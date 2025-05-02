17 жизненных ситуаций, в которых люди сами не заметили, как тупанули

В Болгарии лет 10 назад тоже нам чемоданы донесли, номер показали...Если бы не подруга, я б не догадалась чаевые дать, у нас так нигде не принято, я и не знала.
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Иногда наш мозг будто бы зависает. Например, когда мы хотим позвонить себе на телефон, чтобы найти его, и при этом держим его в руке. Такие провалы можно свалить на усталость или невыпитую чашечку кофе с утра. А бывает, что чувствуешь себя отлично, сна ни в одном глазу, а такое ляпнешь или отмочишь, что хочется закрыть лицо рукой от стыда.
В Болгарии лет 10 назад тоже нам чемоданы донесли, номер показали...Если бы не подруга, я б не догадалась чаевые дать, у нас так нигде не принято, я и не знала.