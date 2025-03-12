20+ фото, глядя на которые так и хочется сказать: "Олдскулы свело"

Есть вещи, которые мгновенно переносят нас в счастливые времена детства и юности. Достаточно одного взгляда на них, чтобы сразу вспомнить, как мы ими дорожили. Эти простые предметы хранят в себе тепло давно ушедших дней, когда каждая мелочь казалась настоящим сокровищем.

«Кто ходил в школу с такими пакетами?»

«Уголок моей юности в родительском доме⁠⁠»

«Квартиру, где раньше жила моя бабушка, мы теперь сдаем. Недавно муж полез на антресоли и обнаружил там чемодан, а в нем — сюрприз»

Ценные воспоминания. Бабушка знала, как я любила эти игрушки, знала, что я их сохраню. © Sotskova1990 / Pikabu



«На выходных гостил у родителей и нашел это. Помните, что это такое? Это были самые крутые сладости моего детства!»

«Мечты сбываются»

Пусть и 30 лет спустя, пусть не у меня, а у дочери. Запах тот самый! А вот фантики, увы, не те - просто наклейка. © DeM0rr / Pikabu



«Доставала дочери пакет с моими игрушками, а там вон что попалось. Такая ностальгия! Собирали их, играли, менялись, радовались каждой новой фигурке»

Самая крутая игровая консоль нашего детства

«Субботнее утро, 80-е»

«Недавно сосед по даче отдал мешок игрушек для моих детей. Нашли среди прочих это чудо. Помню, в детстве и у меня был такой же»

«Старые вкладыши»

«Моя коробочка с куклами из детства. Девочка Наташа, 48 лет»

Один взгляд на это фото распаковывает воспоминания об их запахе

«Этому малышу давно за 70. Его хозяина уже нет в живых, но мишка все еще любим. Передам внукам, когда появятся»

«Коллекция из детства на двери холодильника»

«Эх, было время...⁠⁠»

«Зашел в один деревенский магазин и обомлел. Как будто в детство переместился»

Как хотелось попробовать их все!

Когда пришлось прервать игру, чтобы покормить тамагочи

«А спонсор сегодняшнего настроения...⁠»

Это чертовски круто! Я сегодня себе устроил именно такой день. Бывает ощущение утром, когда вообще нет забот, просыпаешься рано, окно залито солнцем и никуда не надо. В этот момент я снова ощущаю детство! © bimbim33 / Pikabu

«Наверное, почти у каждого была такая заветная тетрадь: анкета для друзей. Ее давали самым близким для заполнения. Еще бы! Там столько тайн!»

«Забрал я из родительского гаража коробочку заветную. И парализовал работу офиса на полдня»

«Фото старого компьютера и молодого меня⁠⁠. 1995 год. Родители выделяли только 15 минут подряд. Запуск компа был событием всегда»

«Стол моего детства»

«В приступе ностальгии на даче нашла на чердаке свой стульчик с собачкой. Наклейки потрескавшиеся, криво наклеенные, но такие родные»

А вы тоже не разводили эти "соки" водой, а ели прямо сухими из пакетика?

«Дочь в магазине спросила: "Что это, мама?"⁠⁠ Я ответила: "Ностальгия, дочь, ностальгия..."⁠⁠»

© RishkaUgolnik / Pikabu Кошка Киплинга 2 дня назад Это прям про мою свекровь... Приехали к ней в гости, а она говорит:

- Я вам борщ сварила, целых четыре курицы положила

Спрашиваю :

- Откуда такое богатство?

А она тумбочку открывает и дастает пачку с кубиками. Долго мы тогда смеялись. Начало 2000х. - - Ответить

Для тех, кто не понял: в моем детстве было у нас одно частое блюдо — суп с Галиной Бланкой. Ну, как суп: вода, макароны, кубик химии. Решила, что нужен стратегический запас: и супчик сварю, и детство вспомню. © RishkaUgolnik / Pikabu



«Я нашел свою коробку из детства. Помню, как покупал эти значки на деньги от сданных бутылок. А полотенце с мишкой сейчас стоит 1,5 тысячи. Но я его не продам»

«Побывала в краях родного детства и нашла своего старого доброго друга! Служил мне верой и правдой очень долго и, как оказалось, до сих пор работает!»

Когда для счастья не нужны слова