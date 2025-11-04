20 начальников, которые придумали такие правила, что хочется спросить: «Вы серьезно?»

Десять лет назад мой первый начальник нам с подругой заявил, мол, вот у вас всегда есть что-то, что важнее работы!))) не в том смысле, что мы на работе отвлекались, а вот просто по жизни не самым главным для нас была работа))

Мы до сих пор это, смеясь, вспоминаем и очень радуемся, что за эти 10 лет этот факт никак не изменился)