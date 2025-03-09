20+ человек просто хотели радоваться этому дню, но не тут-то было

Порой случаются такие дни, что лучше бы не выходил из дома, не совершал ошибку, ей-богу. То соседи отчебучат, то коллеги, то просто незнакомцы на улице или в электричке. Хотя порой неудача может подстерегать и прямо дома.

"Я отвернулась от готовки всего на минуту!"

"Я 6 недель ждал этот роскошный унитаз"

"Пару дней назад потеряла свою любимую шапку и как-то проглядела ее во время стирки"

"Мне позвонили и сказали, чтобы я прямо срочно вернулась домой"

«Кто-то налепил это на мой чемодан, когда я недавно летала»

"Хотела распечатать наши с парнем фото, а мне выдало фотографию с Майком Тайсоном"

«Кто-то бросил бутылку с чистящим средством в фонтан, и теперь там повсюду пена»

"На работе был пижамный день. Угадайте, кто был единственным участником?"

«Соседи переделывают свой двор и стараются держать собаку подальше от всей этой грязи. Но как только они заходят домой, она тут как тут»

«Поставил фальшивого ястреба на крышу, чтобы напугать чаек. Что ж, теперь у них там своя вечеринка»

"Тетя пригласила нас с братом к себе в гости, сказав, что будет весело. В итоге мы провели все выходные, убирая ее двор"

«Напротив в поезде сидел подросток. Вот в каком состоянии он оставил место после себя»

«Почему именно посреди тротуара?»

«Ехал по автостраде утром вот с этим маяком позади»

«Соседи используют общий коридор для складирования вещей»

«Вот уже более 3 недель тротуар загорожен. Каждое утро я слезаю с велосипеда и передвигаю мусорный бак так, чтобы он стоял рядом с деревом и никому не мешал. Но они ставят его обратно»

«Ни один из экранов во всем ряду не работал»

«Вышел из продуктового и увидел это. Пришлось перелезать через пассажирское»

«Соседи уже не в первый раз выбрасывают еду в мой двор»

«В автобусе не хватает места для ног, а мой рост всего-то 154 см»

«Снегоуборщик расчистил парковку, но столкнул весь снег за наши с девушкой машины»

«Черный велосипед мой. Белый приехал позже. Владелец запер мой велосипед на свой замок»

Так частенько делают, чтобы потом, когда вы его оставите и уедете, украсть ваш велик. © scabbymonkey / Reddit

«Был на прогулке и по глупости подобрал это»