17 человек, чей рабочий день превратился в сплошной вынос мозга

Много разных курьёзных моментов бывает на работе(я швея).Часто просят вместо ушить одежду вместо подшить,укоротить ,,руки,,или ,,ноги,,;или просят заменить молнию на брюках,раздеваясь на ходу;раздеваются все,от мала до велика,не входя в примерочную;приносят грязные вещи на ремонт,мотивируя,что они чистые и почти не пахнут,хотя носят уже неделю;придумывают несколько нелепых причин,чтобы не оплачивать заказ(вы не так сделали,надо ещё на пол-сантиметра укоротить);но больше всего раздражает,когда клиент лезет без очереди(теперь работаю по записи)-с претензиями,,мне надо,,, как -будто бы другим не надо,ну сделайте,это же быстро!.Раньше брала,в ущерб себе,чтобы кому-то угодить,сейчас этого не делаю,объясняю,что есть очередь,и всем надо срочно,иначе не пришли бы...Учусь говорить нет нетрезвым,неадекватным,и заносчивым клиентам.Потому что плачу налог и в праве выбирать себе клиентов.Многие,работающие в сфере услуг,со мной согласятся