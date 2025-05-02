17 жизненных ситуаций, в которых люди сами не заметили, как тупанули

Народное творчество
44 минуты назад

Иногда наш мозг будто бы зависает. Например, когда мы хотим позвонить себе на телефон, чтобы найти его, и при этом держим его в руке. Такие провалы можно свалить на усталость или невыпитую чашечку кофе с утра. А бывает, что чувствуешь себя отлично, сна ни в одном глазу, а такое ляпнешь или отмочишь, что хочется закрыть лицо рукой от стыда.

  • Сидим с мужем на вокзале, ждем поезд. Не торопимся, болтаем, а его все нет и нет. Говорю: «Как интересно, вот поезд, туда же едет с другой платформы. И время то же. И номер». Невозмутимо посидели еще минут пять, и муж: «Это. Наш. Поезд. Бежим!» Да, мы перепутали платформы.
  • Подруга работает анестезиологом. Однажды приходит она в палату к пациентке и просит подписать согласие на общий наркоз. А та чуть ли не истерику подняла, мол, как это так! Она же столько денег платит, так настойчиво просила лучшие условия для себя, а наркоз общий. Давай орать, что хочет индивидуальный... © Не все поймут / VK
  • Еду по дороге с односторонним движением, две полосы, в конце на светофоре одна идет на поворот вправо, другая, соответственно, поворачивает налево. Еду, как мне и надо, по правой, упираюсь в пробку. Передо мной грузовая машина, слепит яркий солнечный свет, стою долго, пробка не двинулась ни на сантиметр, при этом наблюдаю, как вдалеке то и дело меняется свет светофора с красного на зеленый. В общем, минут 10 стояла я не в пробке, а позади вереницы припаркованных автомобилей. Эпично затупила. © Подслушано / Ideer
  • Я, разговаривая по телефону, истерично его искала. Разговаривала в этот момент с сестрой и просила перезвонить мне, чтобы найти. Она подзависла немного, потом спросила: «А ты с какого телефона звонишь?» © Анна Анна / ADME
  • Однажды, когда я работала кассиром, мы с моим парнем пошли поужинать в ресторане после моей восьмичасовой смены. Когда я отдавала меню, сказала фальшивым веселым голосом из службы поддержки клиентов: «Хорошего дня!» Воспоминание до сих пор преследует меня. © dykegravy / Reddit
  • Однажды, увидев свою старую подругу после долгой разлуки, захотел сделать ей комплимент и, не подумав, выпалил: «Ты как-то изменилась, возмужала, что ли?!» Нужно было видеть ее глаза. © Подслушано / Ideer
  • Я сегодня испугалась, что забыла ключи от машины. В это время я вела машину... В свое оправдание могу сказать, что у меня, как оказалось, начала подниматься температура. © lblogger / Pikabu
  • Как-то в гостях мне дали огромный пакет спелых домашних помидоров. Домой возвращалась поздно и затупила - оставила помидоры в такси. Когда обнаружила пропажу, позвонила водителю, говорю, мол, я оплачу проезд, везите обратно. Его наглость меня просто наповал сразила. Он заявил: «Мне нужно еще сверху 2 сотки, за помощь». Вот так, получается, взял он мои помидоры в заложники. Забирать не стала, пусть ест на здоровье.
  • Работал официантом и спросил как-то у девушки за столиком: «Когда ждете малыша?» Она не была беременна. А я больше не был ее официантом. © tinyhousebuilder / Reddit
  • Заехали в отель со свежим ремонтом, и снится мне ночью, что в комнату залетел голубь, запутался в люстре и хлопает крыльями. Просыпаюсь и понимаю, что звук никуда не делся. Я подскакиваю на кровати, ору парню, мол, хватай птицу! Тот руками машет вслепую, поймать пытается. Включаем свет, а это не голубь никакой, просто от ветра зашелестели отлепившиеся обои у потолка. В отеле долго извинялись. © Подслушано / Ideer
  • Собрался на работу, захватил с собой пакет с мусором. Мусорка находится по дороге на остановку. Еду в маршрутке, чувствую запах. Оказывается, пакет все еще со мной. А ехать еще минут 30. © Андрей / ADME
  • Я кота соседского однажды случайно дверью стукнул и просил у него прощения. А он почему-то ничего не ответил. Впрочем, и драться не стал. Наверное, простил. © Ник Грабовский / ADME
  • С собакой, бывает, туплю. Иногда поводок беру в руки, открываю дверь, а собака сидит в непонятках, смотрит удивленно и не идет со мной. Тогда я понимаю, что забыла поводок пристегнуть к ошейнику. © Солнышко пушистая / ADME
  • Решили с женой слетать в Турцию в отпуск. Прилетели, автобус до отеля, регистрация на ресепшене. Молодой парнишка хватает наши чемоданы и тащит к лифту. Я пытаюсь у него их забрать, мол, не надо помогать, сам дотащу, но парень очень инициативен. Поднимаемся до нашего этажа на лифте, идем до нашего номера. Парень вручает нам ключ-карту, открывает номер, проводит мини-экскурсию по номеру. Рассказывает, где мини-бар, как сейфом пользоваться, как внутренним телефоном. В итоге экскурсия закончена, он протягивает мне руку. Ну, я и пожал ему руку. Он вышел, я дверь за ним захлопнул. Смотрю, жена сидит на кровати и ухахатывается: «Он вообще-то чаевые ждал, а ты ему руку пожал и выставил». Неудобно вышло. © akselhost / Pikabu
  • Произошло это в то время, когда карточками еще не расплачивались. Пошли мы с супругом по магазинам. Набрали кучу всего, у него 3 пакета, у меня — пакет и сумка. Подошли за фруктами, овощами, набрали еще один пакет. Продавец цену озвучила, а у меня кошелька нет. Перерыла всю сумку, свой пакет, пакеты в руках мужа. Расстроилась ужасно. Продавец смотрит на меня и спрашивает: «Вы что ищите?» Отвечаю: «Кошелька нет нигде. Видимо, оставила где-то». Она: «Так он же у вас в руке». Я из руки в руку кошелек перекладывала и найти не могла. © Martisha38 / Pikabu
  • У меня было плохое настроение, я ехала в маршрутке и плакала. Как назло, именно в тот день со мной решил познакомиться какой-то парень. Я сказала ему, что у меня нет настроения для новых знакомств, и почему-то отказалась дать ему номер телефона. Через пару минут я вышла на своей остановке, и слезы в 100 раз сильнее полились. Плакала я из-за того, что парни на меня не обращают внимания. Дура дурой, конечно, и обидеться даже не на кого, потому что сама же виновата. © Палата № 6 / VK
  • Пошел в аэропорту в туалет. Захожу в коридор рядом с кабинками, навстречу мне — мужик какой-то. Отхожу в сторону, чтобы его пропустить, он сдвигается туда же. Снова отхожу — он передо мной. Я уже хотел заругаться, как вдруг понял, что этим мужиком был я сам, точнее, отражение в большом зеркале в конце коридора. Чувствовал себя очень глупо, ведь я не узнал сам себя. © Terence Hall / Quora

Комментарии

Уведомления
ИньЯна
20 часов назад

В Болгарии лет 10 назад тоже нам чемоданы донесли, номер показали...Если бы не подруга, я б не догадалась чаевые дать, у нас так нигде не принято, я и не знала.

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