18 людей, которые начинали с авокадо, а в итоге вырастили нечто эпическое

Для того чтобы вырастить даже банальную петрушку у себя на подоконнике, нужен труд и терпение. А выпестовать долголетние растения — и вовсе мастерство высшего уровня. Именно такими достижениями в садоводстве и поделились герои нашей подборки.

«Прошлой ночью мой кактус устроил настоящее шоу. На нем одновременно расцвели 5 цветков»

«Коллега оставила лимон на своем дереве, и за зиму он вырос вот до такого монстра»

«Мой „тещин язык“ никогда прежде такого не вытворял. Надеюсь, он счастлив»

«Я купила эпипремнум в марте 2021 года. Похоже, ему очень нравится это место. И слава богу, потому что я понятия не имею, как его можно переместить»

«А горшочек-то всего 36 сантиметров в глубину»

«Я понятие не имею, что мне теперь делать с этим гигантским базиликом»

«Кажется, помидоры моей жены немного сошли с ума»

«Коллекция суккулентов моей мамы вызывает у меня зависть»

«Мой Очиток Моргана начал цвести»

«Это растение мне кажется каким-то инопланетным, а мой папа очень любит его и говорит, что оно самое красивое из всех. Это саговник»

«Это бонсай? Нет, это мое миниатюрное мандариновое дерево»

«Нашему денежному дереву 13 с лишним лет, и оно ростом 182 сантиметра»

«А наше 15-летнее дерево зацвело»

«Мой папа много лет ждал, когда его растение зацветет. А оно выбрало день, когда отец уехал в отпуск!»

«Я не знаю, что делать: взять ее на ярмарку через 17 дней или позволить ей расти дальше до октября. На данный момент вес тыквы — 150 килограмм»

«Вы только посмотрите на гортензию моего соседа. Я никогда не смогу вырастить такую большую! Чем они ее подкармливают?»

«Я обожаю выращивать люфу»

«Уехала я, короче, в отпуск. Вернулась, а тут такое меня ждало!»