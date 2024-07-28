20+ актеров и актрис, которые дебютировали в большом кино в 1994 году — ровно 30 лет назад

Далекий 1994 год подарил нам целую плеяду кинокартин, ставших классикой. Среди них «Леон», «Маска», «Форест Гамп», «Побег из Шоушенка». И это далеко не все. В этом же году на экранах дебютировали актеры, которые сумели завоевать наши сердца на долгие десятилетия. Убедитесь сами, сколько звезд впервые засветились тридцать лет назад в большом кино.