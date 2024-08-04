20+ людей, у которых руки золотые, но растут не из того места
Народное творчество
2 часа назад
Порой хочется что-то починить своими руками, но на деле выходит не так, как планировали. Например, мебель выглядит так, будто с ней приключилось несчастье, а покрашенные стены — будто их красили вслепую. Вот несколько фото, которые еще раз докажут — не у всех руки растут откуда нужно.
«Папа пришел и заявил, что это наш новый диван. Мать до сих пор в шоке и отказывается заносить это в дом»
«Папа сломал душевую лейку. Я возмущался, что будто под шлангом на даче моемся. И тогда он сделал это»
«Родители сказали, не будут тратиться на валик для краски. Внимание, стены»
«Увидел на распродаже кухню, полностью оснащенную ложечками вместо ручек»
«Мой папа и дядя решили, что нам не нужно дорогостоящее крепление, чтобы разместить 75-дюймовый телевизор повыше»
Импровизированный гараж
«Мое великое изобретение — куб из вешалок и канцелярских резинок, упругий, легкий и бесполезный!»
«У моих родителей вот такой держатель для туалетной бумаги»
«Моя мама пыталась починить эту резиновую перчатку»
Я чинила перчатку. Только не пальцем от другой перчатки, а воздушным шариком. И конечно не резинкой крепила, а клеем. Перчатка порвалась в процессе уборки, надо было завершить начатое.
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«Чехол для телефона сделан из коробочек от tic tac»
«Используй эту старую дверь в качестве нового обеденного стола»
Когда кольца нет, а в баскетбол поиграть хочется
«Мой джойстик отвалился, я взял зубочистку и несколько салфеток, бац — новый контроллер»
Наверное, на нем чертовски неудобно сидеть
«- Я сделал подушку.
— Бой подушками точно будет веселым, когда она сделана из дерева».
«Думаю, это работает»
А я то думала что у моего мужа руки не от туда, где надо растут, оказывается, есть ещё тупее.
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«Как сохранить напиток прохладным»
«Нет дорожной сумки? Без проблем!»
«Моему отцу нужно было смазывать барбекю, поэтому он прибил малярную кисточку к линейке»
«Я не хотел идти и покупать подставку для своего телевизора»
«Случайно купили бате не ту свечку-цифру на торт. А он не растерялся»
«Папа решил порадовать маму и организовал ей на кухне хранение. Как вы понимаете, мама не в восторге»
«Маме в руки попали краски в баллончиках»
А вот еще несколько статей, в которых главные герои — мастера на все руки:
Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Miranne856 / Reddit
Комментарии
Уведомления
большая часть людей из этой статьи или лентяи, или жмоты. за исключением деревянной подушки.
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