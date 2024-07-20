20+ человек, которых магазинными помидорами не корми — дай что-нибудь вырастить

Кто-то считает, что в современном мире вовсе необязательно выращивать фрукты, овощи и прочие дары природы на собственном огороде, ведь полки магазинов заполнены продуктами на любой вкус. А для других копаться в грядках и срывать с кустиков сочные помидоры, выращенные своими руками, — настоящее и ни с чем несравнимое удовольствие.

«Мой сад 6 июля 2023 года и 6 июля 2024 года»

«Первый огурец в этом году»

«Садик, который мне удалось разбить во дворе съемного дома. И он обошелся мне всего в $ 50!»

«Мой любимый букет. Все, что в нем, я вырастила сама»

«Наша спаржа выросла немного странноватой...»

«Каждый день я собираю в своем саду от 2,5 до 4,5 кг клубники»

«Ягоды, собранные в моем саду»

«В этом году мне удалось грамотно рассчитать время посадки. Капуста — мой последний весенний урожай, а цуккини — первый летний»

«Мой сегодняшний урожай. Завтра порадую этим своих коллег»

«Это уже четвертая полная корзина за два дня»

«Мои разноцветные перцы, которые я вырастил на участке примерно 1,8 м на 18 м»

Преображение заднего двора: от песков до сельскохозяйственных угодий

«Он прятался среди моих огуречных лоз»

Должно быть у огуречных лоз есть плащ-невидимка. Ты обшариваешь грядку, ничего подобного не находишь, а на следующий день появляется горький и переросший он — чистый как белый день, лежащий на открытом месте. Lipglossandletdown / Reddit

Я очень испугалась, когда увидела это. Клянусь, я обшарила все лозы, и он появился буквально из ниоткуда. Не иначе плащ-невидимка. Anniekates26 / Reddit

«Мы посадили семена джекфрута аж в 2011 году. Ожидание урожая заняло 13 лет»

«Мой сегодняшний урожай. Уже бегу в магазин, чтобы купить еще банок для консервации»

«Этот урожай чеснока я собрал с двух грядок»

© Bob_Bobaggins / Reddit Anna Gavrilova 23 минуты назад Считайте. По полу 17 досочек, навскидку 15-ки. 2,6 метра примерно занял урожай. Ширина стандартной грядки - на 4 ряда, чтобы удобнее было полоть. В навалке где-то 6 головок одна на другой лежит. Значит, около 4 метров погонных, если разложить по 4 штучки. Ну и теперь прикидываем, если сажать с частотой 2 к 1 получится где-то дае грядки суммарно на 12 метров. То есть одна - на 6 метров. Вполне стандартная, у мамы моей ровно такие же.

Правда, она засаживпет одну 6-метровую грядку пополам чесноком и луком, на чеснок даже меньше 3 метров получается, и то под НГ начинает раздавать всем родственникам излишки. - - Ответить

«Я начал обустраивать задний дворик съемного дома в прошлом сентябре»

«В этом году у меня все фиолетовое»

«Я не нашел шрирачи ни в одном из местных магазинов, поэтому вырастил перец сам»

«После двух лет неудач мне наконец-то удалось вырастить брокколи!»

«Ох и наедимся мы сегодня вечером!»