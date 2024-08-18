18 женщин, которые забабахали себе такой крутой ремонт, что хочется бежать в строительный сверкая пятками
Героини нашей статьи взяли контроль за внешним видом своего дома в собственные руки. Кто-то из них сразу начал делать масштабный ремонт, другие же отделались косметическим или вообще просто заменили аксессуары. И получились у них такие уютные гнездышки, что вечно можно любоваться.
«Парень уехал на стажировку, и я сразу сделала ремонт. Ему понравилось»
- Теперь это настоящая девчачья комната, класс! Мне очень нравится. © bigno53 / Reddit
«Ремонт в доме еще продолжается, но кухня уже готова»
А ручки прикольные были... И что это за чёрная каёмочка - неужто петли вкладные? Это ж круче. Как и смеситель из стены.
Всегда топлю за кухни без навески (а стало почти так), но тут "было" по ряду параметров прикольнее.
Сушилка эта настольная, рейлинг, мелкая фермерская мойка... И ящиков больше не стало, хотя посудомойку, похоже, добавили.
Фифти-фифти, в общем. Оставили были сильные моменты
«В этой комнате теперь так уютно»
«Покрасила столовую. Краска оказалась бракованной, но получилось здорово»
Опять Адме коверкает смысл текста. Она не красила бракованной краской, а из-за банки бракованной краски работы для неё была слишком утомительной. Пришлось перекрашивать.
- Вот это смело, конечно! Отличный результат. © higglety_piggletypop / Reddit
«Рассталась с мужем и медленно обустроила пространство в нашей общей квартире. Наконец-то чувствую себя женственной и самой собой»
«Всего лишь нужно было закончить расставлять декор и добавить больше цвета»
«Купила дом и решила сделать смелый ремонт в гостевой ванной»
«Создала вот такую гостиную. Здесь классная атмосфера, особенно ночью»
«Привела в порядок свою „яму депрессии“»
Просто для статистики интересно: сколько народу свою лень прикрывает термином "депрессия"?
«Вот теперь я чувствую, что это действительно мое пространство»
Ну, тут человек о себе и своих ощущениям пишет, без попытки кому-то втюхать свое.
«Обновила гостиную. Пока что мне нравится эта цветочно-девчачья атмосфера. Но работа еще в процессе»
«Купила дом и делала в нем ремонт последние 6 лет. Наконец-то дошли руки до спальни»
«Ванная до и после ремонта в моем новом доме. Да, у предыдущих владельцев был своеобразный вкус»
«Что скажете?»
«Я слишком долго думала над оформлением и акцентами, а потом просто послала все подальше и принялась за дело»
«Моя любимая комната в доме»
«Всего лишь 4 рулона самоклейки — и теперь моя кухня выглядит совершенно по-другому»
- Ничего себе, да она сразу ожила! Прекрасный выбор. © OutsideScore990 / Reddit
«Я большая поклонница ярких цветов, но стараюсь себя контролировать»
Вот иногда люди фигачат, казалось бы, всякое разное, смотришь и думаешь: потрясающе!!! Но не в этом случае.
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Комментарии
Подборки про интерьер, для меня, всегда интересны. Но почему-то, все материалы взяты с Reddit. Наши соотечественники, разве, не публикуют снимки своих переделок? Или для авторов Адме легче содрать с Reddit готовые фотографии и тексты к ним.
Комната времен,, депрессивной ямы,, жуткая. Последнее фото тоже. Хозяйка, походу, бешеная деваха.