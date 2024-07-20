18 цветоводов, которым и дом родной не мил, если в нем нет растений

Завести в квартире больше трех котов или собак довольно проблематично. Другое дело — растения. Их можно нести домой до тех пор, пока свободными не останутся только кровать и ванна. Эти пользователи сети убедились в этом на собственном примере, и превратили свои квартиры в настоящий оазис.

«Этот „малыш“ растет в нашей семье уже 75 лет. У него даже есть своя комната»

«Это вообще нормального, что у тещиного языка вместо корней вот это?»

«В нашей гостиной уже стоит около 60 растений. Интересно, как скоро муж заметит двоих новичков?»

«Около 2 месяцев назад я принесла домой пальму и внезапно пристрастилась к комнатным растениям. Вчера мой муж сказал: „Думаю, у нас уже достаточно цветов“»

Путь в хозяйственный отдел проходит через цветочный. Вот откуда в списке покупок что-то кроме порошка для стирки

«Спустя 5 лет томительных ожиданий я получила свой первый урожай лимонов»

«Семья мужа устраивала что-то вроде конкурса, чтобы узнать, у кого больше цветов. Мы победили»

«У меня нет места для них, но это неважно»

Любимое место, чтобы выпить чашечку утреннего кофе

«У меня около 90 растений. Сделала „семейный“ снимок»

«Часть балкона моего парня. Его дом похож на джунгли»

«Жена против новых растений в доме, поэтому мое рабочее место в офисе теперь выглядит так»

Комната немного изменилась. А ведь с момента увлечения растениями прошло только полгода

«Муженек притащил к нам домой этого двухметрового гиганта»

«У коллекции кактусов моей бабули не просто отдельная полка. У них отдельное помещение»

«Моя жена спасает орхидеи, о которых перестали заботиться другие люди»

«Думаете это обычная монстера? Как бы не так. Она стоила $40 000!»

«Год назад подарил девушке орхидею. А недавно заметил, что у нее отрасли жуткие щупальца»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.