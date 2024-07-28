20+ актеров и актрис, которые дебютировали в большом кино в 1994 году — ровно 30 лет назад

Знаменитости
2 часа назад

Далекий 1994 год подарил нам целую плеяду кинокартин, ставших классикой. Среди них «Леон», «Маска», «Форест Гамп», «Побег из Шоушенка». И это далеко не все. В этом же году на экранах дебютировали актеры, которые сумели завоевать наши сердца на долгие десятилетия. Убедитесь сами, сколько звезд впервые засветились тридцать лет назад в большом кино.

Кэмерон Диас

Дженнифер Моррисон

Скарлетт Йоханссон

© North / Columbia Pictures and co-producers, Jose Luis Magana / Associated Press / East News

Натали Портман

© Léon / Columbia Pictures and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News

Джессика Билл

Рэйчел Вайс

Николай Костер-Вальдау

© Nattevagten / Det Danske Filminstitut and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Марион Котийяр

Кейт Уинслет

Мишель Уильямс

© Lassie / Paramount Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Джессика Альба

© Camp Nowhere / Hollywood Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Сандра О.

Юэн Макгрегор

© Being Human / Warner Bros. and co-producers, Andy Kropa / Invision / East News

Хэйли Джоэл Осмент

Клэр Дэйнс

Марк Руффало

Джей Кей Симмонс

Рэйчел Гриффитс

© Muriel's Wedding / CiBy 2000 and co-producers, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Роуз Бирн

Джонатан Риз Майерс

Джуд Лоу

© Shopping / Channel Four Films and co-producers, Evan Agostini / Invisio / East News

Лив Тайлер

© Silent fall / Morgan Creek Entertainment and co-producers, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Хью Бонневилль

Даже любимцы публики не в силах совладать с изменениями, которое вносит время в их внешность. Однако некоторым удается выглядеть великолепно в любом возрасте. И вот несколько подборок в доказательство:

Фото на превью Intersection / Paramount Pictures and co-producers, Tracker / 20th Television and co-producers, It's a Digital World / Man Made Productions and co-producers

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее