17 жизненных ситуаций, в которых люди сами не заметили, как тупанули

Иногда наш мозг будто бы зависает. Например, когда мы хотим позвонить себе на телефон, чтобы найти его, и при этом держим его в руке. Такие провалы можно свалить на усталость или невыпитую чашечку кофе с утра. А бывает, что чувствуешь себя отлично, сна ни в одном глазу, а такое ляпнешь или отмочишь, что хочется закрыть лицо рукой от стыда.