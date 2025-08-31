Он и в классическом образе выглядел очень влиятельным человеком 😁😁😁
17 исторических личностей, которых мы и не узнали бы, если бы встретили сегодня в обычном супермаркете
В последнее время любят пересказывать сказки на современный лад. А почему бы не представить известных людей, живших много лет или даже столетий назад, в современном антураже? Вот мы и решили сравнить, какими создали образы известных личностей в исторических фильмах и как бы они могли выглядеть, будь это современная интерпретация.
Гипатия Александрийская
Хорошо образованная для своего времени Гипатия была философом, математиком, астрономом и механиком. В наше время она наверняка не расставалась бы с гаджетами и все время что-то считала.
Гарри Гудини
Великий иллюзионист определенно имел бы успех и сегодня. А образ был бы не менее шикарен и загадочен.
Астрид Линдгрен
Мы уже представляем, как прекрасная писательница покоряет известные издательства в этом образе.
Эдгар Аллан По
Загадочный писатель вполне мог прогуливаться по современным улицам с вороном на плече.
Людовик IV
Как и любой король, Людовик был франтом и модником. Вряд ли бы в наши дни он выглядел иначе.
Жанна Дюбарри
Мадам Дюбарри была бы сногсшибательна в любые времена и в любых обстоятельствах.
Христофор Колумб
Современный образ знаменитого мореплавателя вышел довольно привлекательным.
Мария Склодовская-Кюри
Наверняка прекрасная Кюри и сейчас бы совершала новые открытия.
Гай Юлий Цезарь
Правитель Римской империи и в современном образе выглядит как очень влиятельный человек.
Жанна д’Арк
Именитой героине Франции подошел бы образ современной бунтарки.
Хюррем Султан
Жена османского султана была бы элегантной и яркой.
Мария Стюарт
Современный образ королевы Шотландии вышел безупречным.
Тутанхамон
Фараон Древнего Египта вписался бы в нынешний антураж.
Мэри Шелли
Писать готические романы можно в любом образе, но современные одежда и аксессуары очень идут писательнице.
Джон Смит
Путешественник и возлюбленный принцессы Покахонтас и сейчас бы разбил немало сердец.
Принцесса Изабелла
Принцесса Уэльская во все времена — образец утонченности и красоты.
Кэтрин Хепберн
Знаменитая голливудская актриса и сейчас бы легко конкурировала с коллегами.
