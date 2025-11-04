Десять лет назад мой первый начальник нам с подругой заявил, мол, вот у вас всегда есть что-то, что важнее работы!))) не в том смысле, что мы на работе отвлекались, а вот просто по жизни не самым главным для нас была работа))
Мы до сих пор это, смеясь, вспоминаем и очень радуемся, что за эти 10 лет этот факт никак не изменился)
20 начальников, которые придумали такие правила, что хочется спросить: «Вы серьезно?»
Думали, у вас странный начальник? Герои нашей подборки готовы поспорить. Они на работе наблюдали такие правила, которые звучат как анекдот. Но это суровая реальность.
- Я как-то работала в компании, где нам не разрешали пить воду за столом, потому что «это выглядело непрофессионально». А менеджеры, между прочим, весь день кофеек попивали. © sheluvmehdi / Reddit
- Сестра работала в канцелярском магазине. Там в принципе условия работы близкие к театру абсурда, но однажды в конце рабочего дня заведующая сделала ей дисциплинарное замечание (за два таких лишали премии) за то, что она в свой обеденный перерыв (30 минут) в подсобке не только ела принесенные из дома бутерброды, но и читала книгу. Начальство из головного офиса в другом городе увидело это по камерам, прислали заведующей скрины записи с указанием наказать провинившуюся сотрудницу. Аргументация: «Читает, а потом весь день о работе не думает, думает о книге». © Dorotejka / Pikabu
- У нас раньше был обычный график с 9 до 18, но из-за нескольких не очень умных дам, которые уходили в обеденное время по своим делам, а возвращались через 2-3 часа (их не штрафовали, а требовали писать объяснительную), ввели график работы с 8 до 18. Но обед 2-х часовой, и ты можешь его использовать в течение дня, например, 2 раза по часу или 4 раза по 30 мин, или можно разово 2 часа где-то погулять. Некоторым прям нравится, в обед можно съездить по делам, или домой заехать пообедать. Но лично мне вообще не удобно, я бы лучше работала с 8 до 17, хотя бы чтобы без пробок домой добраться. © Kkekss / Pikabu
- Работал в одной конторе: раз в месяц выдавали 1 стержень на 1 сотрудника. Типовую ручку выдавали при приеме на работу. В обходном листе была запись, что должен сдать ручку секретарю, тогда она имела право расписаться. Своим я купил коробку новых ручек, а на правило сказал забить. © jokersoft / Pikabu
- Бывший начальник не разрешал вязать, сидеть в телефоне и прочее во время обеда. Обед — чтобы есть. Поел быстрее, чем закончился обед — приступай к работе. Еще он запрещал женщинам материться и возмущался из-за яркого макияжа или внешнего вида — будь то одежда, обувь или цвет волос. Также нельзя было заболеть, не предупредив заранее. И не выйти в выходной тоже нельзя было без предупреждения и объяснения причины. Слава богу, он бывший начальник. © vinigretik / Pikabu
- Как-то на собеседовании среди прочего бреда услышала про запрет на кружевное белье. Вдруг клиенты его разглядят под блузой и сочтут контору несерьезной. Причем туалета в офисе даже не было, по нужде бегать в соседнюю столовку предлагалось... © NikuuRinna / X
«Не хочу работать в свой выходной» - отличная же причина, так и объяснять))
Мне так когда-то начальник новый решил сообщить, что он мне после семи вечера помогать не сможет, если что😆 А у меня рабочий день до шести, никакого форс-мажора не было и помогать мне было вообще не нужно. О чем я ему и сообщила)) Весьма удивлен был.
- Устраивалась на работу. Портфолио и диплом хорошие, взяли не раздумывая. На следующий день выхожу — и меня сразу же увольняют. Из-за того, что на собеседовании я была с распущенными волосами, а теперь пришла с хвостиком, и они не увидели, что у меня тоннели в ушах, а у них такое запрещено. И это при том, что специалист я хороший! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я помню, из-за меня в техподдержке отменили дресс-код. Мы с клиентами не взаимодействуем, а посему, если нужна определенная одежда, я предложил оплатить мне ее покупку. © Sorokintrip / Pikabu
- Начальник запретил в переписке с другими отделами писать от первого лица. Мол, «я» — последняя буква алфавита, а у нас — сплоченный коллектив. Правило пришлось отменить уже через неделю, когда к нам вбежала красная от гнева бухгалтер и заорала: «Что значит „Мы уходим в декретный отпуск“? Вы тут спятили, что ли?»
- Я работала в специализированной школе для малышей с особыми потребностями, и начальство решило, что нам нельзя, чтобы кофе был виден, как только прозвенит звонок. И еще никаких столов для учителей, потому что это не соответствует атмосфере. Конечно, на любимчиков это не распространялось. Плюс меня отчитали, потому что, увидели, как я иду по коридору без улыбки, и спросили, счастлива ли я вообще там работать. © Fatpandasneezes / Reddit
Анекдот про мужа и жену вспомнился))
"Муж с женой дома.
Жена:
- Что ты все мое,да мое. Надо говорить наше.
Муж полез в шкаф. Жена его спрашивает:
- Что ты ищешь?
Муж:
- Наши брюки дорогая."
- У меня на работе не было конкретного времени для обеда: садились, когда хотели — поели, чуть посидели и дальше работать. На все уходило минут 30, максимум 40. Потом мы сели, видимо, слишком рано, за что на нас наорал начальник: ведь в любой момент может приехать клиент, и начальник должен знать, что мы свободны. В итоге он выкрикнул фразу, что обед — с часу до двух. На тебе, пожалуйста! Я из принципа не вставал из-за стола раньше двух. Начальник сначала возмущался, но я сказал, что это его собственные правила. Теперь мы все сидим не меньше часа: лично я книжку читаю, кто-то устраивает сон-час — все довольны, начальник смирился. © SLIMPER753 / Pikabu
- Нельзя разогревать ничего вкусного на обед, потому что босс не любит запахи. Ни рамен, ни курицу карри, ни спагетти с фрикадельками. Только холодные бутерброды. © Fluffy_Cappuccino / Reddit
А как насчёт боссу оплачивать сотрудникам потом лечение болезней желудка, возникших от питания холодными бутербродами?
- Начальница начала следить за питанием, попросила ее поддержать — не есть колбасу и сладкое. Завод за городом, еду все носили с собой. Мы обменялись усмешками. А после первого обеда пришло письмо, от которого все офигели: «Теперь в офисе — никакой еды с запахом (что, в общем-то, логично) и никаких конфет за рабочими столами». Далее делала замечания, если правила нарушали. Потом эта эпопея закончилась — и все вернулось, как было. © expertofflife
- По знакомству предложили пойти в клинику старшем админом, по факту оказалось — просто администратором. Ты постоянно с 9 до 21 должен быть на рабочем мобильном телефоне и каждый день по записи приезжать в клинику. Так вот, начальница звонила каждое утро! Потом могла звонить во внерабочее время, разговоры шли по полтора часа и по работе, и нет, а ее настроение за время разговора менялось со скоростью света... Ушла через 1,5 месяца. © varvarva.r
- Нужно было пить кофе в строго отведенное время и ни минутой позже. Носить колготки круглый год. Не смеяться в офисе. Не обсуждать ничего кроме работы. Не заводить романы (даже если оба свободны). Выкидывать подаренные клиентами цветы и сладости в мусорку. Это был не секретный объект, не юридическое бюро, а всего лишь агентство по подбору персонала. © golubitskajairina
- За опоздания руководитель отдела «в наказание» постановила, чтобы я неделю приходила на полчаса раньше (в 8:30) и звонила ей с рабочего на мобильный, сказать, что я в офисе. Мне тогда было 22 и как-то я не подумала, что это бред. А вот сейчас абсолютно четко это поняла, как вспомнила. © aleksandra_kru
Правильно, за систематические опоздания нужно увольнять, а не всего лишь на полчаса раньше неделю попросить приходить.
- На старой работе ввели какую-то хитрую формулу расчета штрафа за опоздание, что по итогу там сумма выходила больше, чем стоимость рабочего дня. Люди, которые опаздывали, стали просто брать день за свой счет и не выходить на работу — так выходило дешевле. Когда это стало очевидным, девочку, которая эту формулу выдумала, по голове вообще не погладили. А формулу по итогу отменили и ввели три разрешенных опоздания в месяц. © prostOira56 / Pikabu
- У нас в сети супермаркетов где я сисадминствую по началу заставляли всех печатать на черновиках в целях экономии. А потом оказалось, что принтер отремонтировать из-за скрепки, которую не заметил сотрудник, стоит дороже новой пачки бумаги. А таких принтеров больше сотни. И как-то их попустило. © QuantumMadness / Pikabu
А коммерческая тайна? РОДО?
Напечатаешь так что-нить на черновике, а потом он всплывет где не надо, и кто будет "маладэц"???
- У нас на работе есть правило — кто приезжает раньше всех, тот и подключается к колонке, и может весь день проигрывать свою музыку. В общем-то, мы все приезжали одинаково, без опозданий, да и музыкальный вкус у всех был схожий, поэтому драк за музыку не было. Но потом пришли они... Два новеньких. Один слушает тюремный шансон, второй — пацанский реп. У нас ребята тут же начали пораньше приезжать, чтобы облегчить свои рабочие часы. Приехал я сегодня не в 9 утра, а в 8. А в офисе уже мой коллега сидит, который ненавидит реп. Процедил сквозь зубы, что сидит тут с 7 утра, чтобы наверняка, и уже поделал всю свою работу. Вот он, верх продуктивности — до чего музыка доводит. © Палата № 6 / VK
- Был первый день на работе. Наступил обеденный перерыв, и я пошел разогреть еду, которую взял с дома. На микроволновке была бумажка, где черным по белому было написано, что пользование ею является платным и в скобках было расписано почему именно (мол электроэнергия, большой расход и бла-бла). Офигел от жизни. Решил поесть холодным (ибо возле микроволновки реально лежала баночка с деньгами и я все меньше верил в то, что это просто розыгрыш). Вышел на перерыв и от мужиков случайно узнал, что это еще самый безобидный «прикол» в их компании. Психанул и ушел. Может, я и не прав, но ну его! © Палата № 6 / VK
