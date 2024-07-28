20+ актеров и актрис, которые дебютировали в большом кино в 1994 году — ровно 30 лет назад
Знаменитости
2 часа назад
Далекий 1994 год подарил нам целую плеяду кинокартин, ставших классикой. Среди них «Леон», «Маска», «Форест Гамп», «Побег из Шоушенка». И это далеко не все. В этом же году на экранах дебютировали актеры, которые сумели завоевать наши сердца на долгие десятилетия. Убедитесь сами, сколько звезд впервые засветились тридцать лет назад в большом кино.
Кэмерон Диас
Дженнифер Моррисон
Скарлетт Йоханссон
Натали Портман
Джессика Билл
Рэйчел Вайс
© Death Machine / Entertainment Film Distributors and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News
Николай Костер-Вальдау
© Nattevagten / Det Danske Filminstitut and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Марион Котийяр
Кейт Уинслет
Мишель Уильямс
Джессика Альба
Сандра О.
Юэн Макгрегор
Хэйли Джоэл Осмент
Клэр Дэйнс
Марк Руффало
© Mirror Mirror 2: Raven Dance / Orphan Eyes and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News
Джей Кей Симмонс
Рэйчел Гриффитс
Роуз Бирн
© Dallas Doll / Australian Broadcasting Corporation (ABC) and co-producers, Andy Kropa / Invision / East News
Джонатан Риз Майерс
Джуд Лоу
Лив Тайлер
© Silent fall / Morgan Creek Entertainment and co-producers, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Хью Бонневилль
Даже любимцы публики не в силах совладать с изменениями, которое вносит время в их внешность. Однако некоторым удается выглядеть великолепно в любом возрасте. И вот несколько подборок в доказательство:
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