки.

Хюррем Султан

Жена османского султана была бы элегантной и яркой.

Мария Стюарт

Современный образ королевы Шотландии вышел безупречным.

Тутанхамон

Фараон Древнего Египта вписался бы в нынешний антураж.

Мэри Шелли

© Mary Shelley / IFC Films, AI-generated image

Писать готические романы можно в любом образе, но современные одежда и аксессуары очень идут писательнице.

Джон Смит

Путешественник и возлюбленный принцессы Покахонтас и сейчас бы разбил немало сердец.

Принцесса Изабелла

Принцесса Уэльская во все времена — образец утонченности и красоты.

Кэтрин Хепберн

© The Aviator / Forward Pass, AI-generated image

Знаменитая голливудская актриса и сейчас бы легко конкурировала с коллегами.

Кто вам понравился больше всего? Захотелось ли увидеть каких-то культовых личностей в современном мире? Еще больше интересных подборок можно найти здесь:

Фото на превью Joan of Arc / Columbia Pictures, AI-generated image, Jeanne du Barry / Why Not Productions, AI-generated image

