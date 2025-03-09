20+ человек просто хотели радоваться этому дню, но не тут-то было
Народное творчество
1 час назад
Порой случаются такие дни, что лучше бы не выходил из дома, не совершал ошибку, ей-богу. То соседи отчебучат, то коллеги, то просто незнакомцы на улице или в электричке. Хотя порой неудача может подстерегать и прямо дома.
"Я отвернулась от готовки всего на минуту!"
"Я 6 недель ждал этот роскошный унитаз"
"Пару дней назад потеряла свою любимую шапку и как-то проглядела ее во время стирки"
"Мне позвонили и сказали, чтобы я прямо срочно вернулась домой"
«Кто-то налепил это на мой чемодан, когда я недавно летала»
"Хотела распечатать наши с парнем фото, а мне выдало фотографию с Майком Тайсоном"
«Кто-то бросил бутылку с чистящим средством в фонтан, и теперь там повсюду пена»
"На работе был пижамный день. Угадайте, кто был единственным участником?"
«Соседи переделывают свой двор и стараются держать собаку подальше от всей этой грязи. Но как только они заходят домой, она тут как тут»
«Поставил фальшивого ястреба на крышу, чтобы напугать чаек. Что ж, теперь у них там своя вечеринка»
"Тетя пригласила нас с братом к себе в гости, сказав, что будет весело. В итоге мы провели все выходные, убирая ее двор"
«Напротив в поезде сидел подросток. Вот в каком состоянии он оставил место после себя»
«Почему именно посреди тротуара?»
«Ехал по автостраде утром вот с этим маяком позади»
Если меня слепит машина,следующая за мной, я включаю аварийную сигнализацию, в 80% случаев помогает. Если нет, сбрасываю скорость и пропускаю "чудака" вперед.
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«Соседи используют общий коридор для складирования вещей»
«Вот уже более 3 недель тротуар загорожен. Каждое утро я слезаю с велосипеда и передвигаю мусорный бак так, чтобы он стоял рядом с деревом и никому не мешал. Но они ставят его обратно»
«Ни один из экранов во всем ряду не работал»
«Вышел из продуктового и увидел это. Пришлось перелезать через пассажирское»
«Соседи уже не в первый раз выбрасывают еду в мой двор»
«В автобусе не хватает места для ног, а мой рост всего-то 154 см»
«Снегоуборщик расчистил парковку, но столкнул весь снег за наши с девушкой машины»
«Черный велосипед мой. Белый приехал позже. Владелец запер мой велосипед на свой замок»
- Так частенько делают, чтобы потом, когда вы его оставите и уедете, украсть ваш велик. © scabbymonkey / Reddit
«Был на прогулке и по глупости подобрал это»
- Ооо, это напомнило мне школу. Один парень носил это на пальце, а потом еще и не поверил, когда ему рассказали, что это такое. Мы тогда с приятелем посмотрели друг на друга в немом вопросе: "Кто ему скажет?" Мой друг спросил его: "Ты знаешь, что это?" Он ответил, что это пустой флакон из-под духов. В итоге мы рассказали ему, что это было. Он не смог принять правду. Мне вот интересно, помнит ли он тот день, когда ходил с аппликатором от тампона на пальце... © FuzzyScarf / Reddit
А вот еще подборка людей, у которых приключился занятный денек:
Фото на превью tommygun1234567890 / Reddit
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