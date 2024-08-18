18 женщин, которые забабахали себе такой крутой ремонт, что хочется бежать в строительный сверкая пятками

Героини нашей статьи взяли контроль за внешним видом своего дома в собственные руки. Кто-то из них сразу начал делать масштабный ремонт, другие же отделались косметическим или вообще просто заменили аксессуары. И получились у них такие уютные гнездышки, что вечно можно любоваться.

«Парень уехал на стажировку, и я сразу сделала ремонт. Ему понравилось»

Теперь это настоящая девчачья комната, класс! Мне очень нравится. © bigno53 / Reddit



«Ремонт в доме еще продолжается, но кухня уже готова»

© misspinato / Reddit O_о 2 часа назад А ручки прикольные были... И что это за чёрная каёмочка - неужто петли вкладные? Это ж круче. Как и смеситель из стены.

Всегда топлю за кухни без навески (а стало почти так), но тут "было" по ряду параметров прикольнее.

Сушилка эта настольная, рейлинг, мелкая фермерская мойка... И ящиков больше не стало, хотя посудомойку, похоже, добавили.

Фифти-фифти, в общем. Оставили были сильные моменты - - Ответить

«В этой комнате теперь так уютно»

«Покрасила столовую. Краска оказалась бракованной, но получилось здорово»

«Рассталась с мужем и медленно обустроила пространство в нашей общей квартире. Наконец-то чувствую себя женственной и самой собой»

«Всего лишь нужно было закончить расставлять декор и добавить больше цвета»

«Купила дом и решила сделать смелый ремонт в гостевой ванной»

«Создала вот такую гостиную. Здесь классная атмосфера, особенно ночью»

«Привела в порядок свою „яму депрессии“»

«Вот теперь я чувствую, что это действительно мое пространство»

«Обновила гостиную. Пока что мне нравится эта цветочно-девчачья атмосфера. Но работа еще в процессе»

«Купила дом и делала в нем ремонт последние 6 лет. Наконец-то дошли руки до спальни»

«Ванная до и после ремонта в моем новом доме. Да, у предыдущих владельцев был своеобразный вкус»

«Что скажете?»

«Я слишком долго думала над оформлением и акцентами, а потом просто послала все подальше и принялась за дело»

«Моя любимая комната в доме»

«Всего лишь 4 рулона самоклейки — и теперь моя кухня выглядит совершенно по-другому»

Ничего себе, да она сразу ожила! Прекрасный выбор. © OutsideScore990 / Reddit