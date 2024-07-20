Ох уж мне эти ногти со стразиками. Первая мысль - не ври, что свой, наклейку бы сняла для начала.
20+ человек, которых магазинными помидорами не корми — дай что-нибудь вырастить
Кто-то считает, что в современном мире вовсе необязательно выращивать фрукты, овощи и прочие дары природы на собственном огороде, ведь полки магазинов заполнены продуктами на любой вкус. А для других копаться в грядках и срывать с кустиков сочные помидоры, выращенные своими руками, — настоящее и ни с чем несравнимое удовольствие.
«Мой сад 6 июля 2023 года и 6 июля 2024 года»
«Первый огурец в этом году»
«Садик, который мне удалось разбить во дворе съемного дома. И он обошелся мне всего в $ 50!»
«Мой любимый букет. Все, что в нем, я вырастила сама»
«Наша спаржа выросла немного странноватой...»
«Каждый день я собираю в своем саду от 2,5 до 4,5 кг клубники»
«Ягоды, собранные в моем саду»
А слева жёлто-зелёное - это что? И справа сверху тёмненькое? На голубику и на иргу не похоже
«В этом году мне удалось грамотно рассчитать время посадки. Капуста — мой последний весенний урожай, а цуккини — первый летний»
«Мой сегодняшний урожай. Завтра порадую этим своих коллег»
Блин, я б как коллега таким огурцам не обрадовалась. Как бабушка говорила - ими стрелять можно, переростки
«Это уже четвертая полная корзина за два дня»
«Мои разноцветные перцы, которые я вырастил на участке примерно 1,8 м на 18 м»
Вау, ну это прямо профессионализм! Теперь надо грамотно применить(сохранить)
Преображение заднего двора: от песков до сельскохозяйственных угодий
«Он прятался среди моих огуречных лоз»
- Должно быть у огуречных лоз есть плащ-невидимка. Ты обшариваешь грядку, ничего подобного не находишь, а на следующий день появляется горький и переросший он — чистый как белый день, лежащий на открытом месте. Lipglossandletdown / Reddit
- Я очень испугалась, когда увидела это. Клянусь, я обшарила все лозы, и он появился буквально из ниоткуда. Не иначе плащ-невидимка. Anniekates26 / Reddit
«Мы посадили семена джекфрута аж в 2011 году. Ожидание урожая заняло 13 лет»
«Мой сегодняшний урожай. Уже бегу в магазин, чтобы купить еще банок для консервации»
«Этот урожай чеснока я собрал с двух грядок»
Считайте. По полу 17 досочек, навскидку 15-ки. 2,6 метра примерно занял урожай. Ширина стандартной грядки - на 4 ряда, чтобы удобнее было полоть. В навалке где-то 6 головок одна на другой лежит. Значит, около 4 метров погонных, если разложить по 4 штучки. Ну и теперь прикидываем, если сажать с частотой 2 к 1 получится где-то дае грядки суммарно на 12 метров. То есть одна - на 6 метров. Вполне стандартная, у мамы моей ровно такие же.
Правда, она засаживпет одну 6-метровую грядку пополам чесноком и луком, на чеснок даже меньше 3 метров получается, и то под НГ начинает раздавать всем родственникам излишки.
«Я начал обустраивать задний дворик съемного дома в прошлом сентябре»
«В этом году у меня все фиолетовое»
«Я не нашел шрирачи ни в одном из местных магазинов, поэтому вырастил перец сам»
«После двух лет неудач мне наконец-то удалось вырастить брокколи!»
«Ох и наедимся мы сегодня вечером!»
Вкус радуги
Комментарии
Очень эстетичные фото. И сколько труда осталось за кадром. Все молодцы!