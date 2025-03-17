17 свекровей, с которыми даже спокойный день превращается то ли в драму, то ли в комедию

Истории
1 час назад

Свекрови бывают совершенно разными: одни поддерживают невестку в самых сложных ситуациях, другие превращают ее жизнь в череду испытаний. Одни окружают заботой, другие идут на поступки, которым сложно найти логичное объяснение. Кто-то сразу становится второй матерью, а с кем-то приходится искать общий язык годами. В этой статье представлены истории о самых разных свекровях: от добрых, понимающих и чутких до таких, действия которых порой вызывают недоумение и даже шок.

  • Уезжали с мужем за город на неделю, отдали кошку свекрови. По приезде домой ничего необычного не заметили. Спустя некоторое время кошка стала странно себя вести, а через пару дней начала рожать! Мы к свекрови за объяснениями. Оказывается, эта сердобольная женщина принесла соседского кота. А результатом сей деятельности стали «замечательные котята, которых вы обязательно раздадите, ну найдутся же добрые люди». Нам не сказала, потому что «ну, как-то к слову не пришлось». На мой ехидный вопрос: «А не хотели бы вы взять себе котенка?», — добрая женщина только руками всплеснула: «Ой, ну куда мне?» © Карамель / VK
  • Полгода назад свекровь с курьером отправила нам с мужем на годовщину свадьбы большой набор миленьких пирожных в красивой коробке. На вкус очень приятные, но ничего конкретного во вкусе не ощущалось. А потом у меня при всех гостях и детях случился отек Квинке, приехала скорая, везли меня под вой сирен и звон телефона. Я задыхалась и прощалась с жизнью. Оказалось, что, прекрасно зная о моей ужасной аллергии на арахис, свекровь умудрилась отправить нам пирожные из арахисовой муки. Я в порядке, а сын шести лет стал заикаться. © Подслушано / Ideer
  • Моя мама ушла из жизни, когда я была еще подростком. Свекровь мне ее заменила. Всегда заботилась обо мне, переживала, как за родную, называла ласково «доченькой». Ежедневно созванивались, я доверяла ей секретов больше, чем подружкам. Но однажды оступилась. Забыла о том, что мама всегда будет защищать своего ребенка. Муж в порыве ссоры меня сильно обидел, я в слезах набрала свекровь. Ляпнула что-то не то, и она на меня обозлилась. Сказала, раз он так поступил, значит заслужила. И вообще, мне стоит пересмотреть свое поведение. Я как прозрела. Никто мне маму не заменит. © Карамель / VK
  • Недавно к нам в гости заявилась свекровь. У нас с ней отношения очень хорошие, она никогда не лезла со своими советами в нашу с мужем семью. Перед ее приездом я заболела. Сил убрать в квартире и приготовить обед не было. Но меня это не парило, если честно. Вот наконец приехала свекровь. И первое, что она сделала, – начала ругать своего сына за то, что тот не убирался, пока его жена болеет. Она должна была быть у нас два дня, я столько всего запланировала, поэтому очень расстроилась, что заболела. Так эти два дня свекровь ухаживала за мной и проводила время с внуками. А как только я встала на ноги, то мы сразу поехали смотреть город по плану, который я подготовила. Свекровь осталась еще на пару дней, поэтому я успела показать ей все лучшие места. © Мамдаринка / VK
  • Моя свекровь — потрясающая. После развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Держалась в стороне. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, и все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот момент, когда весь мир вокруг меня рушился. © Подслушано / Ideer
  • Когда я была беременна, пришла к нам как-то свекровь и достала пирамидку, старую, большую. Я обрадовалась: красивая, давно таких не видела. Спросила: «Дома нашли?» Ее ответ меня убил: «Да ночью выгуливала собаку, гляжу, на помойке кто-то выставил. Посмотрела – чистая, правда, не хватает одного кольца». Я на нее орать хотела! В голове до сих пор не укладывается. © Мамдаринка / VK
  • Я решила ничего не готовить на день рождения своего мужа. К нам должны были прийти его друзья, а они все обожают поиграть в приставку. Поэтому мы с любимым сделали шведский стол, где был огромнейший выбор различных закусок и несколько видов напитков. Мы шикарно проводили время, пока не пришла свекровь. Она с ужасом заявила: «Машенька, ты даже плов любимый не приготовила для моего Сашеньки? Как можно быть такой ленивой? День рождения твоего мужа!» © Мамдаринка / VK
  • Когда парень знакомил меня со своими родителями, то будущая свекровь уточнила, есть ли у меня пищевые аллергии и есть ли продукты и блюда, которые я есть не буду (меня обсыпает от цитрусовых, и я просто ненавижу белую рыбу). Все услышанное она записала в пухлый ежедневник. Поймав мой вопросительный взгляд, она пояснила, что у нее муж, 4 сына, 3 невестки, 6 внуков от года до 10 лет, и каждый либо что-то не ест, либо аллергия. И у всех разное! Через несколько месяцев, когда мы уже подали заявление в ЗАГС, я попала на празднование годовщины их со свекром свадьбы. Стол ломился: несколько видов горячего, салаты, нарезки, закуски. Но больше всего меня поразили маленькие подставки рядом с каждым блюдом, на которые были наклеены этикетки с составом. Даже если этот состав состоял из двух ингредиентов! Оказывается, у свекрови даже специальный принтер есть, который эти этикетки печатает. Мне сразу вспомнилось, как мои мама и бабушка пытались впихнуть в меня ненавистную белую рыбу. Никто из них не верил, что меня подташнивает от нее. И вдруг я встречаю совершенно другое отношение к чужим пищевым пристрастиям — деликатное и уважительное. Чуть не расплакалась прямо при всех. © Подслушано / Ideer
  • Меня с самого первого дня бесила свекровь. Со знакомства еще у нас с ней не задались отношения, ей вечно что-то не нравилось, она тихонько жаловалась на меня моему же мужу. Я думала, что никогда уже не смогу ужиться с ней. Но после того, как у нас родился сын, свекровь изменилась до неузнаваемости. Стала такой ласковой. Всегда помогает, любезно соглашается посидеть с внуком, никогда плохого слова не скажет. Вот почему она такая злая была: потому что у нее внука не было! © Мамдаринка / VK
  • Пару недель назад была выписка из роддома. Приехали с малышом домой, чуть отошла, и первым послеродовым желанием стал фастфуд. Прямо мечтала о нем в родзале. Ну мы упаковали ребенка в коляску и прогулялись до кафе. Я бургер с картошкой будто впервые ела — настолько вкусно. Но насладиться мне не дала свекровь. Позвонила узнать, как дела, и стала орать мужу в трубку, что я неадекватная и мне надо есть кашки на воде. Кто-то еще в 21 веке думает, что молодым мамам нужны диеты? © Мамдаринка / VK
  • Несколько лет назад мне делали операцию. Ну и после выписки нужно было просто отдыхать дома и делать разного рода зарядку. Меня тогда сильно удивила моя свекровь, которая сразу пришла в гости с «подарком». Пятилитровой лейкой. А на мой ошарашенный взгляд выдала: «Ну, не большой же огород будешь поливать, вот тебе маленькую!» © Мамдаринка / VK
  • Должна была приехать свекровь в гости. То еще испытание. Вычистила весь дом, еду заказала а-ля домашнюю. Нарядилась так, как сама свекровь когда-то одевалась: скромно, но со вкусом. Казалось бы, нет ничего, к чему можно докопаться. Но тут бац! Свекровь сходу заявила, что ей не понравились блюдца, на которых я чай принесла. Не подходят они к чашкам. Больше никому не буду пытаться угодить. © Палата № 6 / VK
  • Я и мой будущий муж встречались уже около года, когда он решил познакомить меня с родителями. Я готовилась ко встрече, волновалась, ведь мама была для него авторитетом. Она встретила нас на пороге и, увидев меня, сказала: «Ты мне не нравишься». Я вздохнула и ответила: «Ну, что ж, будем знакомиться ближе. Может, потом измените свое мнение». Она посмотрела на меня и засмеялась: «Ну ты смелая девочка. Ладно, посмотрим». И знаете что? Именно то, что я не стушевалась, а спокойно, уверенно отреагировала, позволило нам с ней нормально общаться. Более того, сейчас мы с ней лучшие подруги! Муж иногда шутит, что я сумела завоевать ее сердце своей искренностью и стойкостью. © Мамдаринка / VK
  • Забеременела и свекровь начала докапываться ко мне по сотне поводов. Одним из ее прибабахов стало то, что мне нельзя называть малыша «мой ребенок». Надо, мол, каждый раз говорить «наш с мужем», а не то ребенок не будет знать, кто его папочка. Так меня допекла, что однажды я спросила: «А вот когда ты представляешь моего мужа подругам, ты же говоришь, мол, вот мой сын. Это значит, что он не от свекра, да? Или как?» Свекровь залепетала что-то на тему «это другое», но я, в конце концов, ее дожала и заставила признать, что она ведет себя глупо. © AmbieeBloo / Reddit
  • Перед днем рождения свекровь спросила, что подарить. Я ответила, что хочу духи. И вот на празднике она мне дарит… вафельницу. Я в шоке, но делать нечего. Поблагодарила и отложила в сторону. Через пару дней решила вcе-таки испечь вафли. Открыла подарок, a внутри записка: "Прости, меня муж заставил купить эту вафельницу. А деньги тебе на духи и помаду. Люблю, целую". Вот какая y меня милая и классная свекровь. © ist0rii / Pikabu
  • Начала новую работу, где свекровь — мой главный начальник моего отдела. Мы с ней это скрываем, я работаю в вечернюю смену, она в утреннюю, мы практически не видимся, у меня свой супервайзер, ответственный за все в мою смену. Все более-менее хорошо. Но только что от мужа узнала, что она посоветовала мне туда устроиться, чтобы я была ее "шпионом" и все про всех рассказывала: что делают не так, как меня тренируют, кто косячит, бездельничает и т. д. А я так не могу! Спросит — буду молчать, как партизан. © Подслушано / Ideer
  • Когда мы только начинали встречаться с моим будущим мужем, я очень сильно хотела произвести хорошее впечатление на будущую свекровь. Поэтому обманывала, что умею вязать, и дарила ей все вязаное. Сама же покупала это в магазине. Спалилась, когда забыла ценник снять. Свекровь вместо того, чтобы устраивать скандал, подошла ко мне, улыбнулась, показала ценник и сказала: «Я когда-то так перед своей свекровью спалилась, что голубцы покупаю уже готовые». © Мамдаринка / VK

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