20+ людей, у которых руки золотые, но растут не из того места

Порой хочется что-то починить своими руками, но на деле выходит не так, как планировали. Например, мебель выглядит так, будто с ней приключилось несчастье, а покрашенные стены — будто их красили вслепую. Вот несколько фото, которые еще раз докажут — не у всех руки растут откуда нужно.

«Папа пришел и заявил, что это наш новый диван. Мать до сих пор в шоке и отказывается заносить это в дом»

«Папа сломал душевую лейку. Я возмущался, что будто под шлангом на даче моемся. И тогда он сделал это»

«Родители сказали, не будут тратиться на валик для краски. Внимание, стены»

«Увидел на распродаже кухню, полностью оснащенную ложечками вместо ручек»

«Мой папа и дядя решили, что нам не нужно дорогостоящее крепление, чтобы разместить 75-дюймовый телевизор повыше»

Импровизированный гараж

«Мое великое изобретение — куб из вешалок и канцелярских резинок, упругий, легкий и бесполезный!»

«У моих родителей вот такой держатель для туалетной бумаги»

«Моя мама пыталась починить эту резиновую перчатку»

© bakachwan / Reddit Elena LV 3 дня назад Я чинила перчатку. Только не пальцем от другой перчатки, а воздушным шариком. И конечно не резинкой крепила, а клеем. Перчатка порвалась в процессе уборки, надо было завершить начатое. - - Ответить

«Чехол для телефона сделан из коробочек от tic tac»

«Используй эту старую дверь в качестве нового обеденного стола»

Когда кольца нет, а в баскетбол поиграть хочется

«Мой джойстик отвалился, я взял зубочистку и несколько салфеток, бац — новый контроллер»

Наверное, на нем чертовски неудобно сидеть

«- Я сделал подушку. — Бой подушками точно будет веселым, когда она сделана из дерева».

«Думаю, это работает»

«Как сохранить напиток прохладным»

«Нет дорожной сумки? Без проблем!»

«Моему отцу нужно было смазывать барбекю, поэтому он прибил малярную кисточку к линейке»

«Я не хотел идти и покупать подставку для своего телевизора»

«Случайно купили бате не ту свечку-цифру на торт. А он не растерялся»

«Папа решил порадовать маму и организовал ей на кухне хранение. Как вы понимаете, мама не в восторге»

«Маме в руки попали краски в баллончиках»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.