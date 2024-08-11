18 людей, которые начинали с авокадо, а в итоге вырастили нечто эпическое
Для того чтобы вырастить даже банальную петрушку у себя на подоконнике, нужен труд и терпение. А выпестовать долголетние растения — и вовсе мастерство высшего уровня. Именно такими достижениями в садоводстве и поделились герои нашей подборки.
«Прошлой ночью мой кактус устроил настоящее шоу. На нем одновременно расцвели 5 цветков»
«Коллега оставила лимон на своем дереве, и за зиму он вырос вот до такого монстра»
«Мой „тещин язык“ никогда прежде такого не вытворял. Надеюсь, он счастлив»
«Я купила эпипремнум в марте 2021 года. Похоже, ему очень нравится это место. И слава богу, потому что я понятия не имею, как его можно переместить»
«А горшочек-то всего 36 сантиметров в глубину»
«Я понятие не имею, что мне теперь делать с этим гигантским базиликом»
«Кажется, помидоры моей жены немного сошли с ума»
«Коллекция суккулентов моей мамы вызывает у меня зависть»
А где тут суккуленты? Всегда думала, что это такие прикольные кактусы и живые камушки.
Или это тоже суккуленты?
«Мой Очиток Моргана начал цвести»
«Это растение мне кажется каким-то инопланетным, а мой папа очень любит его и говорит, что оно самое красивое из всех. Это саговник»
«Это бонсай? Нет, это мое миниатюрное мандариновое дерево»
Удивительно, какое замечательное дерево. Ещё я знаю, что оно очень красиво цветёт.
«Нашему денежному дереву 13 с лишним лет, и оно ростом 182 сантиметра»
«А наше 15-летнее дерево зацвело»
«Мой папа много лет ждал, когда его растение зацветет. А оно выбрало день, когда отец уехал в отпуск!»
«Я не знаю, что делать: взять ее на ярмарку через 17 дней или позволить ей расти дальше до октября. На данный момент вес тыквы — 150 килограмм»
«Вы только посмотрите на гортензию моего соседа. Я никогда не смогу вырастить такую большую! Чем они ее подкармливают?»
Судя по листьям это калина бульдонеж, иногда гортензиевидной называют. Но могу и ошибаться, поправьте, если что)
«Я обожаю выращивать люфу»
У наших соседей в Баку видела как растёт люффа в саду. Было очень интересно, сначала думала, что это кукуруза, а оказалось - мочалка растёт.
«Уехала я, короче, в отпуск. Вернулась, а тут такое меня ждало!»
А вот вам для вдохновения еще подборка того, что люди умудрились вырастить у себя на подоконнике.
Комментарии
Люблю такие изумительные статьи). Ничего не выращиваю, но любоваться обожаю. Зато нарвала в леву дикой вишни. Гадость, вяжущая рот, но дело чести всю съесть🤘🏼