20+ человек, которых магазинными помидорами не корми — дай что-нибудь вырастить

Сделай сам
1 час назад

Кто-то считает, что в современном мире вовсе необязательно выращивать фрукты, овощи и прочие дары природы на собственном огороде, ведь полки магазинов заполнены продуктами на любой вкус. А для других копаться в грядках и срывать с кустиков сочные помидоры, выращенные своими руками, — настоящее и ни с чем несравнимое удовольствие.

«Мой сад 6 июля 2023 года и 6 июля 2024 года»

«Первый огурец в этом году»

Anna Gavrilova
33 минуты назад

Ох уж мне эти ногти со стразиками. Первая мысль - не ври, что свой, наклейку бы сняла для начала.

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«Садик, который мне удалось разбить во дворе съемного дома. И он обошелся мне всего в $ 50!»

«Мой любимый букет. Все, что в нем, я вырастила сама»

«Наша спаржа выросла немного странноватой...»

«Каждый день я собираю в своем саду от 2,5 до 4,5 кг клубники»

«Ягоды, собранные в моем саду»

Anna Gavrilova
32 минуты назад

А слева жёлто-зелёное - это что? И справа сверху тёмненькое? На голубику и на иргу не похоже

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«В этом году мне удалось грамотно рассчитать время посадки. Капуста — мой последний весенний урожай, а цуккини — первый летний»

«Мой сегодняшний урожай. Завтра порадую этим своих коллег»

Anna Gavrilova
31 минута назад

Блин, я б как коллега таким огурцам не обрадовалась. Как бабушка говорила - ими стрелять можно, переростки

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«Это уже четвертая полная корзина за два дня»

«Мои разноцветные перцы, которые я вырастил на участке примерно 1,8 м на 18 м»

Преображение заднего двора: от песков до сельскохозяйственных угодий

«Он прятался среди моих огуречных лоз»

  • Должно быть у огуречных лоз есть плащ-невидимка. Ты обшариваешь грядку, ничего подобного не находишь, а на следующий день появляется горький и переросший он — чистый как белый день, лежащий на открытом месте. Lipglossandletdown / Reddit
  • Я очень испугалась, когда увидела это. Клянусь, я обшарила все лозы, и он появился буквально из ниоткуда. Не иначе плащ-невидимка. Anniekates26 / Reddit

«Мы посадили семена джекфрута аж в 2011 году. Ожидание урожая заняло 13 лет»

«Мой сегодняшний урожай. Уже бегу в магазин, чтобы купить еще банок для консервации»

«Этот урожай чеснока я собрал с двух грядок»

Anna Gavrilova
23 минуты назад

Считайте. По полу 17 досочек, навскидку 15-ки. 2,6 метра примерно занял урожай. Ширина стандартной грядки - на 4 ряда, чтобы удобнее было полоть. В навалке где-то 6 головок одна на другой лежит. Значит, около 4 метров погонных, если разложить по 4 штучки. Ну и теперь прикидываем, если сажать с частотой 2 к 1 получится где-то дае грядки суммарно на 12 метров. То есть одна - на 6 метров. Вполне стандартная, у мамы моей ровно такие же.
Правда, она засаживпет одну 6-метровую грядку пополам чесноком и луком, на чеснок даже меньше 3 метров получается, и то под НГ начинает раздавать всем родственникам излишки.

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«Я начал обустраивать задний дворик съемного дома в прошлом сентябре»

«В этом году у меня все фиолетовое»

«Я не нашел шрирачи ни в одном из местных магазинов, поэтому вырастил перец сам»

«После двух лет неудач мне наконец-то удалось вырастить брокколи!»

«Ох и наедимся мы сегодня вечером!»

Вкус радуги

Фото на превью Anniekates26 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Hangover Unicorn
4 дня назад

Очень эстетичные фото. И сколько труда осталось за кадром. Все молодцы!

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