20+ людей, у которых руки золотые, но растут не из того места

Народное творчество
2 часа назад

Порой хочется что-то починить своими руками, но на деле выходит не так, как планировали. Например, мебель выглядит так, будто с ней приключилось несчастье, а покрашенные стены — будто их красили вслепую. Вот несколько фото, которые еще раз докажут — не у всех руки растут откуда нужно.

«Папа пришел и заявил, что это наш новый диван. Мать до сих пор в шоке и отказывается заносить это в дом»

«Папа сломал душевую лейку. Я возмущался, что будто под шлангом на даче моемся. И тогда он сделал это»

«Родители сказали, не будут тратиться на валик для краски. Внимание, стены»

«Увидел на распродаже кухню, полностью оснащенную ложечками вместо ручек»

«Мой папа и дядя решили, что нам не нужно дорогостоящее крепление, чтобы разместить 75-дюймовый телевизор повыше»

Импровизированный гараж

«Мое великое изобретение — куб из вешалок и канцелярских резинок, упругий, легкий и бесполезный!»

«У моих родителей вот такой держатель для туалетной бумаги»

«Моя мама пыталась починить эту резиновую перчатку»

Elena LV
3 дня назад

Я чинила перчатку. Только не пальцем от другой перчатки, а воздушным шариком. И конечно не резинкой крепила, а клеем. Перчатка порвалась в процессе уборки, надо было завершить начатое.

-
-
Ответить

«Чехол для телефона сделан из коробочек от tic tac»

«Используй эту старую дверь в качестве нового обеденного стола»

Когда кольца нет, а в баскетбол поиграть хочется

«Мой джойстик отвалился, я взял зубочистку и несколько салфеток, бац — новый контроллер»

Наверное, на нем чертовски неудобно сидеть

«- Я сделал подушку.

— Бой подушками точно будет веселым, когда она сделана из дерева».

«Думаю, это работает»

Elena Altukova
3 дня назад

А я то думала что у моего мужа руки не от туда, где надо растут, оказывается, есть ещё тупее.

-
-
Ответить

«Как сохранить напиток прохладным»

«Нет дорожной сумки? Без проблем!»

«Моему отцу нужно было смазывать барбекю, поэтому он прибил малярную кисточку к линейке»

«Я не хотел идти и покупать подставку для своего телевизора»

«Случайно купили бате не ту свечку-цифру на торт. А он не растерялся»

«Папа решил порадовать маму и организовал ей на кухне хранение. Как вы понимаете, мама не в восторге»

«Маме в руки попали краски в баллончиках»

А вот еще несколько статей, в которых главные герои — мастера на все руки:

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Miranne856 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ларисон
44 минуты назад

большая часть людей из этой статьи или лентяи, или жмоты. за исключением деревянной подушки.

-
-
Ответить

Похожее